https://ria.ru/20230228/serbiya-1854742302.html

Сербия согласилась не мешать членству Косово в международных организациях

Сербия согласилась не мешать членству Косово в международных организациях - РИА Новости, 28.02.2023

Сербия согласилась не мешать членству Косово в международных организациях

План по нормализации отношений между Белградом и Приштиной, предложенный ЕС, подразумевает, что Сербия не будет против членства Косово в международных... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T01:48

2023-02-28T01:48

2023-02-28T02:23

косово

жозеп боррель

евросоюз

александр вучич

сербия

брюссель

альбин курти

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755852344_0:38:3077:1769_1920x0_80_0_0_d5bed84f9c7b28db28917b1b1455e945.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. План по нормализации отношений между Белградом и Приштиной, предложенный ЕС, подразумевает, что Сербия не будет против членства Косово в международных организациях, говорится в опубликованном тексте документа, который предварительно согласовали стороны. Кроме того, план подразумевает признание номерных знаков, паспортов и других документов, создание представительств и активизацию отношений в различных сферах. Кроме того, ни одна из сторон не должна блокировать действия второй на пути к вступлению в ЕС.Белград и Приштина, в рамках возможной нормализации, должны будут создать совместный комитет под председательством ЕС, который будет следить за выполнением пунктов соглашения.В понедельник в Брюесселе под эгидой ЕС прошел новый раунд переговоров между президентом Сербии Александром Вучичем и лидером самопровозглашенного Косово Альбином Курти.Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в понедельник по их итогам сообщил, что стороны договорились идти по пути нормализации отношений, предложенному Евросоюзом.Вучич ранее заявлял, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН". Он также заверял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против России, сколько сможет".Сербский лидер ранее также указывал на внешнее давление на Белград с целью обеспечить самопровозглашенной республике Косово членство в ООН в контексте предстоявшего визита в Сербию советника госдепартамента США Дерека Шолле. Он также предположил, что Запад потребует от властей Сербии подписать соглашение с самопровозглашенной республикой Косово, как только Белград поддержит санкции в отношении России.Как отмечала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, цель Вашингтона и Брюсселя в отношении Белграда — надломить политическую волю сербского руководства и заставить его подключиться к санкционному режиму против России.Захарова также называла спекуляциями заявления о том, что Москва якобы давит на Белград. Она подчеркнула, что в этой ситуации Запад пытается спроецировать свой стиль "выкручивания рук" в отношениях с другими странами.

https://ria.ru/20230226/kosovo-1854441877.html

https://ria.ru/20230222/peregovory-1853835832.html

косово

сербия

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

косово, жозеп боррель, евросоюз, александр вучич, сербия, брюссель, альбин курти, в мире