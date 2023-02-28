https://ria.ru/20230228/ssha-1854734242.html

Конгрессвуман обвинила Байдена в нарушении конституции США из-за помощи ВСУ

Конгрессвуман обвинила Байдена в нарушении конституции США из-за помощи ВСУ - РИА Новости, 28.02.2023

Конгрессвуман обвинила Байдена в нарушении конституции США из-за помощи ВСУ

Действия президента США Джо Байдена по помощи Киеву противоречат американской конституции, а сама Украина не является демократическим государством и далека от... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T00:10

2023-02-28T00:10

2023-02-28T00:15

в мире

украина

сша

киев

джо байден

нато

марджори тейлор грин

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Действия президента США Джо Байдена по помощи Киеву противоречат американской конституции, а сама Украина не является демократическим государством и далека от него, считает член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин. Грин подчеркнула, что Украина не является "членом НАТО, как и демократией" и далека от нее. Республиканка также отметила, что американцы не поддерживают военные действия и хотят мира. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230227/ssha-1854585911.html

украина

сша

киев

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в мире, украина, сша, киев, джо байден, нато, марджори тейлор грин, владимир путин