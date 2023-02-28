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Россия перехитрила западные нефтяные санкции - РИА Новости, 28.02.2023
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08:00 28.02.2023 (обновлено: 08:13 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/sanktsii-1854707487.html
Россия перехитрила западные нефтяные санкции
Россия перехитрила западные нефтяные санкции - РИА Новости, 28.02.2023
Россия перехитрила западные нефтяные санкции
В последние дни, чтобы зарядиться позитивом, достаточно почитать публикации ведущих западных СМИ. Например, The Wall Street Journal на днях от души плеснула... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T08:00
2023-02-28T08:13
авторы
россия
экономика
украина
санкции в отношении россии
евросоюз
европа
китай
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В последние дни, чтобы зарядиться позитивом, достаточно почитать публикации ведущих западных СМИ. Например, The Wall Street Journal на днях от души плеснула бензина в костер русофобской "зрады". По данным издания, после введения Евросоюзом радикальных ограничительных мер на импорт российской сырой нефти и продуктов ее переработки российская экономика не просто не рухнула, а вполне себе здравствует и процветает.По мнению специалистов международной аналитической компании Kpler, которая охватывает своим пристальным вниманием более 20 мировых рынков различного профиля, российские нефтяники спокойно пережили односторонний развод с Европой и оперативно переключились на новых клиентов, а именно на страны Северной Африки.Напомним, что в декабре прошлого года ЕС под давлением США ввел запрет на покупку российской сырой нефти, а в текущем феврале вместе с установлением потолка цен был также запрещен импорт и нефтепродуктов российского происхождения. Политики из антироссийского клуба упоенно рассказывали, что экономике России нанесен непоправимый удар, но реальность внесла свои кислые коррективы.Как сообщает другое аналитическое агентство Bruegel, в 2021 году (последние опубликованные данные) в нашей стране было добыто 540 миллионов тонн сырой нефти, что составило 13 процентов от общемирового производства. Двести шестьдесят миллионов тонн сырой нефти ушли на экспорт — и это также 13 процентов мирового рынка. Двести восемьдесят миллионов тонн были переработаны внутри страны, из них 130 миллионов в виде бензина, мазута и масел были проданы за рубеж (11 процентов рынка), а оставшиеся 150 миллионов пошли на покрытие внутренних нужд нашего государства.В старой экспортной схеме Евросоюз отбирал около 60 процентов поставок российской нефти и нефтепродуктов. Подсчитать общий объем, зная цифры выше, проще простого. Если углубиться в детали, то танкерами в порты ЕС в среднем ежемесячно доставлялось 6,3 миллиона, а по нефтепроводам — 3,2 миллиона тонн. Вторым главным покупателем выступал Китай, чьи показатели импорта составляли 4,1 и 2,5 миллиона тонн соответственно. После введения потолка цен, запрета на импорт и страхование морских судов западные (и не только) аналитики сходились во мнении, что российским продавцам ничего не останется, как "сливать" нефть с огромной скидкой в Китай, Индию и прочие страны Азии.Реальность и русская торговая смекалка удивили буквально всех.Известно, например, что Марокко за весь 2021 год импортировало 600 тысяч баррелей российской нефти, при этом только за январь 2023-го этот показатель достиг двух миллионов. Та же Kpler уверена, что по итогам февраля марокканцы купят еще 1,2 миллиона бочек. Анализ рынка свидетельствует об аналогичных тенденциях в Алжире и Египте. Тунис, обладающий развитой химической промышленностью, выпускающей на основе нефти различные виды полиэтилена, пластиков и пластмасс, в январе закупил 2,8 миллиона, а в феврале еще 3,1 миллиона баррелей нефти российского происхождения.Перцу за шиворот западной похоронной команде насыпала обычная география.Внезапно обнаружилось, что у России есть не только собственный (пусть и небольшой) танкерный флот, но еще и нефтеналивные суда дружественных стран, которым из портов Балтики до причалов Северной Африки идти значительно ближе, чем до Китая и Сингапура. То есть надежды на то, что безальтернативные продажи в Азию значительно удлинят логистическое плечо и сделают его еще более убыточным, утонули к вящему разочарованию зарубежной общественности, вот уж год безуспешно ждущей коллапса России.В общую картину нужно обязательно добавить широкий мазок от американского Bloomberg. Там сообщают, что борьба с российской нефтью проиграна почти по всем фронтам, причем виноваты в этом не только русские, но и давние партнеры, которые ежедневно клянутся Вашингтону в неизбывной преданности. Журналисты издания провели комплексное расследование и пришли к выводу, что на морских и океанских просторах отлажена и на полную катушку работает схема, в рамках которой российскую нефть переливают с одних танкеров на другие, подменяя транспортные документы. Две такие "фабрики" круглосуточно трудятся у берегов Греции и Северной Америки, и благодаря исключительной ловкости рук и жонглированию бумагами российская нефть широким потоком продолжает литься на традиционные рынки.Еще одна проблема — самая страшная и тщательно скрываемая — состоит в том, что Европа, обиженно тыкающая пальчиком во всех нарушителей эмбарго, и сама продолжает импортировать наши нефть, мазут и бензин. Специально для этого в строгом заборе санкций была оставлена лазейка, оговаривающая, что если российскую нефть в любой (даже самой мизерной) пропорции смешать с черным золотом из другой страны, то это не будет считаться нарушением. Нефть как бы прошла очистку — и покупать ее теперь не зазорно и совершенно законно.Некоторое время назад ходил политический анекдот: в какой бы союз ни вступила Украина, она его обязательно развалит. Текущий момент показывает, что в нем была лишь доля шутки. Не так давно у ЕС были российские нефть, газ и уголь. Теперь у европейцев есть Украина и бесконечное колесо "зрады".
https://ria.ru/20230213/neft-1851674284.html
https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854576195.html
https://ria.ru/20230214/evropa-1851791143.html
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Сергей Савчук
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авторы, россия, экономика, украина, санкции в отношении россии, евросоюз, европа, китай
Авторы, Россия, Экономика, Украина, Санкции в отношении России, Евросоюз, Европа, Китай

Россия перехитрила западные нефтяные санкции

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка, Россия
Нефтяная качалка, Россия - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка, Россия. Архивное фото
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Сергей Савчук
Сергей Савчук
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В последние дни, чтобы зарядиться позитивом, достаточно почитать публикации ведущих западных СМИ. Например, The Wall Street Journal на днях от души плеснула бензина в костер русофобской "зрады". По данным издания, после введения Евросоюзом радикальных ограничительных мер на импорт российской сырой нефти и продуктов ее переработки российская экономика не просто не рухнула, а вполне себе здравствует и процветает.
По мнению специалистов международной аналитической компании Kpler, которая охватывает своим пристальным вниманием более 20 мировых рынков различного профиля, российские нефтяники спокойно пережили односторонний развод с Европой и оперативно переключились на новых клиентов, а именно на страны Северной Африки.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
Экспорт российской нефти в 2022 году увеличился на 7,6 процента
13 февраля, 13:03
Напомним, что в декабре прошлого года ЕС под давлением США ввел запрет на покупку российской сырой нефти, а в текущем феврале вместе с установлением потолка цен был также запрещен импорт и нефтепродуктов российского происхождения. Политики из антироссийского клуба упоенно рассказывали, что экономике России нанесен непоправимый удар, но реальность внесла свои кислые коррективы.
Как сообщает другое аналитическое агентство Bruegel, в 2021 году (последние опубликованные данные) в нашей стране было добыто 540 миллионов тонн сырой нефти, что составило 13 процентов от общемирового производства. Двести шестьдесят миллионов тонн сырой нефти ушли на экспорт — и это также 13 процентов мирового рынка. Двести восемьдесят миллионов тонн были переработаны внутри страны, из них 130 миллионов в виде бензина, мазута и масел были проданы за рубеж (11 процентов рынка), а оставшиеся 150 миллионов пошли на покрытие внутренних нужд нашего государства.
В старой экспортной схеме Евросоюз отбирал около 60 процентов поставок российской нефти и нефтепродуктов. Подсчитать общий объем, зная цифры выше, проще простого. Если углубиться в детали, то танкерами в порты ЕС в среднем ежемесячно доставлялось 6,3 миллиона, а по нефтепроводам — 3,2 миллиона тонн. Вторым главным покупателем выступал Китай, чьи показатели импорта составляли 4,1 и 2,5 миллиона тонн соответственно. После введения потолка цен, запрета на импорт и страхование морских судов западные (и не только) аналитики сходились во мнении, что российским продавцам ничего не останется, как "сливать" нефть с огромной скидкой в Китай, Индию и прочие страны Азии.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
В Кремле заявили, что у Запада заметен дефицит выбора объектов для санкций
27 февраля, 12:48
Реальность и русская торговая смекалка удивили буквально всех.
Известно, например, что Марокко за весь 2021 год импортировало 600 тысяч баррелей российской нефти, при этом только за январь 2023-го этот показатель достиг двух миллионов. Та же Kpler уверена, что по итогам февраля марокканцы купят еще 1,2 миллиона бочек. Анализ рынка свидетельствует об аналогичных тенденциях в Алжире и Египте. Тунис, обладающий развитой химической промышленностью, выпускающей на основе нефти различные виды полиэтилена, пластиков и пластмасс, в январе закупил 2,8 миллиона, а в феврале еще 3,1 миллиона баррелей нефти российского происхождения.
Перцу за шиворот западной похоронной команде насыпала обычная география.
Внезапно обнаружилось, что у России есть не только собственный (пусть и небольшой) танкерный флот, но еще и нефтеналивные суда дружественных стран, которым из портов Балтики до причалов Северной Африки идти значительно ближе, чем до Китая и Сингапура. То есть надежды на то, что безальтернативные продажи в Азию значительно удлинят логистическое плечо и сделают его еще более убыточным, утонули к вящему разочарованию зарубежной общественности, вот уж год безуспешно ждущей коллапса России.
Велосипедисты на Оксфорд-стрит во время снегопада в Лондоне - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
У Европы все хорошо, только ей от этого почему-то не легче
14 февраля, 08:00
В общую картину нужно обязательно добавить широкий мазок от американского Bloomberg. Там сообщают, что борьба с российской нефтью проиграна почти по всем фронтам, причем виноваты в этом не только русские, но и давние партнеры, которые ежедневно клянутся Вашингтону в неизбывной преданности. Журналисты издания провели комплексное расследование и пришли к выводу, что на морских и океанских просторах отлажена и на полную катушку работает схема, в рамках которой российскую нефть переливают с одних танкеров на другие, подменяя транспортные документы. Две такие "фабрики" круглосуточно трудятся у берегов Греции и Северной Америки, и благодаря исключительной ловкости рук и жонглированию бумагами российская нефть широким потоком продолжает литься на традиционные рынки.
Еще одна проблема — самая страшная и тщательно скрываемая — состоит в том, что Европа, обиженно тыкающая пальчиком во всех нарушителей эмбарго, и сама продолжает импортировать наши нефть, мазут и бензин. Специально для этого в строгом заборе санкций была оставлена лазейка, оговаривающая, что если российскую нефть в любой (даже самой мизерной) пропорции смешать с черным золотом из другой страны, то это не будет считаться нарушением. Нефть как бы прошла очистку — и покупать ее теперь не зазорно и совершенно законно.
Некоторое время назад ходил политический анекдот: в какой бы союз ни вступила Украина, она его обязательно развалит. Текущий момент показывает, что в нем была лишь доля шутки. Не так давно у ЕС были российские нефть, газ и уголь. Теперь у европейцев есть Украина и бесконечное колесо "зрады".
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель после саммита Европейского союза в Брюсселе, 9 февраля 2023 года - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Украинские мечты доведут Европу до самоликвидации
16 февраля, 08:00
 
АвторыРоссияЭкономикаУкраинаСанкции в отношении РоссииЕвросоюзЕвропаКитай
 
 
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