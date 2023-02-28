https://ria.ru/20230228/sanktsii-1854707487.html

Россия перехитрила западные нефтяные санкции

Россия перехитрила западные нефтяные санкции - РИА Новости, 28.02.2023

Россия перехитрила западные нефтяные санкции

В последние дни, чтобы зарядиться позитивом, достаточно почитать публикации ведущих западных СМИ. Например, The Wall Street Journal на днях от души плеснула... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T08:00

2023-02-28T08:00

2023-02-28T08:13

авторы

россия

экономика

украина

санкции в отношении россии

евросоюз

европа

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850257179_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_e2fc32e4c7125f1d6240de9d39e90b0d.jpg

В последние дни, чтобы зарядиться позитивом, достаточно почитать публикации ведущих западных СМИ. Например, The Wall Street Journal на днях от души плеснула бензина в костер русофобской "зрады". По данным издания, после введения Евросоюзом радикальных ограничительных мер на импорт российской сырой нефти и продуктов ее переработки российская экономика не просто не рухнула, а вполне себе здравствует и процветает.По мнению специалистов международной аналитической компании Kpler, которая охватывает своим пристальным вниманием более 20 мировых рынков различного профиля, российские нефтяники спокойно пережили односторонний развод с Европой и оперативно переключились на новых клиентов, а именно на страны Северной Африки.Напомним, что в декабре прошлого года ЕС под давлением США ввел запрет на покупку российской сырой нефти, а в текущем феврале вместе с установлением потолка цен был также запрещен импорт и нефтепродуктов российского происхождения. Политики из антироссийского клуба упоенно рассказывали, что экономике России нанесен непоправимый удар, но реальность внесла свои кислые коррективы.Как сообщает другое аналитическое агентство Bruegel, в 2021 году (последние опубликованные данные) в нашей стране было добыто 540 миллионов тонн сырой нефти, что составило 13 процентов от общемирового производства. Двести шестьдесят миллионов тонн сырой нефти ушли на экспорт — и это также 13 процентов мирового рынка. Двести восемьдесят миллионов тонн были переработаны внутри страны, из них 130 миллионов в виде бензина, мазута и масел были проданы за рубеж (11 процентов рынка), а оставшиеся 150 миллионов пошли на покрытие внутренних нужд нашего государства.В старой экспортной схеме Евросоюз отбирал около 60 процентов поставок российской нефти и нефтепродуктов. Подсчитать общий объем, зная цифры выше, проще простого. Если углубиться в детали, то танкерами в порты ЕС в среднем ежемесячно доставлялось 6,3 миллиона, а по нефтепроводам — 3,2 миллиона тонн. Вторым главным покупателем выступал Китай, чьи показатели импорта составляли 4,1 и 2,5 миллиона тонн соответственно. После введения потолка цен, запрета на импорт и страхование морских судов западные (и не только) аналитики сходились во мнении, что российским продавцам ничего не останется, как "сливать" нефть с огромной скидкой в Китай, Индию и прочие страны Азии.Реальность и русская торговая смекалка удивили буквально всех.Известно, например, что Марокко за весь 2021 год импортировало 600 тысяч баррелей российской нефти, при этом только за январь 2023-го этот показатель достиг двух миллионов. Та же Kpler уверена, что по итогам февраля марокканцы купят еще 1,2 миллиона бочек. Анализ рынка свидетельствует об аналогичных тенденциях в Алжире и Египте. Тунис, обладающий развитой химической промышленностью, выпускающей на основе нефти различные виды полиэтилена, пластиков и пластмасс, в январе закупил 2,8 миллиона, а в феврале еще 3,1 миллиона баррелей нефти российского происхождения.Перцу за шиворот западной похоронной команде насыпала обычная география.Внезапно обнаружилось, что у России есть не только собственный (пусть и небольшой) танкерный флот, но еще и нефтеналивные суда дружественных стран, которым из портов Балтики до причалов Северной Африки идти значительно ближе, чем до Китая и Сингапура. То есть надежды на то, что безальтернативные продажи в Азию значительно удлинят логистическое плечо и сделают его еще более убыточным, утонули к вящему разочарованию зарубежной общественности, вот уж год безуспешно ждущей коллапса России.В общую картину нужно обязательно добавить широкий мазок от американского Bloomberg. Там сообщают, что борьба с российской нефтью проиграна почти по всем фронтам, причем виноваты в этом не только русские, но и давние партнеры, которые ежедневно клянутся Вашингтону в неизбывной преданности. Журналисты издания провели комплексное расследование и пришли к выводу, что на морских и океанских просторах отлажена и на полную катушку работает схема, в рамках которой российскую нефть переливают с одних танкеров на другие, подменяя транспортные документы. Две такие "фабрики" круглосуточно трудятся у берегов Греции и Северной Америки, и благодаря исключительной ловкости рук и жонглированию бумагами российская нефть широким потоком продолжает литься на традиционные рынки.Еще одна проблема — самая страшная и тщательно скрываемая — состоит в том, что Европа, обиженно тыкающая пальчиком во всех нарушителей эмбарго, и сама продолжает импортировать наши нефть, мазут и бензин. Специально для этого в строгом заборе санкций была оставлена лазейка, оговаривающая, что если российскую нефть в любой (даже самой мизерной) пропорции смешать с черным золотом из другой страны, то это не будет считаться нарушением. Нефть как бы прошла очистку — и покупать ее теперь не зазорно и совершенно законно.Некоторое время назад ходил политический анекдот: в какой бы союз ни вступила Украина, она его обязательно развалит. Текущий момент показывает, что в нем была лишь доля шутки. Не так давно у ЕС были российские нефть, газ и уголь. Теперь у европейцев есть Украина и бесконечное колесо "зрады".

https://ria.ru/20230213/neft-1851674284.html

https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854576195.html

https://ria.ru/20230214/evropa-1851791143.html

https://ria.ru/20230216/evropa-1852273297.html

россия

украина

европа

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

авторы, россия, экономика, украина, санкции в отношении россии, евросоюз, европа, китай