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"Вы хотите умереть?" Американский разведчик обратился к Польше из-за России - РИА Новости, 28.02.2023
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21:38 28.02.2023 (обновлено: 23:44 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/razvedchik-1854974721.html
"Вы хотите умереть?" Американский разведчик обратился к Польше из-за России
"Вы хотите умереть?" Американский разведчик обратился к Польше из-за России - РИА Новости, 28.02.2023
"Вы хотите умереть?" Американский разведчик обратился к Польше из-за России
Попытка развалить Россию и нанести ей поражение приведет к катастрофическим последствиям для агрессоров, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T21:38
2023-02-28T23:44
политика
польша
россия
сша
владимир зеленский
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
скотт риттер
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Попытка развалить Россию и нанести ей поражение приведет к катастрофическим последствиям для агрессоров, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Rebirth of Communism.Ранее Риттер спрогнозировал капитуляцию ВСУ к октябрю этого года. По мнению специалиста, Украина перестанет получать западные боеприпасы к середине лета и уже осенью потерпит поражение.Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, в свою очередь, убежден, что США оставят президента республики Владимира Зеленского наедине с Россией и он будет вынужден сбежать в Майами.
https://ria.ru/20230228/porazhenie-1854917589.html
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политика, польша, россия, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, скотт риттер
Политика, Польша, Россия, США, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Скотт Риттер
"Вы хотите умереть?" Американский разведчик обратился к Польше из-за России

Американский экс-разведчик Риттер: попытка победить Россию приведет к концу света

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРакетный комплекс "Тополь"
Ракетный комплекс Тополь - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ракетный комплекс "Тополь". Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Попытка развалить Россию и нанести ей поражение приведет к катастрофическим последствиям для агрессоров, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Rebirth of Communism.
«
"Вы говорите о победе над Россией. <…> За всю историю ни одна ядерная держава не была побеждена. Люди должны понять, что говорить о поражении России — значит желать конца света. <…> Польша, если ты слышишь, ты действительно хочешь умереть? <…> Вы никогда не сможете победить Россию, этого не произойдет", — подчеркнул военный.
Ранее Риттер спрогнозировал капитуляцию ВСУ к октябрю этого года. По мнению специалиста, Украина перестанет получать западные боеприпасы к середине лета и уже осенью потерпит поражение.
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, в свою очередь, убежден, что США оставят президента республики Владимира Зеленского наедине с Россией и он будет вынужден сбежать в Майами.
Вид на Капитолий в Вашингтоне из окна здания Кэннон-Хаус - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
В США назвали уже потерпевшую поражение сторону украинского конфликта
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ПолитикаПольшаРоссияСШАВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАСкотт Риттер
 
 
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