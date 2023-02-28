00:10 28.02.2023 (обновлено: 00:15 28.02.2023)
Конгрессвуман обвинила Байдена в нарушении конституции США из-за помощи ВСУ
Конгрессвуман Грин обвинила Байдена в нарушении конституции США из-за помощи Украине
© Фото : U.S. Transportation Command Отправка американских БМП Bradley на Украину
© Фото : U.S. Transportation Command
Отправка американских БМП Bradley на Украину. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Действия президента США Джо Байдена по помощи Киеву противоречат американской конституции, а сама Украина не является демократическим государством и далека от него, считает член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин.
"Это неконституционно для президента Соединенных Штатов и части конгресса финансировать, вооружать, проводить обучение и помогать в войне… без полного одобрения со стороны конгресса", - написала он в Twitter.
Грин подчеркнула, что Украина не является "членом НАТО, как и демократией" и далека от нее. Республиканка также отметила, что американцы не поддерживают военные действия и хотят мира.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.