Немецкий Rheinmetall начал поставлять Украине системы разведки
Немецкий концерн Rheinmetall начал поставлять Украине автоматизированные системы разведки
© AP Photo / Martin MeissnerШтаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе
© AP Photo / Martin Meissner
Штаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе. Архивное фото
БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Немецкий концерн Rheinmetall начал поставлять Украине автоматизированные системы разведки для наблюдения за большими участками местности с задействованием минимального количества личного состава, следует из заявления концерна.
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"По заказу правительства Германии компания Rheinmetall поставляет Украине автоматизированные системы разведки… Стоимость заказа составляет десятки миллионов евро. Поставка уже началась", - говорится в заявлении.
Отмечается, что разведывательные системы включают мобильные наблюдательные вышки с функциями дневной и ночной съемки, автопилотируемые мини-дроны, системы управления, а также транспортные средства. Rheinmetall работает над поставками вместе с эстонской компанией DefSecIntel, которая производит наблюдательные вышки SurveilSPIRE. В комплектацию систем также входят беспроводные каналы связи (4G и Starlink) для передачи видео на мобильный командный пункт и солнечные батареи, обеспечивающие устойчивую работу без силовых кабелей или источников топлива, говорится в заявлении.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.