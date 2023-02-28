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Пушилин подтвердил освобождение района Ступки в Артемовске - РИА Новости, 28.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:05 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/stupki-1854773191.html
Пушилин подтвердил освобождение района Ступки в Артемовске
Пушилин подтвердил освобождение района Ступки в Артемовске - РИА Новости, 28.02.2023
Пушилин подтвердил освобождение района Ступки в Артемовске
Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал серьезным успехом освобождение микрорайона Ступки в Артемовске. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T10:05
2023-02-28T10:05
специальная военная операция на украине
денис пушилин
артемовск
донецкая народная республика
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал серьезным успехом освобождение микрорайона Ступки в Артемовске. Накануне источник с места событий сообщил РИА Новости, что подразделения группы "Вагнер" полностью взяли под контроль микрорайон Ступки в Артемовске. "Что касается артемовского направления, безусловно, там есть успех у ребят, у "вагнеров". Они в непростых условиях, но продолжают движение вперед, чтобы противник ни делал, поселок за поселком освобождают. И сейчас район Ступки освободили. С учетом того, что там за каждый дом идет бой, это прямо серьезный успех на данном этапе", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live". Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230228/donbass-1854615238.html
артемовск
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денис пушилин, артемовск, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Артемовск, Донецкая Народная Республика
Пушилин подтвердил освобождение района Ступки в Артемовске

Врио главы ДНР Пушилин назвал освобождение района Ступки в Артемовске серьезным успехом

© Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин
© Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина
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Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал серьезным успехом освобождение микрорайона Ступки в Артемовске.
Накануне источник с места событий сообщил РИА Новости, что подразделения группы "Вагнер" полностью взяли под контроль микрорайон Ступки в Артемовске.
"Что касается артемовского направления, безусловно, там есть успех у ребят, у "вагнеров". Они в непростых условиях, но продолжают движение вперед, чтобы противник ни делал, поселок за поселком освобождают. И сейчас район Ступки освободили. С учетом того, что там за каждый дом идет бой, это прямо серьезный успех на данном этапе", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
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Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинАртемовскДонецкая Народная Республика
 
 
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