https://ria.ru/20230228/spetsoperatsiya-1854757014.html

В Минобороны заявили, что ВСУ применяли термические боеприпасы

В Минобороны заявили, что ВСУ применяли термические боеприпасы - РИА Новости, 28.02.2023

В Минобороны заявили, что ВСУ применяли термические боеприпасы

Часть компонентов боеприпасов термического действия, примененных против российских войск на Украине, была произведена в Чехии, сообщил начальник войск... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T08:20

2023-02-28T08:20

2023-02-28T08:20

специальная военная операция на украине

украина

россия

чехия

игорь кириллов

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840736227_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_f77343785e5dee0e82ee4605cb3dfaf3.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Часть компонентов боеприпасов термического действия, примененных против российских войск на Украине, была произведена в Чехии, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге о подготовке Западом масштабных провокаций с применением токсичных химикатов на Украине. По его словам, развернутые в районе проведения специальной военной операции российские стационарные и подвижные комплексы контроля РХБ-обстановки позволяют своевременно выявлять химические угрозы и оперативно реагировать на них. Кроме того, аналитические возможности имеющихся в Минобороны России химических лабораторий позволяют достоверно определить не только тип примененного химиката, но и страну – производителя. "Так, например, широко известна представленная на слайде информация о применении против российских войск самодельных боеприпасов с помощью БПЛА. Проведенные исследования доказали, что это боеприпасы термического действия, которые содержали горючие окислители и добавки, часть которых произведены в Чехии", - рассказал Кириллов.

https://ria.ru/20230228/poezd-1854756654.html

украина

россия

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, чехия, игорь кириллов, безопасность