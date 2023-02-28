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В Кремле назвали цели спецоперации приоритетом для России - РИА Новости, 28.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:50 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/spetsoperatsiya-1854820991.html
В Кремле назвали цели спецоперации приоритетом для России
В Кремле назвали цели спецоперации приоритетом для России - РИА Новости, 28.02.2023
В Кремле назвали цели спецоперации приоритетом для России
Цели специальной военной операции против Киева - приоритет для России, но это может решаться и за столом переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T12:50
2023-02-28T12:50
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий песков
александр лукашенко
россия
политика
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Цели специальной военной операции против Киева - приоритет для России, но это может решаться и за столом переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что настал уникальный момент, чтобы остановить конфликт на Украине, пока Россия не поставила экономику на военные рельсы. "И также существуют определенные цели РФ, которые она выполняет в ходе специальной военной операции. Ну, разумеется, при благоприятном положении дел и при соответствующем отношении украинского режима это может решаться и за столом переговоров. Но в данном случае главным является достижение наших целей. Это является нашим приоритетом безусловным", - сказал Песков журналистам.
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украина, дмитрий песков, александр лукашенко, россия, политика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Песков, Александр Лукашенко, Россия, Политика
В Кремле назвали цели спецоперации приоритетом для России

Песков: цели СВО — приоритет для России, но все может решаться и за столом переговоров

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТанк Т-72 вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
Танк Т-72 вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
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Танк Т-72 вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Цели специальной военной операции против Киева - приоритет для России, но это может решаться и за столом переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что настал уникальный момент, чтобы остановить конфликт на Украине, пока Россия не поставила экономику на военные рельсы.
"И также существуют определенные цели РФ, которые она выполняет в ходе специальной военной операции. Ну, разумеется, при благоприятном положении дел и при соответствующем отношении украинского режима это может решаться и за столом переговоров. Но в данном случае главным является достижение наших целей. Это является нашим приоритетом безусловным", - сказал Песков журналистам.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДмитрий ПесковАлександр ЛукашенкоРоссияПолитика
 
 
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