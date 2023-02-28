https://ria.ru/20230228/smartphone-1854821448.html

Запрет США не повлияет на параллельный импорт смартфонов, считают эксперты

Запрет США не повлияет на параллельный импорт смартфонов, считают эксперты - РИА Новости, 28.02.2023

Запрет США не повлияет на параллельный импорт смартфонов, считают эксперты

Запрет США на экспорт в Россию смартфонов дороже 300 долларов не повлияет на их параллельный импорт и в целом на этот сектор внутреннего рынка, заявили РИА... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T12:51

2023-02-28T12:51

2023-02-28T12:51

экономика

сша

россия

белоруссия

сергей половников

эльдар муртазин

mobile research group

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Запрет США на экспорт в Россию смартфонов дороже 300 долларов не повлияет на их параллельный импорт и в целом на этот сектор внутреннего рынка, заявили РИА Новости опрошенные эксперты. В субботу министерство торговли США запретило экспорт в Россию и Белоруссию смартфонов и ряда других электротоваров стоимостью выше 300 долларов. "Эти ограничения не коснутся параллельного импорта. Он как жил, так и живет. Санкции США никак не повлияют на него", - считает руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников. Половников в свою очередь также напомнил, что летом уже был подобный лимит - на уровне 750 евро. "Как мы можем заметить, когда был потолок цен на том уровне, смартфоны из нашей страны никуда не делись", - заключил он.

https://ria.ru/20230118/yaponiya-1845622405.html

сша

россия

белоруссия

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экономика, сша, россия, белоруссия, сергей половников, эльдар муртазин, mobile research group, санкции в отношении россии, технологии