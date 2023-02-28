https://ria.ru/20230228/sanktsii-1854748315.html

Япония ввела санкции против сотрудников администрации президента России

Япония ввела санкции против сотрудников администрации президента России - РИА Новости, 28.02.2023

Япония ввела санкции против сотрудников администрации президента России

Япония ввела санкции против высокопоставленных сотрудников администрации президента РФ: начальника управления президента России по обеспечению деятельности... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T05:07

2023-02-28T05:07

2023-02-28T05:07

борис рапопорт

россия

япония

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ТОКИО, 28 фев - РИА Новости. Япония ввела санкции против высокопоставленных сотрудников администрации президента РФ: начальника управления президента России по обеспечению деятельности Государственного совета Александра Харичева и Бориса Рапопорта, следует из заявления МИД страны. Япония во вторник объявила о введении новых санкций против России.

https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854621871.html

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япония

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борис рапопорт, россия, япония