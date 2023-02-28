https://ria.ru/20230228/svo-1854737686.html

В Кремле объяснили, почему невозможно прекратить спецоперацию

В Кремле объяснили, почему невозможно прекратить спецоперацию - РИА Новости, 28.02.2023

В Кремле объяснили, почему невозможно прекратить спецоперацию

Положение дел в Киеве не дает возможности рассчитывать на обсуждение нюансов для урегулирования конфликта на Украине, спецоперация продолжается, заявил... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T00:47

2023-02-28T00:47

2023-02-28T02:57

киев

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Положение дел в Киеве не дает возможности рассчитывать на обсуждение нюансов для урегулирования конфликта на Украине, спецоперация продолжается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.На Украине остались силы, которым не нравится нынешний киевский режим, заявил Песков, напомнив про Виктора Медведчука и его сторонников. "Другое дело, что тем, кто находится на Украине, просто страшно и физически опасно как-то поднять голову. Их уничтожат сразу же, их убьют", - отметил пресс-секретарь.На вопрос, сможет ли Москва начать переговоры с этими силами после достижения целей спецоперации, представитель Кремля ответил утвердительно.Подавляющее большинство россиян, заявил также Песков, полностью поддерживает Путина, цели спецоперации и курс развития с опорой на собственные силы.Говоря о китайском плане урегулирования ситуации на Украине, пресс-секретарь президента отметил, что в части обеспечения безопасности соотносится с подходом России."Китай — это страна, голос которой так или иначе слышим во всех международных делах и проблемах. Конечно, этот голос должен был прозвучать и в плане того, чтобы обозначить их подходы в украинских делах. Это произошло. Китай озвучил свой голос. Любая попытка сформулировать тезисы для выхода на мирные рельсы урегулирования проблемы приветствуется, но, конечно же, важны нюансы", - добавил Песков.Вместе с тем посреднический потенциал стран Запада из-за его вовлеченности конфликт на Украине нивелируется, отметил пресс-секретарь президента.Запад, как заметил Песков, давно мог сесть за стол переговоров по теме безопасности, если бы имел на то желание, и хотя переговоры были бы очень сложными, местами непримиримыми, но они бы шли. "Но они (страны Запада - ред.) отказались", - констатировал пресс-секретарь.

https://ria.ru/20230228/spetsoperatsiya-1854738180.html

https://ria.ru/20230228/putin-1854738850.html

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киев