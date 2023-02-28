https://ria.ru/20230228/rusofobiya-1854910186.html

Генпрокуратура назвала русофобию на Западе проявлением экстремизма

Генпрокуратура назвала русофобию на Западе проявлением экстремизма - РИА Новости, 28.02.2023

Генпрокуратура назвала русофобию на Западе проявлением экстремизма

Проявления русофобии на Западе можно рассматривать как экстремизм, за такие проявления нужно ужесточить ответственность, заявил начальник управления по надзору... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T17:20

2023-02-28T17:20

2023-02-28T17:20

россия

генеральная прокуратура рф

общество

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Проявления русофобии на Западе можно рассматривать как экстремизм, за такие проявления нужно ужесточить ответственность, заявил начальник управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры РФ Юрий Хохлов. "Концептуально соглашаясь с необходимостью не оставлять без внимания проявления русофобии, отмечавшиеся как в истекшем году, так и продолжающиеся в текущем году в странах Запада, в том числе, в отношении культурного достояния России, полагал бы рассматривать русофобию как проявление экстремизма", - сказал Хохлов на заседании в Совете по правам человека при президенте. По его словам, русофобия стала "распространенным и нелицеприятным явлением" в странах Запада. Но при этом, подчеркнул Хохлов, необходимо определиться с понятием, "что такое русофобия", но отдельного состава в Уголовном кодексе РФ предусматривать нет нужды, считает он. "По большому счету, с теми правовыми нормами, что у нас сейчас есть, привлечь к ответственности уголовной мы можем. Речь идет об усилении ответственности именно вот за это явление", - пояснил Хохлов.

https://ria.ru/20230228/rusofobiya-1854905637.html

https://ria.ru/20221225/medvedev-1841257454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, генеральная прокуратура рф, общество