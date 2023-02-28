https://ria.ru/20230228/rubl-1854753524.html

Рубль перешел к резкому росту

Рубль перешел к резкому росту - РИА Новости, 28.02.2023

Рубль перешел к резкому росту

Рубль после неуверенной динамики на открытии торгов перешел к резкому росту: доллар опустился ниже 74 рублей впервые с 20 февраля, юань торгуется немного выше... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T07:50

2023-02-28T07:50

2023-02-28T07:50

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

московская биржа

экономика

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Рубль после неуверенной динамики на открытии торгов перешел к резкому росту: доллар опустился ниже 74 рублей впервые с 20 февраля, юань торгуется немного выше 10,6 рубля, а евро – ниже 78,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.40 мск снижается на 60 копеек - до 74 рублей (минутами ранее опускался до 73,98 рубля), юаня - на 8 копеек, до 10,63 рубля, евро - на 83 копейки, до 78,48 рубля.

https://ria.ru/20230111/rubli-1844099434.html

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2023

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московская биржа, экономика