https://ria.ru/20230228/stupki-1854773191.html

Пушилин подтвердил освобождение района Ступки в Артемовске

Пушилин подтвердил освобождение района Ступки в Артемовске - РИА Новости, 28.02.2023

Пушилин подтвердил освобождение района Ступки в Артемовске

Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал серьезным успехом освобождение микрорайона Ступки в Артемовске. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T10:05

2023-02-28T10:05

2023-02-28T10:05

специальная военная операция на украине

денис пушилин

артемовск

донецкая народная республика

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал серьезным успехом освобождение микрорайона Ступки в Артемовске. Накануне источник с места событий сообщил РИА Новости, что подразделения группы "Вагнер" полностью взяли под контроль микрорайон Ступки в Артемовске. "Что касается артемовского направления, безусловно, там есть успех у ребят, у "вагнеров". Они в непростых условиях, но продолжают движение вперед, чтобы противник ни делал, поселок за поселком освобождают. И сейчас район Ступки освободили. С учетом того, что там за каждый дом идет бой, это прямо серьезный успех на данном этапе", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live". Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

https://ria.ru/20230228/donbass-1854615238.html

артемовск

донецкая народная республика

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Влада Копылова

денис пушилин, артемовск, донецкая народная республика