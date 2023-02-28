Рейтинг@Mail.ru
Байден хочет продлить полную электронную слежку за иностранцами вне США - РИА Новости, 28.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:37 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/slezhka-1854939284.html
Байден хочет продлить полную электронную слежку за иностранцами вне США
Байден хочет продлить полную электронную слежку за иностранцами вне США - РИА Новости, 28.02.2023
Байден хочет продлить полную электронную слежку за иностранцами вне США
Президент США Джо Байден хочет продлить действие раздела 702 федерального американского закона о слежке, позволяющего вести тотальное электронное наблюдение за... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T18:37
2023-02-28T18:37
в мире
сша
джо байден
джейк салливан
fisa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850190338_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1fec4ccc75ec2503bc47b02e11e4f54e.jpg
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден хочет продлить действие раздела 702 федерального американского закона о слежке, позволяющего вести тотальное электронное наблюдение за иностранцами за пределами США, срок действия которого истекает в декабре 2023 года, следует из заявления советника главы Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана. Отмечается, что генеральный прокурор и директор национальной разведки США уже обратились с соответствующим письменным запросом к руководству конгресса. Статья 702 федерального закона США FISA позволяет вести наблюдение за отдельно взятыми зарубежными лицами за пределами территории США для получения разведданных, в том числе используемых для борьбы с международным терроризмом и противостояния киберугрозам.
https://ria.ru/20230228/oshibka-1854888049.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850190338_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_06b7afc181502d2095dd74db4614b74e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, джейк салливан, fisa
В мире, США, Джо Байден, Джейк Салливан, FISA
Байден хочет продлить полную электронную слежку за иностранцами вне США

Салливан: Байден хочет продлить полную электронную слежку за иностранцами вне США

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден хочет продлить действие раздела 702 федерального американского закона о слежке, позволяющего вести тотальное электронное наблюдение за иностранцами за пределами США, срок действия которого истекает в декабре 2023 года, следует из заявления советника главы Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана.
«
"Администрация Байдена-Харрис решительно поддерживает продление конгрессом срока действия раздела 702 закона об иностранном разведывательном наблюдении (FISA)", - говорится в опубликованном сообщении.
Отмечается, что генеральный прокурор и директор национальной разведки США уже обратились с соответствующим письменным запросом к руководству конгресса.
Статья 702 федерального закона США FISA позволяет вести наблюдение за отдельно взятыми зарубежными лицами за пределами территории США для получения разведданных, в том числе используемых для борьбы с международным терроризмом и противостояния киберугрозам.
Визит президента США Джо Байдена в Киев - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
СМИ: Байден привел в ярость американцев непоправимой ошибкой по Украине
Вчера, 16:26
 
В миреСШАДжо БайденДжейк СалливанFISA
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала