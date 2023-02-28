https://ria.ru/20230228/serbiya-1854742302.html
Сербия согласилась не мешать членству Косово в международных организациях
Сербия согласилась не мешать членству Косово в международных организациях - РИА Новости, 28.02.2023
Сербия согласилась не мешать членству Косово в международных организациях
План по нормализации отношений между Белградом и Приштиной, предложенный ЕС, подразумевает, что Сербия не будет против членства Косово в международных... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T01:48
2023-02-28T01:48
2023-02-28T02:23
косово
жозеп боррель
евросоюз
александр вучич
сербия
брюссель
альбин курти
в мире
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. План по нормализации отношений между Белградом и Приштиной, предложенный ЕС, подразумевает, что Сербия не будет против членства Косово в международных организациях, говорится в опубликованном тексте документа, который предварительно согласовали стороны. Кроме того, план подразумевает признание номерных знаков, паспортов и других документов, создание представительств и активизацию отношений в различных сферах. Кроме того, ни одна из сторон не должна блокировать действия второй на пути к вступлению в ЕС.Белград и Приштина, в рамках возможной нормализации, должны будут создать совместный комитет под председательством ЕС, который будет следить за выполнением пунктов соглашения.В понедельник в Брюесселе под эгидой ЕС прошел новый раунд переговоров между президентом Сербии Александром Вучичем и лидером самопровозглашенного Косово Альбином Курти.Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в понедельник по их итогам сообщил, что стороны договорились идти по пути нормализации отношений, предложенному Евросоюзом.Вучич ранее заявлял, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН". Он также заверял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против России, сколько сможет".Сербский лидер ранее также указывал на внешнее давление на Белград с целью обеспечить самопровозглашенной республике Косово членство в ООН в контексте предстоявшего визита в Сербию советника госдепартамента США Дерека Шолле. Он также предположил, что Запад потребует от властей Сербии подписать соглашение с самопровозглашенной республикой Косово, как только Белград поддержит санкции в отношении России.Как отмечала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, цель Вашингтона и Брюсселя в отношении Белграда — надломить политическую волю сербского руководства и заставить его подключиться к санкционному режиму против России.Захарова также называла спекуляциями заявления о том, что Москва якобы давит на Белград. Она подчеркнула, что в этой ситуации Запад пытается спроецировать свой стиль "выкручивания рук" в отношениях с другими странами.
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косово, жозеп боррель, евросоюз, александр вучич, сербия, брюссель, альбин курти, в мире
Косово, Жозеп Боррель, Евросоюз, Александр Вучич, Сербия, Брюссель, Альбин Курти, В мире
01:48 28.02.2023 (обновлено: 02:23 28.02.2023)
Сербия согласилась не мешать членству Косово в международных организациях
Сербия в рамках плана ЕС не станет мешать членству Косово в международных организациях
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. План по нормализации отношений между Белградом и Приштиной, предложенный ЕС, подразумевает, что Сербия не будет против членства Косово в международных организациях, говорится в опубликованном тексте документа, который предварительно согласовали стороны.
"Стороны исходят из того, что ни одна из двух не может представлять другую сторону на международной арене или выступать от ее лица. Сербия не будет выступать против членства Косово в какой-либо международной организации", - говорится в нем.
Кроме того, план подразумевает признание номерных знаков, паспортов и других документов, создание представительств и активизацию отношений в различных сферах. Кроме того, ни одна из сторон не должна блокировать действия второй на пути к вступлению в ЕС.
Белград и Приштина, в рамках возможной нормализации, должны будут создать совместный комитет под председательством ЕС, который будет следить за выполнением пунктов соглашения.
В понедельник в Брюесселе под эгидой ЕС прошел новый раунд переговоров между президентом Сербии Александром Вучичем
и лидером самопровозглашенного Косово Альбином Курти
.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель
в понедельник по их итогам сообщил, что стороны договорились идти по пути нормализации отношений, предложенному Евросоюзом.
Вучич ранее заявлял, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН
". Он также заверял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против России
, сколько сможет".
Сербский лидер ранее также указывал на внешнее давление на Белград с целью обеспечить самопровозглашенной республике Косово членство в ООН в контексте предстоявшего визита в Сербию советника госдепартамента США Дерека Шолле. Он также предположил, что Запад потребует от властей Сербии подписать соглашение с самопровозглашенной республикой Косово, как только Белград поддержит санкции в отношении России.
Как отмечала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова
, цель Вашингтона и Брюсселя в отношении Белграда — надломить политическую волю сербского руководства и заставить его подключиться к санкционному режиму против России.
Захарова также называла спекуляциями заявления о том, что Москва якобы давит на Белград. Она подчеркнула, что в этой ситуации Запад пытается спроецировать свой стиль "выкручивания рук" в отношениях с другими странами.