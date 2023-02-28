Рейтинг@Mail.ru
Генпрокуратура назвала русофобию на Западе проявлением экстремизма - РИА Новости, 28.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:20 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/rusofobiya-1854910186.html
Генпрокуратура назвала русофобию на Западе проявлением экстремизма
Генпрокуратура назвала русофобию на Западе проявлением экстремизма - РИА Новости, 28.02.2023
Генпрокуратура назвала русофобию на Западе проявлением экстремизма
Проявления русофобии на Западе можно рассматривать как экстремизм, за такие проявления нужно ужесточить ответственность, заявил начальник управления по надзору... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T17:20
2023-02-28T17:20
россия
генеральная прокуратура рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597525191_0:277:3127:2036_1920x0_80_0_0_9548fee1394dc882b45ac150d7b8dfcb.jpg
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Проявления русофобии на Западе можно рассматривать как экстремизм, за такие проявления нужно ужесточить ответственность, заявил начальник управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры РФ Юрий Хохлов. "Концептуально соглашаясь с необходимостью не оставлять без внимания проявления русофобии, отмечавшиеся как в истекшем году, так и продолжающиеся в текущем году в странах Запада, в том числе, в отношении культурного достояния России, полагал бы рассматривать русофобию как проявление экстремизма", - сказал Хохлов на заседании в Совете по правам человека при президенте. По его словам, русофобия стала "распространенным и нелицеприятным явлением" в странах Запада. Но при этом, подчеркнул Хохлов, необходимо определиться с понятием, "что такое русофобия", но отдельного состава в Уголовном кодексе РФ предусматривать нет нужды, считает он. "По большому счету, с теми правовыми нормами, что у нас сейчас есть, привлечь к ответственности уголовной мы можем. Речь идет об усилении ответственности именно вот за это явление", - пояснил Хохлов.
https://ria.ru/20230228/rusofobiya-1854905637.html
https://ria.ru/20221225/medvedev-1841257454.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597525191_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_b0f469c84e70d95de4d58e7eb505494d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, генеральная прокуратура рф, общество
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Общество
Генпрокуратура назвала русофобию на Западе проявлением экстремизма

Генпрокуратура: проявления русофобии на Западе можно рассматривать как экстремизм

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Проявления русофобии на Западе можно рассматривать как экстремизм, за такие проявления нужно ужесточить ответственность, заявил начальник управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры РФ Юрий Хохлов.
"Концептуально соглашаясь с необходимостью не оставлять без внимания проявления русофобии, отмечавшиеся как в истекшем году, так и продолжающиеся в текущем году в странах Запада, в том числе, в отношении культурного достояния России, полагал бы рассматривать русофобию как проявление экстремизма", - сказал Хохлов на заседании в Совете по правам человека при президенте.
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Глава СПЧ призвал дать формулировку русофобии
Вчера, 17:08
По его словам, русофобия стала "распространенным и нелицеприятным явлением" в странах Запада.
Но при этом, подчеркнул Хохлов, необходимо определиться с понятием, "что такое русофобия", но отдельного состава в Уголовном кодексе РФ предусматривать нет нужды, считает он.
"По большому счету, с теми правовыми нормами, что у нас сейчас есть, привлечь к ответственности уголовной мы можем. Речь идет об усилении ответственности именно вот за это явление", - пояснил Хохлов.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
Эпидемию русофобии надо лечить сильными средствами, заявил Медведев
25 декабря 2022, 23:08
 
РоссияГенеральная прокуратура РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала