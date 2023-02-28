Санкт-Петербург стал участником Всемирного туристического альянса
Петербург стал участником Всемирного туристического альянса
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНабережная канала Грибоедова в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев — РИА Новости. Санкт-Петербург стал участником Всемирного туристического альянса, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Церемония вручения сертификатов состоялась в китайском городе Ханчжоу в рамках 2-й Генеральной ассамблеи ВТА и ее ключевого события — международного туристского форума Xianghu Dialogue, говорится в сообщении.
"Участие во Всемирном туристическом альянсе существенно расширит географию гостей северной столицы. Мы предлагаем не только традиционный туризм, но и событийный, деловой, промышленный и медицинский, множество других направлений", — отметил губернатор Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Всемирный туристический альянс — неправительственная некоммерческая международная туристская организация, созданная в 2017 году. В его состав входят национальные профильные ассоциации, предприятия, города, средства массовой информации, международные организации и университеты. Штаб-квартира находится в Китае. Главная цель альянса — создание платформы для диалога и сотрудничества, обмена идеями и информацией. Работа ВТА включает в себя изучение глобальных тенденций, предоставление рекомендаций по развитию туризма, проведение встреч, саммитов и выставок, оказание услуг в области обучения, консультирования и планирования для расширения возможностей индустрии гостеприимства.