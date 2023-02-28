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В Кремле объяснили, почему невозможно прекратить спецоперацию - РИА Новости, 28.02.2023
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В Кремле объяснили, почему невозможно прекратить спецоперацию
В Кремле объяснили, почему невозможно прекратить спецоперацию - РИА Новости, 28.02.2023
В Кремле объяснили, почему невозможно прекратить спецоперацию
Положение дел в Киеве не дает возможности рассчитывать на обсуждение нюансов для урегулирования конфликта на Украине, спецоперация продолжается, заявил... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T00:47
2023-02-28T02:57
киев
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Положение дел в Киеве не дает возможности рассчитывать на обсуждение нюансов для урегулирования конфликта на Украине, спецоперация продолжается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.На Украине остались силы, которым не нравится нынешний киевский режим, заявил Песков, напомнив про Виктора Медведчука и его сторонников. "Другое дело, что тем, кто находится на Украине, просто страшно и физически опасно как-то поднять голову. Их уничтожат сразу же, их убьют", - отметил пресс-секретарь.На вопрос, сможет ли Москва начать переговоры с этими силами после достижения целей спецоперации, представитель Кремля ответил утвердительно.Подавляющее большинство россиян, заявил также Песков, полностью поддерживает Путина, цели спецоперации и курс развития с опорой на собственные силы.Говоря о китайском плане урегулирования ситуации на Украине, пресс-секретарь президента отметил, что в части обеспечения безопасности соотносится с подходом России."Китай — это страна, голос которой так или иначе слышим во всех международных делах и проблемах. Конечно, этот голос должен был прозвучать и в плане того, чтобы обозначить их подходы в украинских делах. Это произошло. Китай озвучил свой голос. Любая попытка сформулировать тезисы для выхода на мирные рельсы урегулирования проблемы приветствуется, но, конечно же, важны нюансы", - добавил Песков.Вместе с тем посреднический потенциал стран Запада из-за его вовлеченности конфликт на Украине нивелируется, отметил пресс-секретарь президента.Запад, как заметил Песков, давно мог сесть за стол переговоров по теме безопасности, если бы имел на то желание, и хотя переговоры были бы очень сложными, местами непримиримыми, но они бы шли. "Но они (страны Запада - ред.) отказались", - констатировал пресс-секретарь.
https://ria.ru/20230228/spetsoperatsiya-1854738180.html
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киев
Киев
00:47 28.02.2023 (обновлено: 02:57 28.02.2023)
 
В Кремле объяснили, почему невозможно прекратить спецоперацию

Песков: положение дел в Киеве не дает возможности рассчитывать на прекращение СВО

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Положение дел в Киеве не дает возможности рассчитывать на обсуждение нюансов для урегулирования конфликта на Украине, спецоперация продолжается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"То положение дел, которое сейчас есть, прежде всего, конечно, в Киеве, пока не дает нам возможности рассчитывать на то, что появится обстановка для обсуждения нюансов (урегулирования – ред.). Поэтому СВО продолжается до достижения цели", - сказал он в интервью "Известиям".
На Украине остались силы, которым не нравится нынешний киевский режим, заявил Песков, напомнив про Виктора Медведчука и его сторонников. "Другое дело, что тем, кто находится на Украине, просто страшно и физически опасно как-то поднять голову. Их уничтожат сразу же, их убьют", - отметил пресс-секретарь.

На вопрос, сможет ли Москва начать переговоры с этими силами после достижения целей спецоперации, представитель Кремля ответил утвердительно.
Подавляющее большинство россиян, заявил также Песков, полностью поддерживает Путина, цели спецоперации и курс развития с опорой на собственные силы.
Говоря о китайском плане урегулирования ситуации на Украине, пресс-секретарь президента отметил, что в части обеспечения безопасности соотносится с подходом России.
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"Китай — это страна, голос которой так или иначе слышим во всех международных делах и проблемах. Конечно, этот голос должен был прозвучать и в плане того, чтобы обозначить их подходы в украинских делах. Это произошло. Китай озвучил свой голос. Любая попытка сформулировать тезисы для выхода на мирные рельсы урегулирования проблемы приветствуется, но, конечно же, важны нюансы", - добавил Песков.
Вместе с тем посреднический потенциал стран Запада из-за его вовлеченности конфликт на Украине нивелируется, отметил пресс-секретарь президента.
"Если говорить о содержательном наполнении, то здесь большой знак вопроса. Потому что одно дело, когда вы сохраняете нейтралитет в отношении сторон конфликта, а другое - когда вы косвенно принимаете участие в боевых действиях и декларируете свое намерение увеличивать вовлеченность, причем на стороне одного из участников, в данном случае Украины", - сказал он.
Запад, как заметил Песков, давно мог сесть за стол переговоров по теме безопасности, если бы имел на то желание, и хотя переговоры были бы очень сложными, местами непримиримыми, но они бы шли. "Но они (страны Запада - ред.) отказались", - констатировал пресс-секретарь.
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