https://ria.ru/20230228/spetsoperatsiya-1854757014.html
В Минобороны заявили, что ВСУ применяли термические боеприпасы
В Минобороны заявили, что ВСУ применяли термические боеприпасы - РИА Новости, 28.02.2023
В Минобороны заявили, что ВСУ применяли термические боеприпасы
Часть компонентов боеприпасов термического действия, примененных против российских войск на Украине, была произведена в Чехии, сообщил начальник войск... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T08:20
2023-02-28T08:20
2023-02-28T08:20
специальная военная операция на украине
украина
россия
чехия
игорь кириллов
безопасность
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Часть компонентов боеприпасов термического действия, примененных против российских войск на Украине, была произведена в Чехии, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге о подготовке Западом масштабных провокаций с применением токсичных химикатов на Украине. По его словам, развернутые в районе проведения специальной военной операции российские стационарные и подвижные комплексы контроля РХБ-обстановки позволяют своевременно выявлять химические угрозы и оперативно реагировать на них. Кроме того, аналитические возможности имеющихся в Минобороны России химических лабораторий позволяют достоверно определить не только тип примененного химиката, но и страну – производителя. "Так, например, широко известна представленная на слайде информация о применении против российских войск самодельных боеприпасов с помощью БПЛА. Проведенные исследования доказали, что это боеприпасы термического действия, которые содержали горючие окислители и добавки, часть которых произведены в Чехии", - рассказал Кириллов.
https://ria.ru/20230228/poezd-1854756654.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, россия, чехия, игорь кириллов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Чехия, Игорь Кириллов, Безопасность
В Минобороны заявили, что ВСУ применяли термические боеприпасы
Часть компонентов снарядов, примененных против ВС России на Украине, выпустили в Чехии
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Часть компонентов боеприпасов термического действия, примененных против российских войск на Украине, была произведена в Чехии, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге о подготовке Западом масштабных провокаций с применением токсичных химикатов на Украине.
По его словам, развернутые в районе проведения специальной военной операции российские стационарные и подвижные комплексы контроля РХБ-обстановки позволяют своевременно выявлять химические угрозы и оперативно реагировать на них. Кроме того, аналитические возможности имеющихся в Минобороны России химических лабораторий позволяют достоверно определить не только тип примененного химиката, но и страну – производителя.
"Так, например, широко известна представленная на слайде информация о применении против российских войск самодельных боеприпасов с помощью БПЛА. Проведенные исследования доказали, что это боеприпасы термического действия, которые содержали горючие окислители и добавки, часть которых произведены в Чехии", - рассказал Кириллов.
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