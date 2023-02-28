https://ria.ru/20230228/rusofobiya-1854910186.html
Генпрокуратура назвала русофобию на Западе проявлением экстремизма
Генпрокуратура назвала русофобию на Западе проявлением экстремизма - РИА Новости, 28.02.2023
Генпрокуратура назвала русофобию на Западе проявлением экстремизма
Проявления русофобии на Западе можно рассматривать как экстремизм, за такие проявления нужно ужесточить ответственность, заявил начальник управления по надзору... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T17:20
2023-02-28T17:20
2023-02-28T17:20
россия
генеральная прокуратура рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597525191_0:277:3127:2036_1920x0_80_0_0_9548fee1394dc882b45ac150d7b8dfcb.jpg
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Проявления русофобии на Западе можно рассматривать как экстремизм, за такие проявления нужно ужесточить ответственность, заявил начальник управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры РФ Юрий Хохлов. "Концептуально соглашаясь с необходимостью не оставлять без внимания проявления русофобии, отмечавшиеся как в истекшем году, так и продолжающиеся в текущем году в странах Запада, в том числе, в отношении культурного достояния России, полагал бы рассматривать русофобию как проявление экстремизма", - сказал Хохлов на заседании в Совете по правам человека при президенте. По его словам, русофобия стала "распространенным и нелицеприятным явлением" в странах Запада. Но при этом, подчеркнул Хохлов, необходимо определиться с понятием, "что такое русофобия", но отдельного состава в Уголовном кодексе РФ предусматривать нет нужды, считает он. "По большому счету, с теми правовыми нормами, что у нас сейчас есть, привлечь к ответственности уголовной мы можем. Речь идет об усилении ответственности именно вот за это явление", - пояснил Хохлов.
https://ria.ru/20230228/rusofobiya-1854905637.html
https://ria.ru/20221225/medvedev-1841257454.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597525191_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_b0f469c84e70d95de4d58e7eb505494d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, генеральная прокуратура рф, общество
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Общество
Генпрокуратура назвала русофобию на Западе проявлением экстремизма
Генпрокуратура: проявления русофобии на Западе можно рассматривать как экстремизм
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Проявления русофобии на Западе можно рассматривать как экстремизм, за такие проявления нужно ужесточить ответственность, заявил начальник управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры РФ Юрий Хохлов.
"Концептуально соглашаясь с необходимостью не оставлять без внимания проявления русофобии, отмечавшиеся как в истекшем году, так и продолжающиеся в текущем году в странах Запада, в том числе, в отношении культурного достояния России, полагал бы рассматривать русофобию как проявление экстремизма", - сказал Хохлов на заседании в Совете по правам человека при президенте.
Глава СПЧ призвал дать формулировку русофобии
По его словам, русофобия стала "распространенным и нелицеприятным явлением" в странах Запада.
Но при этом, подчеркнул Хохлов, необходимо определиться с понятием, "что такое русофобия", но отдельного состава в Уголовном кодексе РФ предусматривать нет нужды, считает он.
"По большому счету, с теми правовыми нормами, что у нас сейчас есть, привлечь к ответственности уголовной мы можем. Речь идет об усилении ответственности именно вот за это явление", - пояснил Хохлов.
Эпидемию русофобии надо лечить сильными средствами, заявил Медведев