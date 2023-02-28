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Санкт-Петербург стал участником Всемирного туристического альянса - РИА Новости, 28.02.2023
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Туризм
 
16:23 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/sankt-peterburg-1854839157.html
Санкт-Петербург стал участником Всемирного туристического альянса
Санкт-Петербург стал участником Всемирного туристического альянса - РИА Новости, 28.02.2023
Санкт-Петербург стал участником Всемирного туристического альянса
Санкт-Петербург стал участником Всемирного туристического альянса, сообщает пресс-служба администрации губернатора. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T16:23
2023-02-28T16:23
туризм
туризм
новости - туризм
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев — РИА Новости. Санкт-Петербург стал участником Всемирного туристического альянса, сообщает пресс-служба администрации губернатора. Церемония вручения сертификатов состоялась в китайском городе Ханчжоу в рамках 2-й Генеральной ассамблеи ВТА и ее ключевого события — международного туристского форума Xianghu Dialogue, говорится в сообщении. "Участие во Всемирном туристическом альянсе существенно расширит географию гостей северной столицы. Мы предлагаем не только традиционный туризм, но и событийный, деловой, промышленный и медицинский, множество других направлений", — отметил губернатор Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Всемирный туристический альянс — неправительственная некоммерческая международная туристская организация, созданная в 2017 году. В его состав входят национальные профильные ассоциации, предприятия, города, средства массовой информации, международные организации и университеты. Штаб-квартира находится в Китае. Главная цель альянса — создание платформы для диалога и сотрудничества, обмена идеями и информацией. Работа ВТА включает в себя изучение глобальных тенденций, предоставление рекомендаций по развитию туризма, проведение встреч, саммитов и выставок, оказание услуг в области обучения, консультирования и планирования для расширения возможностей индустрии гостеприимства. Во Всемирный туристический альянс в настоящее время входят Санкт-Петербург, Москва и порядка 20 городов Европы и Азии.
https://ria.ru/20221113/peterburg-1830647031.html
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туризм, новости - туризм, санкт-петербург
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Санкт-Петербург
Санкт-Петербург стал участником Всемирного туристического альянса

Петербург стал участником Всемирного туристического альянса

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНабережная канала Грибоедова в Санкт-Петербурге
Набережная канала Грибоедова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев — РИА Новости. Санкт-Петербург стал участником Всемирного туристического альянса, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Церемония вручения сертификатов состоялась в китайском городе Ханчжоу в рамках 2-й Генеральной ассамблеи ВТА и ее ключевого события — международного туристского форума Xianghu Dialogue, говорится в сообщении.
"Участие во Всемирном туристическом альянсе существенно расширит географию гостей северной столицы. Мы предлагаем не только традиционный туризм, но и событийный, деловой, промышленный и медицинский, множество других направлений", — отметил губернатор Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Всемирный туристический альянс — неправительственная некоммерческая международная туристская организация, созданная в 2017 году. В его состав входят национальные профильные ассоциации, предприятия, города, средства массовой информации, международные организации и университеты. Штаб-квартира находится в Китае. Главная цель альянса — создание платформы для диалога и сотрудничества, обмена идеями и информацией. Работа ВТА включает в себя изучение глобальных тенденций, предоставление рекомендаций по развитию туризма, проведение встреч, саммитов и выставок, оказание услуг в области обучения, консультирования и планирования для расширения возможностей индустрии гостеприимства.
Во Всемирный туристический альянс в настоящее время входят Санкт-Петербург, Москва и порядка 20 городов Европы и Азии.
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