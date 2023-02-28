https://ria.ru/20230228/rossiya-1854922502.html

Глава МИД Израиля заявил о ключевой роли России в регионе

Глава МИД Израиля заявил о ключевой роли России в регионе - РИА Новости, 28.02.2023

Глава МИД Израиля заявил о ключевой роли России в регионе

Глава МИД Израиля Эли Коэн ушел от прямого ответа на вопрос по поводу РФ и Украины и подчеркнул, что Россия играет с точки зрения его страны ключевую роль в... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T18:01

2023-02-28T18:01

2023-02-28T18:01

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БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Глава МИД Израиля Эли Коэн ушел от прямого ответа на вопрос по поводу РФ и Украины и подчеркнул, что Россия играет с точки зрения его страны ключевую роль в регионе, как заявил сам глава израильского дипломатического ведомства на пресс-конференции в Берлине. "600 тысяч евреев и евреек живут в России. Мы - не как Германия. Россия для нас ключевой актор в регионе. Так что мы делаем максимально возможное с учетом всех аспектов, касающихся Украины", - ответил Коэн на вопрос, почему Израиль помимо заявленной солидарности с Украиной не находит в своих оценках более четких слов в отношении РФ. Также Коэн подчеркнул, что Израиль солидарен с Украиной и подписал резолюцию ООН о "принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине". Коэн выступил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в Берлине, она транслировалась на сайте германского МИД.

https://ria.ru/20230227/udary-1854602820.html

https://ria.ru/20230228/agressiya-1854919877.html

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в мире, россия, израиль, украина