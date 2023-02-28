https://ria.ru/20230228/ssha-1854747484.html

Более 40% американцев уверены в подготовке КНР к войне с США, показал опрос

Более 40% американцев уверены в подготовке КНР к войне с США, показал опрос - РИА Новости, 28.02.2023

Более 40% американцев уверены в подготовке КНР к войне с США, показал опрос

Более 40% американцев уверены, что Китай готовится к войне с США, свидетельствуют результаты социологического исследования компании McLaughlin & Associates. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T04:44

2023-02-28T04:44

2023-02-28T04:44

китай

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Более 40% американцев уверены, что Китай готовится к войне с США, свидетельствуют результаты социологического исследования компании McLaughlin & Associates. Согласно опубликованным значениям, 42% респондентов утвердительно ответили на вопрос, верят ли они в то, что КНР готовится в войне с США. Еще 30% не разделяют эту точку зрения. При этом 62% американцев поддерживают введение запрета в США на социальную сеть TikTok, поскольку она "используется Коммунистической партией Китая для шпионажа за американцами и кражей их персональной информации". Менее четверти участников исследования (24%) выступают против запрета соцсети. Опрос также показал, что более половины американцев выступают против того, что "Китай дает миллионы долларов" американским колледжам и университетам, а также американским медиа и новостным компаниям. Опрос проводился с 17 по 23 февраля. В нем приняли участие 1000 совершеннолетних американцев.

https://ria.ru/20230227/kitay-1854546157.html

https://ria.ru/20230226/kitay-1854436252.html

китай

сша

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китай, сша, в мире