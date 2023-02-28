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Немецкий Rheinmetall начал поставлять Украине системы разведки - РИА Новости, 28.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:36 28.02.2023 (обновлено: 14:38 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/razvedka-1854853453.html
Немецкий Rheinmetall начал поставлять Украине системы разведки
Немецкий Rheinmetall начал поставлять Украине системы разведки - РИА Новости, 28.02.2023
Немецкий Rheinmetall начал поставлять Украине системы разведки
Немецкий концерн Rheinmetall начал поставлять Украине автоматизированные системы разведки для наблюдения за большими участками местности с задействованием... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T14:36
2023-02-28T14:38
специальная военная операция на украине
в мире
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бпла
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БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Немецкий концерн Rheinmetall начал поставлять Украине автоматизированные системы разведки для наблюдения за большими участками местности с задействованием минимального количества личного состава, следует из заявления концерна.Отмечается, что разведывательные системы включают мобильные наблюдательные вышки с функциями дневной и ночной съемки, автопилотируемые мини-дроны, системы управления, а также транспортные средства. Rheinmetall работает над поставками вместе с эстонской компанией DefSecIntel, которая производит наблюдательные вышки SurveilSPIRE. В комплектацию систем также входят беспроводные каналы связи (4G и Starlink) для передачи видео на мобильный командный пункт и солнечные батареи, обеспечивающие устойчивую работу без силовых кабелей или источников топлива, говорится в заявлении. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230228/krushik-1854819637.html
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в мире, украина, германия, беспилотники, бпла
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Беспилотники, БПЛА
Немецкий Rheinmetall начал поставлять Украине системы разведки

Немецкий концерн Rheinmetall начал поставлять Украине автоматизированные системы разведки

© AP Photo / Martin MeissnerШтаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе
Штаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Martin Meissner
Штаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе. Архивное фото
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БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Немецкий концерн Rheinmetall начал поставлять Украине автоматизированные системы разведки для наблюдения за большими участками местности с задействованием минимального количества личного состава, следует из заявления концерна.
«
"По заказу правительства Германии компания Rheinmetall поставляет Украине автоматизированные системы разведки… Стоимость заказа составляет десятки миллионов евро. Поставка уже началась", - говорится в заявлении.
Отмечается, что разведывательные системы включают мобильные наблюдательные вышки с функциями дневной и ночной съемки, автопилотируемые мини-дроны, системы управления, а также транспортные средства. Rheinmetall работает над поставками вместе с эстонской компанией DefSecIntel, которая производит наблюдательные вышки SurveilSPIRE. В комплектацию систем также входят беспроводные каналы связи (4G и Starlink) для передачи видео на мобильный командный пункт и солнечные батареи, обеспечивающие устойчивую работу без силовых кабелей или источников топлива, говорится в заявлении.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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