Рейтинг@Mail.ru
ЕС и Россия посоревнуются за право строительства в Сербии, заявил Вучич - РИА Новости, 28.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:31 28.02.2023 (обновлено: 18:47 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/serbiya-1854936833.html
ЕС и Россия посоревнуются за право строительства в Сербии, заявил Вучич
ЕС и Россия посоревнуются за право строительства в Сербии, заявил Вучич - РИА Новости, 28.02.2023
ЕС и Россия посоревнуются за право строительства в Сербии, заявил Вучич
Компаниям из России и ЕС предстоит напряженно посоревноваться за право строить участок скоростной железной дороги из центральной Сербии до границы с... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T18:31
2023-02-28T18:47
сербия
черногория
россия
александр вучич
евросоюз
ржд
европейский банк реконструкции и развития
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781676219_0:0:2389:1345_1920x0_80_0_0_4786b935f5a345c84029325efe963509.jpg
БЕЛГРАД, 28 фев – РИА Новости. Компаниям из России и ЕС предстоит напряженно посоревноваться за право строить участок скоростной железной дороги из центральной Сербии до границы с Черногорией, заявил сербский президент Александр Вучич. Комиссар по вопросам расширения и политике соседства ЕС Оливер Вархели во вторник вместе с президентом Сербии присутствовал подписанию документов о выделении ЕС первого транша в 610 миллионов евро в рамках финансового пакета в размере около 2,7 миллиарда евро для скоростной железной дороги Белград-Ниш протяженностью 230 километров. Средства на реализацию проекта обеспечат Европейский инвестиционный банк (EIB), Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) и прямая дотация ЕС, а также бюджет Сербии, работы планируется завершить до 2029 года. "Нам надо думать и о строительстве от Валево (100 км от Белграда на юго-запад - ред.) до Врбницы, черногорской границы. Это очень важно и много, 208-209 километров. Видите, как европейцы улыбаются, ведь мы об этом ранее разговаривали с россиянами, и у них сразу улыбки, потому что сами заинтересованы. Посмотрим, будет тяжелое соревнование, мы, сербы должны посмотреть, что лучше для нас. Но не думаю, что кто-то сможет предложить лучшие условия, чем европейцы, поглядим", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции с Вархели. РЖД реализуют несколько проектов в Сербии, в частности, контракт на строительство и реконструкцию железнодорожной инфраструктуры на 941 миллион долларов, из которых 800 миллионов составляет экспортный российский госкредит. Компания сообщила в апреле 2021 года, что раньше сроков завершено строительство двух масштабных проектов в Сербии - самого протяженного в стране железнодорожного виадука в пойме реки Дунай и первого безбалластного тоннеля "Чортановци". Объекты - часть первой в Сербии скоростной железной дороги Стара-Пазова - Нови-Сад протяженностью 40,4 километра на линии "Белград - Будапешт". "РЖД Интернешнл" завершило весной 2022 года модернизацию 26-километрового участка железной дороги Суботица-Хоргош до границы с Венгрией, планирует строительство Единого диспетчерского центра и обновление 210 километрового участка Валево-Врбница до границы с Черногорией.
https://ria.ru/20230228/sapsan-1854838760.html
https://ria.ru/20230215/rzhd-1852094695.html
https://ria.ru/20230228/serbiya-1854742302.html
сербия
черногория
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781676219_0:0:2283:1712_1920x0_80_0_0_dcf6d3f89b7023f3bf85d21d98fc2765.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сербия, черногория, россия, александр вучич, евросоюз, ржд, европейский банк реконструкции и развития
Сербия, Черногория, Россия, Александр Вучич, Евросоюз, РЖД, Европейский банк реконструкции и развития
ЕС и Россия посоревнуются за право строительства в Сербии, заявил Вучич

Вучич: ЕС и Россия поборются за строительство железной дороги из Сербии в Черногорию

© Sputnik | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 28 фев – РИА Новости. Компаниям из России и ЕС предстоит напряженно посоревноваться за право строить участок скоростной железной дороги из центральной Сербии до границы с Черногорией, заявил сербский президент Александр Вучич.
Комиссар по вопросам расширения и политике соседства ЕС Оливер Вархели во вторник вместе с президентом Сербии присутствовал подписанию документов о выделении ЕС первого транша в 610 миллионов евро в рамках финансового пакета в размере около 2,7 миллиарда евро для скоростной железной дороги Белград-Ниш протяженностью 230 километров. Средства на реализацию проекта обеспечат Европейский инвестиционный банк (EIB), Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) и прямая дотация ЕС, а также бюджет Сербии, работы планируется завершить до 2029 года.
Поезд Сапсан на Ленинградском вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Суд в Москве обязал Siemens поставить РЖД тринадцать "Сапсанов"
Вчера, 13:39
"Нам надо думать и о строительстве от Валево (100 км от Белграда на юго-запад - ред.) до Врбницы, черногорской границы. Это очень важно и много, 208-209 километров. Видите, как европейцы улыбаются, ведь мы об этом ранее разговаривали с россиянами, и у них сразу улыбки, потому что сами заинтересованы. Посмотрим, будет тяжелое соревнование, мы, сербы должны посмотреть, что лучше для нас. Но не думаю, что кто-то сможет предложить лучшие условия, чем европейцы, поглядим", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции с Вархели.
РЖД реализуют несколько проектов в Сербии, в частности, контракт на строительство и реконструкцию железнодорожной инфраструктуры на 941 миллион долларов, из которых 800 миллионов составляет экспортный российский госкредит.
Прибытие поезда РЖД - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
РЖД примут участие в строительстве линии Решт — Астара в Иране
15 февраля, 10:37
Компания сообщила в апреле 2021 года, что раньше сроков завершено строительство двух масштабных проектов в Сербии - самого протяженного в стране железнодорожного виадука в пойме реки Дунай и первого безбалластного тоннеля "Чортановци". Объекты - часть первой в Сербии скоростной железной дороги Стара-Пазова - Нови-Сад протяженностью 40,4 километра на линии "Белград - Будапешт".
"РЖД Интернешнл" завершило весной 2022 года модернизацию 26-километрового участка железной дороги Суботица-Хоргош до границы с Венгрией, планирует строительство Единого диспетчерского центра и обновление 210 километрового участка Валево-Врбница до границы с Черногорией.
Флаг Косово в Приштине - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Сербия согласилась не мешать членству Косово в международных организациях
Вчера, 01:48
 
СербияЧерногорияРоссияАлександр ВучичЕвросоюзРЖДЕвропейский банк реконструкции и развития
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала