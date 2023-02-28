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"Вы хотите умереть?" Американский разведчик обратился к Польше из-за России
"Вы хотите умереть?" Американский разведчик обратился к Польше из-за России - РИА Новости, 28.02.2023
"Вы хотите умереть?" Американский разведчик обратился к Польше из-за России
Попытка развалить Россию и нанести ей поражение приведет к катастрофическим последствиям для агрессоров, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T21:38
2023-02-28T21:38
2023-02-28T23:44
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владимир зеленский
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
скотт риттер
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Попытка развалить Россию и нанести ей поражение приведет к катастрофическим последствиям для агрессоров, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Rebirth of Communism.Ранее Риттер спрогнозировал капитуляцию ВСУ к октябрю этого года. По мнению специалиста, Украина перестанет получать западные боеприпасы к середине лета и уже осенью потерпит поражение.Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, в свою очередь, убежден, что США оставят президента республики Владимира Зеленского наедине с Россией и он будет вынужден сбежать в Майами.
https://ria.ru/20230228/porazhenie-1854917589.html
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политика, польша, россия, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, скотт риттер
Политика, Польша, Россия, США, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Скотт Риттер
"Вы хотите умереть?" Американский разведчик обратился к Польше из-за России
Американский экс-разведчик Риттер: попытка победить Россию приведет к концу света