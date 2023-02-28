https://ria.ru/20230228/ssha-1854745104.html

В Госдепе США упрекнули руководство КНР в отсутствии посещений Киева

В Госдепе США упрекнули руководство КНР в отсутствии посещений Киева - РИА Новости, 28.02.2023

В Госдепе США упрекнули руководство КНР в отсутствии посещений Киева

США видят повод усомниться в серьезности мирной инициативы КНР в том, что контакты китайского руководства с Россией не уравновешены их поездками в Киев, заявил... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T02:48

2023-02-28T02:48

2023-02-28T04:47

китай

россия

украина

нед прайс

джо байден

в мире

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ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. США видят повод усомниться в серьезности мирной инициативы КНР в том, что контакты китайского руководства с Россией не уравновешены их поездками в Киев, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. МИД Китая в пятницу опубликовал 12 пунктов, на основе которых предлагается урегулировать конфликт на Украине. Среди них: уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Россией и Украиной, недопущение дальнейшей эскалации. "Повод беспокоиться нам дает то, что Китай взаимодействует с Россией, в том числе в формате визитов высокого уровня... при отсутствии симметричного взаимодействия с Украиной. Это говорит нам о том, что это, возможно, не является серьезным предложением", - сказал Прайс на брифинге для СМИ. Он призвал Китай использовать свое влияние на РФ, чтобы побудить ее к выполнению первого принципа мирного плана, декларирующего уважение к суверенитету и территориальной целостности всех стран. Президент США Джо Байден ранее также раскритиковал китайскую инициативу, заявив, что она выгодна только России. Он назвал "нерациональной" саму идею, что Китай будет за Украину вести переговоры об окончании конфликта.

https://ria.ru/20230223/podderzhka-1854051591.html

https://ria.ru/20230225/sblizhenie-1854280321.html

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китай, россия, украина, нед прайс, джо байден, в мире