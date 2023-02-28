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Конгрессвуман обвинила Байдена в нарушении конституции США из-за помощи ВСУ - РИА Новости, 28.02.2023
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Конгрессвуман обвинила Байдена в нарушении конституции США из-за помощи ВСУ
Конгрессвуман обвинила Байдена в нарушении конституции США из-за помощи ВСУ - РИА Новости, 28.02.2023
Конгрессвуман обвинила Байдена в нарушении конституции США из-за помощи ВСУ
Действия президента США Джо Байдена по помощи Киеву противоречат американской конституции, а сама Украина не является демократическим государством и далека от... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T00:10
2023-02-28T00:15
в мире
украина
сша
киев
джо байден
нато
марджори тейлор грин
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Действия президента США Джо Байдена по помощи Киеву противоречат американской конституции, а сама Украина не является демократическим государством и далека от него, считает член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин. Грин подчеркнула, что Украина не является "членом НАТО, как и демократией" и далека от нее. Республиканка также отметила, что американцы не поддерживают военные действия и хотят мира. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, украина, сша, киев, джо байден, нато, марджори тейлор грин, владимир путин
В мире, Украина, США, Киев, Джо Байден, НАТО, Марджори Тейлор Грин, Владимир Путин
00:10 28.02.2023 (обновлено: 00:15 28.02.2023)
 
Конгрессвуман обвинила Байдена в нарушении конституции США из-за помощи ВСУ

Конгрессвуман Грин обвинила Байдена в нарушении конституции США из-за помощи Украине

© Фото : U.S. Transportation Command Отправка американских БМП Bradley на Украину
Отправка американских БМП Bradley на Украину - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© Фото : U.S. Transportation Command
Отправка американских БМП Bradley на Украину. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Действия президента США Джо Байдена по помощи Киеву противоречат американской конституции, а сама Украина не является демократическим государством и далека от него, считает член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин.
"Это неконституционно для президента Соединенных Штатов и части конгресса финансировать, вооружать, проводить обучение и помогать в войне… без полного одобрения со стороны конгресса", - написала он в Twitter.
Грин подчеркнула, что Украина не является "членом НАТО, как и демократией" и далека от нее. Республиканка также отметила, что американцы не поддерживают военные действия и хотят мира.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Посол России в Китае Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Вчера, 13:12Специальная военная операция на Украине
США используют Украину для испытания нового вооружения, заявил Моргулов
 
В миреУкраинаСШАКиевДжо БайденНАТОМарджори Тейлор ГринВладимир Путин
 
 
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