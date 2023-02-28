https://ria.ru/20230228/rusofobiya-1854905637.html

Глава СПЧ призвал дать формулировку русофобии

Глава СПЧ призвал дать формулировку русофобии - РИА Новости, 28.02.2023

Глава СПЧ призвал дать формулировку русофобии

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев сообщил о необходимости дать юридическую формулировку русофобии и предусмотреть наказание за ее РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T17:08

2023-02-28T17:08

2023-02-28T17:08

общество

россия

валерий фадеев

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев сообщил о необходимости дать юридическую формулировку русофобии и предусмотреть наказание за ее проявление. "Мы интуитивно понимаем (что такое русофобия), но в закон как написать, как квалифицировать деяние как преступника? И в этом заключается наша задача, это непростая задача, кражу или грабеж легко квалифицировать. Это непростая тонкая работа", - сказал Фадеев в ходе расширенного заседания постоянной комиссии Совета по правам человека при президенте РФ по международному сотрудничеству. Он отметил, что сейчас наказать людей в других странах за проявление русофобии невозможно, но это работа на будущее, когда у России появится возможность наказывать тех людей, которые предпринимают подобные действия против граждан России. "Поэтому наша сегодняшняя главная задача – попробовать сформулировать юридически, что такое русофобия и какие статьи могут быть использованы под эту квалификацию, а если такой статьи нет, то нужно вносить дополнительно", - сказал Фадеев.

https://ria.ru/20230124/estoniya-1846990113.html

https://ria.ru/20230115/rusofobiya-1844922160.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, валерий фадеев