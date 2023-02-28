https://ria.ru/20230228/roskosmos-1854841968.html
"Роскосмос" допустят в советы директоров компаний с "золотой акцией"
"Роскосмос" допустят в советы директоров компаний с "золотой акцией" - РИА Новости, 28.02.2023
"Роскосмос" допустят в советы директоров компаний с "золотой акцией"
Госдума приняла закон об обеспечении участия представителей госкорпорации "Роскосмос" в работе советов директоров компаний, в отношении которых используется... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T13:53
2023-02-28T13:53
2023-02-28T13:53
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Госдума приняла закон об обеспечении участия представителей госкорпорации "Роскосмос" в работе советов директоров компаний, в отношении которых используется "золотая акция". Изменения приняты для обеспечения эффективной работы космической отрасли, пояснял журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Документ разрешает работникам "Роскосмоса" выступать представителями РФ в советах директоров (наблюдательных советах) и ревизионных комиссиях акционерных обществ (АО), в отношении которых используется специальное право ("золотая акция"). Таким образом, представители "Роскосмоса" смогут участвовать в работе наблюдательных советов и ревизионных комиссий АО, в отношении которых госкорпорация обеспечивает реализацию единой государственной политики; имеет кооперационные связи, но не является их акционером; либо имеет долю участия, не позволяющую оказывать существенное влияние на принимаемые решения. В настоящее время к таким организациям относятся АО "Ипромашпром", АО "Уральский институт проектирования промышленных предприятий", ОАО "Машиностроительный завод "Арсенал", АО "Московский машиностроительный завод "Вымпел", указано в пояснительной записке. Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.
https://ria.ru/20230210/roskosmos-1851038978.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, космос - риа наука, россия, сергей гаврилов, роскосмос, госдума рф
Экономика, Космос - РИА Наука, Россия, Сергей Гаврилов, Роскосмос, Госдума РФ
"Роскосмос" допустят в советы директоров компаний с "золотой акцией"
Госдума обеспечила участие "Роскосмоса" в советах директоров компаний с "золотой акцией"
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Госдума приняла закон об обеспечении участия представителей госкорпорации "Роскосмос" в работе советов директоров компаний, в отношении которых используется "золотая акция".
Изменения приняты для обеспечения эффективной работы космической отрасли, пояснял журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов
.
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Документ разрешает работникам "Роскосмоса" выступать представителями РФ
в советах директоров (наблюдательных советах) и ревизионных комиссиях акционерных обществ (АО), в отношении которых используется специальное право ("золотая акция").
Таким образом, представители "Роскосмоса" смогут участвовать в работе наблюдательных советов и ревизионных комиссий АО, в отношении которых госкорпорация обеспечивает реализацию единой государственной политики; имеет кооперационные связи, но не является их акционером; либо имеет долю участия, не позволяющую оказывать существенное влияние на принимаемые решения.
В настоящее время к таким организациям относятся АО "Ипромашпром", АО "Уральский институт проектирования промышленных предприятий", ОАО "Машиностроительный завод "Арсенал", АО "Московский машиностроительный завод "Вымпел", указано в пояснительной записке.
Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.
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