https://ria.ru/20230228/sankt-peterburg-1854839157.html

Санкт-Петербург стал участником Всемирного туристического альянса

Санкт-Петербург стал участником Всемирного туристического альянса - РИА Новости, 28.02.2023

Санкт-Петербург стал участником Всемирного туристического альянса

Санкт-Петербург стал участником Всемирного туристического альянса, сообщает пресс-служба администрации губернатора. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T16:23

2023-02-28T16:23

2023-02-28T16:23

туризм

туризм

новости - туризм

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев — РИА Новости. Санкт-Петербург стал участником Всемирного туристического альянса, сообщает пресс-служба администрации губернатора. Церемония вручения сертификатов состоялась в китайском городе Ханчжоу в рамках 2-й Генеральной ассамблеи ВТА и ее ключевого события — международного туристского форума Xianghu Dialogue, говорится в сообщении. "Участие во Всемирном туристическом альянсе существенно расширит географию гостей северной столицы. Мы предлагаем не только традиционный туризм, но и событийный, деловой, промышленный и медицинский, множество других направлений", — отметил губернатор Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Всемирный туристический альянс — неправительственная некоммерческая международная туристская организация, созданная в 2017 году. В его состав входят национальные профильные ассоциации, предприятия, города, средства массовой информации, международные организации и университеты. Штаб-квартира находится в Китае. Главная цель альянса — создание платформы для диалога и сотрудничества, обмена идеями и информацией. Работа ВТА включает в себя изучение глобальных тенденций, предоставление рекомендаций по развитию туризма, проведение встреч, саммитов и выставок, оказание услуг в области обучения, консультирования и планирования для расширения возможностей индустрии гостеприимства. Во Всемирный туристический альянс в настоящее время входят Санкт-Петербург, Москва и порядка 20 городов Европы и Азии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, санкт-петербург