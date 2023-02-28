https://ria.ru/20230228/statistika-1854966306.html

Путин разрешил правительству ограничивать доступ к официальной статистике

Путин разрешил правительству ограничивать доступ к официальной статистике - РИА Новости, 28.02.2023

Путин разрешил правительству ограничивать доступ к официальной статистике

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий правительству РФ временно ограничивать доступ к официальной статистике, а организациям в Донецкой и... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T20:29

2023-02-28T20:29

2023-02-28T20:29

владимир путин

госдума рф

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий правительству РФ временно ограничивать доступ к официальной статистике, а организациям в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях - предоставлять данные для официального статистического учета в бумажной форме. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Первоначально документ касался лишь особенностей статистического учета в новых регионах РФ. В рамках второго чтения Госдума поддержала поправку к нему, согласно которой правительство РФ своими решениями об актуализации (корректировке) федерального плана статистических работ может устанавливать "особенности доступа к официальной статистической информации, в том числе в части временного приостановления ее предоставления и распространения". А респондентам, зарегистрированным в четырех новых регионах России, закон до 1 января 2026 года позволяет выбирать способ предоставления первичных статистических данных. Действовавшее ранее законодательство РФ обязывало респондентов предоставлять первичные данные субъектам официального статистического учета (федеральным органам власти, их территориальным подразделениям и Банку России) в электронной форме. В новых же регионах РФ коммерческим и бюджетным организациям пока разрешается представлять отчетность не только в электронном, но и в привычном для них бумажном виде, пояснял замглавы Минэкономразвития РФ Максим Колесников. Данная норма будет действовать в течение переходного периода. За это время респонденты в новых регионах смогут перейти на действующий в России электронный формат передачи данных, а профильные ведомства - создать необходимые для их сбора информационные системы, отмечал замминистра. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

https://ria.ru/20221228/zarplaty-1842026320.html

https://ria.ru/20221230/putin-1842566630.html

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владимир путин, госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)