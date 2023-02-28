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Глава СПЧ призвал дать формулировку русофобии - РИА Новости, 28.02.2023
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17:08 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/rusofobiya-1854905637.html
Глава СПЧ призвал дать формулировку русофобии
Глава СПЧ призвал дать формулировку русофобии - РИА Новости, 28.02.2023
Глава СПЧ призвал дать формулировку русофобии
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев сообщил о необходимости дать юридическую формулировку русофобии и предусмотреть наказание за ее РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T17:08
2023-02-28T17:08
общество
россия
валерий фадеев
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев сообщил о необходимости дать юридическую формулировку русофобии и предусмотреть наказание за ее проявление. "Мы интуитивно понимаем (что такое русофобия), но в закон как написать, как квалифицировать деяние как преступника? И в этом заключается наша задача, это непростая задача, кражу или грабеж легко квалифицировать. Это непростая тонкая работа", - сказал Фадеев в ходе расширенного заседания постоянной комиссии Совета по правам человека при президенте РФ по международному сотрудничеству. Он отметил, что сейчас наказать людей в других странах за проявление русофобии невозможно, но это работа на будущее, когда у России появится возможность наказывать тех людей, которые предпринимают подобные действия против граждан России. "Поэтому наша сегодняшняя главная задача – попробовать сформулировать юридически, что такое русофобия и какие статьи могут быть использованы под эту квалификацию, а если такой статьи нет, то нужно вносить дополнительно", - сказал Фадеев.
https://ria.ru/20230124/estoniya-1846990113.html
https://ria.ru/20230115/rusofobiya-1844922160.html
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общество, россия, валерий фадеев
Общество, Россия, Валерий Фадеев
Глава СПЧ призвал дать формулировку русофобии

Глава СПЧ Валерий Фадеев призвал дать юридическую формулировку русофобии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГлава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев сообщил о необходимости дать юридическую формулировку русофобии и предусмотреть наказание за ее проявление.
"Мы интуитивно понимаем (что такое русофобия), но в закон как написать, как квалифицировать деяние как преступника? И в этом заключается наша задача, это непростая задача, кражу или грабеж легко квалифицировать. Это непростая тонкая работа", - сказал Фадеев в ходе расширенного заседания постоянной комиссии Совета по правам человека при президенте РФ по международному сотрудничеству.
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Он отметил, что сейчас наказать людей в других странах за проявление русофобии невозможно, но это работа на будущее, когда у России появится возможность наказывать тех людей, которые предпринимают подобные действия против граждан России.
"Поэтому наша сегодняшняя главная задача – попробовать сформулировать юридически, что такое русофобия и какие статьи могут быть использованы под эту квалификацию, а если такой статьи нет, то нужно вносить дополнительно", - сказал Фадеев.
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ОбществоРоссияВалерий Фадеев
 
 
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