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Байден хочет продлить полную электронную слежку за иностранцами вне США
Байден хочет продлить полную электронную слежку за иностранцами вне США - РИА Новости, 28.02.2023
Байден хочет продлить полную электронную слежку за иностранцами вне США
Президент США Джо Байден хочет продлить действие раздела 702 федерального американского закона о слежке, позволяющего вести тотальное электронное наблюдение за... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T18:37
2023-02-28T18:37
2023-02-28T18:37
в мире
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден хочет продлить действие раздела 702 федерального американского закона о слежке, позволяющего вести тотальное электронное наблюдение за иностранцами за пределами США, срок действия которого истекает в декабре 2023 года, следует из заявления советника главы Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана. Отмечается, что генеральный прокурор и директор национальной разведки США уже обратились с соответствующим письменным запросом к руководству конгресса. Статья 702 федерального закона США FISA позволяет вести наблюдение за отдельно взятыми зарубежными лицами за пределами территории США для получения разведданных, в том числе используемых для борьбы с международным терроризмом и противостояния киберугрозам.
https://ria.ru/20230228/oshibka-1854888049.html
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в мире, сша, джо байден, джейк салливан, fisa
В мире, США, Джо Байден, Джейк Салливан, FISA
Байден хочет продлить полную электронную слежку за иностранцами вне США
Салливан: Байден хочет продлить полную электронную слежку за иностранцами вне США