https://ria.ru/20230228/spetsoperatsiya-1854962134.html

Глава МИД Израиля открыто осудил российскую спецоперацию на Украине

Глава МИД Израиля открыто осудил российскую спецоперацию на Украине - РИА Новости, 28.02.2023

Глава МИД Израиля открыто осудил российскую спецоперацию на Украине

Глава МИД Израиля Эли Коэн, находящийся с визитом в Берлине, публично осудил российскую спецоперацию на Украине, несмотря на то, что отказывался от прямых... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T19:55

2023-02-28T19:55

2023-02-28T19:55

специальная военная операция на украине

израиль

украина

россия

бени ганц

анналена бербок

владимир зеленский

в мире

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава МИД Израиля Эли Коэн, находящийся с визитом в Берлине, публично осудил российскую спецоперацию на Украине, несмотря на то, что отказывался от прямых оценок действий России в ходе поездки в Киев ранее в этом месяце. Израиль регулярно проводит операции против соседних стран, что неоднократно осуждала ООН. "Конечно, мы осуждаем российскую агрессию. Поэтому, как вы знаете, мы поддержали резолюцию ООН по поводу мирного соглашения, представленную президентом (Украины Владимиром) Зеленским", - заявил Коэн на совместной пресс-конференции по итогам встречи с германской коллегой Анналеной Бербок. Коэн 16 февраля посетил с визитом Киев, где встретился с Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Глава МИД Израиля заявил, что на встрече с Зеленским пообещал ему расширить поддержку Украины и участвовать в ее восстановлении. В октябре Бени Ганц, занимавший в то время пост главы минобороны Израиля, заявил на встрече с послами стран Евросоюза, что Израиль не будет поставлять Украине вооружения по ряду оперативных соображений, несмотря на то, что еврейское государство продолжает поддерживать Киев через гуманитарную помощь. Кроме того, Ганц пообещал, что Израиль поможет Украине в разработке систем раннего гражданского оповещения об обстрелах, для чего еврейское государство запросило у украинцев информацию о потребностях в средствах ПВО. Израиль неоднократно проводил военные операции на территории соседних стран, в частности, наносил удары по Сирии и Ливану, а также многие годы проводит операции в Секторе Газа и силовые рейды на Западном берегу реки Иордан. ООН неоднократно отмечала незаконность оккупации Израилем палестинской территории, а также осуждала удары израильских сил по территории иных суверенных стран. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230218/zapad-1852779928.html

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

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израиль, украина, россия, бени ганц, анналена бербок, владимир зеленский, в мире, оон