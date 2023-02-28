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Япония ввела санкции против сотрудников администрации президента России - РИА Новости, 28.02.2023
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05:07 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/sanktsii-1854748315.html
Япония ввела санкции против сотрудников администрации президента России
Япония ввела санкции против сотрудников администрации президента России - РИА Новости, 28.02.2023
Япония ввела санкции против сотрудников администрации президента России
Япония ввела санкции против высокопоставленных сотрудников администрации президента РФ: начальника управления президента России по обеспечению деятельности... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T05:07
2023-02-28T05:07
борис рапопорт
россия
япония
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ТОКИО, 28 фев - РИА Новости. Япония ввела санкции против высокопоставленных сотрудников администрации президента РФ: начальника управления президента России по обеспечению деятельности Государственного совета Александра Харичева и Бориса Рапопорта, следует из заявления МИД страны. Япония во вторник объявила о введении новых санкций против России.
https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854621871.html
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борис рапопорт, россия, япония
Борис Рапопорт, Россия, Япония
Япония ввела санкции против сотрудников администрации президента России

Токио ввел санкции против сотрудников администрации президента России Харичева и Рапопорта

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание администрации президента РФ
Здание администрации президента РФ - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Здание администрации президента РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 28 фев - РИА Новости. Япония ввела санкции против высокопоставленных сотрудников администрации президента РФ: начальника управления президента России по обеспечению деятельности Государственного совета Александра Харичева и Бориса Рапопорта, следует из заявления МИД страны.
Япония во вторник объявила о введении новых санкций против России.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
В МИД прокомментировали решение Южной Кореи расширить санкции против России
27 февраля, 15:44
 
Борис РапопортРоссияЯпония
 
 
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