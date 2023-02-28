https://ria.ru/20230228/serbiya-1854936833.html

ЕС и Россия посоревнуются за право строительства в Сербии, заявил Вучич

ЕС и Россия посоревнуются за право строительства в Сербии, заявил Вучич - РИА Новости, 28.02.2023

ЕС и Россия посоревнуются за право строительства в Сербии, заявил Вучич

Компаниям из России и ЕС предстоит напряженно посоревноваться за право строить участок скоростной железной дороги из центральной Сербии до границы с... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T18:31

2023-02-28T18:31

2023-02-28T18:47

сербия

черногория

россия

александр вучич

евросоюз

ржд

европейский банк реконструкции и развития

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БЕЛГРАД, 28 фев – РИА Новости. Компаниям из России и ЕС предстоит напряженно посоревноваться за право строить участок скоростной железной дороги из центральной Сербии до границы с Черногорией, заявил сербский президент Александр Вучич. Комиссар по вопросам расширения и политике соседства ЕС Оливер Вархели во вторник вместе с президентом Сербии присутствовал подписанию документов о выделении ЕС первого транша в 610 миллионов евро в рамках финансового пакета в размере около 2,7 миллиарда евро для скоростной железной дороги Белград-Ниш протяженностью 230 километров. Средства на реализацию проекта обеспечат Европейский инвестиционный банк (EIB), Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) и прямая дотация ЕС, а также бюджет Сербии, работы планируется завершить до 2029 года. "Нам надо думать и о строительстве от Валево (100 км от Белграда на юго-запад - ред.) до Врбницы, черногорской границы. Это очень важно и много, 208-209 километров. Видите, как европейцы улыбаются, ведь мы об этом ранее разговаривали с россиянами, и у них сразу улыбки, потому что сами заинтересованы. Посмотрим, будет тяжелое соревнование, мы, сербы должны посмотреть, что лучше для нас. Но не думаю, что кто-то сможет предложить лучшие условия, чем европейцы, поглядим", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции с Вархели. РЖД реализуют несколько проектов в Сербии, в частности, контракт на строительство и реконструкцию железнодорожной инфраструктуры на 941 миллион долларов, из которых 800 миллионов составляет экспортный российский госкредит. Компания сообщила в апреле 2021 года, что раньше сроков завершено строительство двух масштабных проектов в Сербии - самого протяженного в стране железнодорожного виадука в пойме реки Дунай и первого безбалластного тоннеля "Чортановци". Объекты - часть первой в Сербии скоростной железной дороги Стара-Пазова - Нови-Сад протяженностью 40,4 километра на линии "Белград - Будапешт". "РЖД Интернешнл" завершило весной 2022 года модернизацию 26-километрового участка железной дороги Суботица-Хоргош до границы с Венгрией, планирует строительство Единого диспетчерского центра и обновление 210 километрового участка Валево-Врбница до границы с Черногорией.

https://ria.ru/20230228/sapsan-1854838760.html

https://ria.ru/20230215/rzhd-1852094695.html

https://ria.ru/20230228/serbiya-1854742302.html

сербия

черногория

россия

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сербия, черногория, россия, александр вучич, евросоюз, ржд, европейский банк реконструкции и развития