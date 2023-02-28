https://ria.ru/20230228/spetsoperatsiya-1854820991.html
В Кремле назвали цели спецоперации приоритетом для России
В Кремле назвали цели спецоперации приоритетом для России - РИА Новости, 28.02.2023
В Кремле назвали цели спецоперации приоритетом для России
Цели специальной военной операции против Киева - приоритет для России, но это может решаться и за столом переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T12:50
2023-02-28T12:50
2023-02-28T12:50
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий песков
александр лукашенко
россия
политика
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Цели специальной военной операции против Киева - приоритет для России, но это может решаться и за столом переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что настал уникальный момент, чтобы остановить конфликт на Украине, пока Россия не поставила экономику на военные рельсы. "И также существуют определенные цели РФ, которые она выполняет в ходе специальной военной операции. Ну, разумеется, при благоприятном положении дел и при соответствующем отношении украинского режима это может решаться и за столом переговоров. Но в данном случае главным является достижение наших целей. Это является нашим приоритетом безусловным", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, дмитрий песков, александр лукашенко, россия, политика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Песков, Александр Лукашенко, Россия, Политика
В Кремле назвали цели спецоперации приоритетом для России
Песков: цели СВО — приоритет для России, но все может решаться и за столом переговоров