https://ria.ru/20230228/razvedchik-1854974721.html

"Вы хотите умереть?" Американский разведчик обратился к Польше из-за России

"Вы хотите умереть?" Американский разведчик обратился к Польше из-за России - РИА Новости, 28.02.2023

"Вы хотите умереть?" Американский разведчик обратился к Польше из-за России

Попытка развалить Россию и нанести ей поражение приведет к катастрофическим последствиям для агрессоров, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T21:38

2023-02-28T21:38

2023-02-28T23:44

политика

польша

россия

сша

владимир зеленский

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

скотт риттер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156311/38/1563113816_0:270:3070:1997_1920x0_80_0_0_f10f304a7462077cd6da5b8a097c6ae3.jpg

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Попытка развалить Россию и нанести ей поражение приведет к катастрофическим последствиям для агрессоров, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Rebirth of Communism.Ранее Риттер спрогнозировал капитуляцию ВСУ к октябрю этого года. По мнению специалиста, Украина перестанет получать западные боеприпасы к середине лета и уже осенью потерпит поражение.Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, в свою очередь, убежден, что США оставят президента республики Владимира Зеленского наедине с Россией и он будет вынужден сбежать в Майами.

https://ria.ru/20230228/porazhenie-1854917589.html

польша

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, польша, россия, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, скотт риттер