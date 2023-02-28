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Американцы не справились с русским вопросом - РИА Новости, 28.02.2023
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08:00 28.02.2023 (обновлено: 08:13 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/spetsoperatsiya-1854434926.html
Американцы не справились с русским вопросом
Американцы не справились с русским вопросом - РИА Новости, 28.02.2023
Американцы не справились с русским вопросом
Главный вопрос, который СВО задала Америке, — что не так с этими русскими? Почему против них не работают технологии, которые десятилетиями позволяли успешно... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T08:00
2023-02-28T08:13
авторы
россия
украина
нато
в мире
сша
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Главный вопрос, который СВО задала Америке, — что не так с этими русскими? Почему против них не работают технологии, которые десятилетиями позволяли успешно сносить правительства по всему миру?За год, прошедший с начала украинского конфликта, против нас были использованы уже все спецсредства — и не по одному разу. Это была экономическая и социальная война в полный рост, причем целенаправленно заточенная именно против миллионов россиян. Нас попытались разорить, обрушив рубль, и лишить свободы передвижения по миру. Нам запретили пользоваться за рубежом банковскими картами и летать на самолетах, нам не давали визы, у нас пытались отнять все, до чего могли дотянуться.Одновременно шли "психические" атаки, народ пытались взять на испуг. Сначала стращали — смешно теперь вспоминать — уходом "Макдоналдса" и магазинов одежды. Потом сплошным потоком пошли дикие выдумки про российских военных, дальше — угрозы всех поймать, посадить и осудить.Русских отменяли на Западе, русских позорили и стыдили в, так сказать, влиятельных и где-то даже интеллектуальных мировых СМИ. А параллельно этому медийному визгу с высот американского политического олимпа падали вполне себе весомые угрозы "разбомбить Москву", убить Путина, победить и расчленить — извините, "деколонизировать" — Россию. В последнее время американцы вообще пошли качать тему: а не передать ли Украине ядерное оружие?И все это мы, как ни удивительно, выдержали. Многое сумели обратить в свою пользу. Выстояли на Украине и вновь двинулись вперед. Но самое главное — сплотились так, как и помыслить нельзя было раньше. Это главное поражение наших стратегических противников. Сегодня они вынуждены вновь ломать голову над русским вопросом.В Вашингтоне любят и умеют менять правительства по всему миру. Это касается отнюдь не только таких failed states, как Гаити или Украина. Что такое был май 1968 года во Франции, как не радикальная смена курса, вскоре приведшая к отставке генерала де Голля — последнего истинно национального лидера страны? Типичная "цветная революция", сказали бы мы сегодня.Череда подобных переворотов на рубеже 80-90-х позволила Вашингтону подмять под себя все страны Варшавского договора. Трудно представить сегодня канцлера Германии, который получит верховную власть в стране без одобрения Белого дома. И это уж не говоря про те несчастные территории — не будем называть их, чтобы не обидеть, — где всей жизнью по факту рулит американский посол.Опираясь на опыт руководства другими странами, американцы совершенно логично — для себя — просчитали: сейчас мы задушим экономику России санкциями, дадим украинцам оружие, запугаем русских войной с НАТО и одновременно будем посылать им прозрачные сигналы по гитлеровским методичкам: мы, мол, воюем не с народом, а с режимом, давайте, сносите режим, ставьте во власть нашего человечка, и все опять "будет как при бабушке".Все это делалось и говорилось совершенно открыто. "Рус, сдавайся!" неслось из каждого западного СМИ. Американский режим нетерпеливо ждал, что вот-вот в России начнутся мятежи и государство рухнет под валом проблем.Трудно в сегодняшнем мире представить страну, которая, оказавшись под таким давлением, сумела бы выстоять и сохранить себя. Но Россия, как говорят наши тренеры, "уперлась рогом". Мы сумели выиграть первый раунд глобального противостояния.И вот к нашим противникам стало приходить осознание: а может быть, дело не в Путине, может, дело в этом упрямом и непонятном народе, населяющем одну седьмую часть суши?"Путину удалось продлить свой общественный договор с народом," — печалится сегодня Foreign Affairs. Да это не Путину, это вам удалось, наши уважаемые стратегические противники! Это вы не смогли спрятать свою ненависть, это вы на каждом углу кричали, как мечтаете нас победить и уничтожить. Мы прекрасно поняли, что нас всех ждет в случае поражения. Спасибо большое, теперь уж точно придется побеждать. Наш сложный и противоречивый народ — вопреки всем нашим внутренним различиям — сплотился сегодня ради победы.Что не так с русскими? Почему они не боятся США, как немцы или японцы, почему не молятся на "град на холме", почему на них не действует американская дрессура? Загадка. "Это головоломка, завернутая в тайну, завернутая в шараду," — говорил Уинстон Черчилль, крайне не любивший Россию, о нашей стране. Не стоит умиляться его красивой фразе — это лишь способ расчеловечивания. Раз русские такие "непонятные", стало быть, их можно убивать, вот и все, что это значит для наших "партнеров".На самом деле партнеры побаиваются по-настоящему разгадывать нашу загадку. Потому что иначе им придется признать очевидное — точно так же, как мы, сегодня думают миллиарды людей на Земле. Это все те люди и народы, которым категорически надоела гегемония Вашингтона. Эти люди живут и в России, и на Украине, и в Европе, не говоря уж про глобальный Юг и Восток. Есть такие люди — десятки миллионов человек — и внутри самих США.Все они хотят самостоятельно — без оглядки на Вашингтон — решать свои проблемы, самостоятельно выбирать своих лидеров, определять свою судьбу. Им осточертела тамошняя повесточка с ее декадентским культом извращений, болезней и смерти.России и симпатизируют сегодня в мире, потому что мы первыми бросились в битву с американским левиафаном, яростно отстаивая свою независимость, свою суверенность, свое право на свободную жизнь в свободной стране. Русское искусство славится своими авангардными исканиями. Сегодня мы все авангардисты: Россия находится впереди планеты всей в борьбе с отживающей гегемонией США. Быть русским — это модно, это круто, это стиль завтрашнего дня.Задумав нас уничтожить, Вашингтон сплотил нас и сделал сильнее. Никогда за последние тридцать лет мы не понимали так ясно свою миссию в этом мире.
https://ria.ru/20230221/poslanie-1853493309.html
https://ria.ru/20230224/slabost-1854037187.html
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Виктория Никифорова
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Виктория Никифорова
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авторы, россия, украина, нато, в мире, сша
Авторы, Россия, Украина, НАТО, В мире, США

Американцы не справились с русским вопросом

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАртиллеристы ВС России
Артиллеристы ВС России - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
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Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
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Главный вопрос, который СВО задала Америке, — что не так с этими русскими? Почему против них не работают технологии, которые десятилетиями позволяли успешно сносить правительства по всему миру?
За год, прошедший с начала украинского конфликта, против нас были использованы уже все спецсредства — и не по одному разу. Это была экономическая и социальная война в полный рост, причем целенаправленно заточенная именно против миллионов россиян. Нас попытались разорить, обрушив рубль, и лишить свободы передвижения по миру. Нам запретили пользоваться за рубежом банковскими картами и летать на самолетах, нам не давали визы, у нас пытались отнять все, до чего могли дотянуться.
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Россия услышала Путина. Запад тоже
21 февраля, 17:27
Одновременно шли "психические" атаки, народ пытались взять на испуг. Сначала стращали — смешно теперь вспоминать — уходом "Макдоналдса" и магазинов одежды. Потом сплошным потоком пошли дикие выдумки про российских военных, дальше — угрозы всех поймать, посадить и осудить.
Русских отменяли на Западе, русских позорили и стыдили в, так сказать, влиятельных и где-то даже интеллектуальных мировых СМИ. А параллельно этому медийному визгу с высот американского политического олимпа падали вполне себе весомые угрозы "разбомбить Москву", убить Путина, победить и расчленить — извините, "деколонизировать" — Россию. В последнее время американцы вообще пошли качать тему: а не передать ли Украине ядерное оружие?
И все это мы, как ни удивительно, выдержали. Многое сумели обратить в свою пользу. Выстояли на Украине и вновь двинулись вперед. Но самое главное — сплотились так, как и помыслить нельзя было раньше. Это главное поражение наших стратегических противников. Сегодня они вынуждены вновь ломать голову над русским вопросом.
В Вашингтоне любят и умеют менять правительства по всему миру. Это касается отнюдь не только таких failed states, как Гаити или Украина. Что такое был май 1968 года во Франции, как не радикальная смена курса, вскоре приведшая к отставке генерала де Голля — последнего истинно национального лидера страны? Типичная "цветная революция", сказали бы мы сегодня.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вашингтон искренне верит в слабость своих противников
24 февраля, 08:00
Череда подобных переворотов на рубеже 80-90-х позволила Вашингтону подмять под себя все страны Варшавского договора. Трудно представить сегодня канцлера Германии, который получит верховную власть в стране без одобрения Белого дома. И это уж не говоря про те несчастные территории — не будем называть их, чтобы не обидеть, — где всей жизнью по факту рулит американский посол.
Опираясь на опыт руководства другими странами, американцы совершенно логично — для себя — просчитали: сейчас мы задушим экономику России санкциями, дадим украинцам оружие, запугаем русских войной с НАТО и одновременно будем посылать им прозрачные сигналы по гитлеровским методичкам: мы, мол, воюем не с народом, а с режимом, давайте, сносите режим, ставьте во власть нашего человечка, и все опять "будет как при бабушке".
Все это делалось и говорилось совершенно открыто. "Рус, сдавайся!" неслось из каждого западного СМИ. Американский режим нетерпеливо ждал, что вот-вот в России начнутся мятежи и государство рухнет под валом проблем.
Президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
Бревно в чужом глазу: Запад обвинил Россию в "неоколониализме"
19 февраля, 08:00
Трудно в сегодняшнем мире представить страну, которая, оказавшись под таким давлением, сумела бы выстоять и сохранить себя. Но Россия, как говорят наши тренеры, "уперлась рогом". Мы сумели выиграть первый раунд глобального противостояния.
И вот к нашим противникам стало приходить осознание: а может быть, дело не в Путине, может, дело в этом упрямом и непонятном народе, населяющем одну седьмую часть суши?
"Путину удалось продлить свой общественный договор с народом," — печалится сегодня Foreign Affairs. Да это не Путину, это вам удалось, наши уважаемые стратегические противники! Это вы не смогли спрятать свою ненависть, это вы на каждом углу кричали, как мечтаете нас победить и уничтожить. Мы прекрасно поняли, что нас всех ждет в случае поражения. Спасибо большое, теперь уж точно придется побеждать. Наш сложный и противоречивый народ — вопреки всем нашим внутренним различиям — сплотился сегодня ради победы.
Что не так с русскими? Почему они не боятся США, как немцы или японцы, почему не молятся на "град на холме", почему на них не действует американская дрессура? Загадка. "Это головоломка, завернутая в тайну, завернутая в шараду," — говорил Уинстон Черчилль, крайне не любивший Россию, о нашей стране. Не стоит умиляться его красивой фразе — это лишь способ расчеловечивания. Раз русские такие "непонятные", стало быть, их можно убивать, вот и все, что это значит для наших "партнеров".
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель после саммита Европейского союза в Брюсселе, 9 февраля 2023 года - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Украинские мечты доведут Европу до самоликвидации
16 февраля, 08:00
На самом деле партнеры побаиваются по-настоящему разгадывать нашу загадку. Потому что иначе им придется признать очевидное — точно так же, как мы, сегодня думают миллиарды людей на Земле. Это все те люди и народы, которым категорически надоела гегемония Вашингтона. Эти люди живут и в России, и на Украине, и в Европе, не говоря уж про глобальный Юг и Восток. Есть такие люди — десятки миллионов человек — и внутри самих США.
Все они хотят самостоятельно — без оглядки на Вашингтон — решать свои проблемы, самостоятельно выбирать своих лидеров, определять свою судьбу. Им осточертела тамошняя повесточка с ее декадентским культом извращений, болезней и смерти.
России и симпатизируют сегодня в мире, потому что мы первыми бросились в битву с американским левиафаном, яростно отстаивая свою независимость, свою суверенность, свое право на свободную жизнь в свободной стране. Русское искусство славится своими авангардными исканиями. Сегодня мы все авангардисты: Россия находится впереди планеты всей в борьбе с отживающей гегемонией США. Быть русским — это модно, это круто, это стиль завтрашнего дня.
Задумав нас уничтожить, Вашингтон сплотил нас и сделал сильнее. Никогда за последние тридцать лет мы не понимали так ясно свою миссию в этом мире.
Закат в Париже - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Великая западная цивилизация умирает
18 февраля, 08:00
 
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