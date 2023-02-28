https://ria.ru/20230228/razvedka-1854853453.html

Немецкий Rheinmetall начал поставлять Украине системы разведки

Немецкий Rheinmetall начал поставлять Украине системы разведки - РИА Новости, 28.02.2023

Немецкий Rheinmetall начал поставлять Украине системы разведки

Немецкий концерн Rheinmetall начал поставлять Украине автоматизированные системы разведки для наблюдения за большими участками местности с задействованием... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T14:36

2023-02-28T14:36

2023-02-28T14:38

специальная военная операция на украине

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БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Немецкий концерн Rheinmetall начал поставлять Украине автоматизированные системы разведки для наблюдения за большими участками местности с задействованием минимального количества личного состава, следует из заявления концерна.Отмечается, что разведывательные системы включают мобильные наблюдательные вышки с функциями дневной и ночной съемки, автопилотируемые мини-дроны, системы управления, а также транспортные средства. Rheinmetall работает над поставками вместе с эстонской компанией DefSecIntel, которая производит наблюдательные вышки SurveilSPIRE. В комплектацию систем также входят беспроводные каналы связи (4G и Starlink) для передачи видео на мобильный командный пункт и солнечные батареи, обеспечивающие устойчивую работу без силовых кабелей или источников топлива, говорится в заявлении. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230228/krushik-1854819637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, германия, беспилотники, бпла