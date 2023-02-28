https://ria.ru/20230228/rumyniya-1854868750.html

Румыния опровергла информацию о перемещении ПВО к границе с Молдавией

Румыния опровергла информацию о перемещении ПВО к границе с Молдавией - РИА Новости, 28.02.2023

Румыния опровергла информацию о перемещении ПВО к границе с Молдавией

Министерство обороны Румынии сообщило о распространении в онлайн-пространстве фейковые новостей о перемещении румынских систем ПВО к границе с Молдавией. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T15:33

2023-02-28T15:33

2023-02-28T15:33

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КИШИНЕВ, 28 фев - РИА Новости. Министерство обороны Румынии сообщило о распространении в онлайн-пространстве фейковые новостей о перемещении румынских систем ПВО к границе с Молдавией. "Сообщаем о появлении в онлайн-среде фейковых новостей о так называемом недавнем "перебазировании" некоторых систем ПВО из состава румынской армии на границу с Молдавией. Видеоматериал, использованный в постах на эту тему, размещенных на различных онлайн-платформах, в которых, среди прочего, фигурируют системы Himars и Gepard из румынских воинских частей, был снят в конце ноября 2022 года в центре Алба-Юлии, с по случаю подготовки к военной церемонии, организованной в честь Национального дня Румынии", - сообщает Минобороны Румынии на своей странице в Facebook*. В министерстве отметили, что указанный видеоролик размещают в соцсетях с подписью "выдвижение румынских систем ПВО к границе с Республикой Молдова сегодня утром", что не соответствует действительности. Пользователей просят проверять достоверность подобной информации в достоверных источниках.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230227/ukraina-1854493911.html

https://ria.ru/20230228/moldaviya-1854860855.html

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