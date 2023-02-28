https://ria.ru/20230228/raskol-1854881833.html
Путин призвал пресечь попытки расколоть российское общество
Путин призвал пресечь попытки расколоть российское общество - РИА Новости, 28.02.2023
Путин призвал пресечь попытки расколоть российское общество
Президент России Владимир Путин на заседании расширенной коллегии ФСБ заявил о необходимости пресечь попытки активизировать "всю эту мразь" - тех, кто пытается... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T16:07
2023-02-28T16:07
2023-02-28T16:31
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании расширенной коллегии ФСБ заявил о необходимости пресечь попытки активизировать "всю эту мразь" - тех, кто пытается расколоть российское общество.Президент отметил, что должна быть продолжена работа по выявлению и пресечению действий тех, кто использует интернет и социальные сети для пропаганды идеологии терроризма и экстремизма, кто пытается вовлечь в террористические группировки граждан России. Путин подчеркнул, что наиболее уязвимая к такому влиянию категория - молодежь."Столько же активно надо противодействовать экстремизму. Число подобных преступлений также выросло. И, конечно, нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть и ослабить наше общество. Использовать, как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию. Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас попытки, конечно, наиболее активные, попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230228/fsb-1854869882.html
россия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Путин о неонацизме: сейчас попытки активизировать эту мразь на нашей земле наиболее активные
Путин о неонацизме: сейчас попытки активизировать эту мразь на нашей земле наиболее активные
2023-02-28T16:07
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PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество, россия
Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество, Россия
Путин призвал пресечь попытки расколоть российское общество
Президент Путин на коллегии ФСБ призвал пресечь попытки расколоть российское общество
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании расширенной коллегии ФСБ заявил о необходимости пресечь попытки активизировать "всю эту мразь" - тех, кто пытается расколоть российское общество.
Президент отметил, что должна быть продолжена работа по выявлению и пресечению действий тех, кто использует интернет и социальные сети для пропаганды идеологии терроризма и экстремизма, кто пытается вовлечь в террористические группировки граждан России. Путин подчеркнул, что наиболее уязвимая к такому влиянию категория - молодежь.
"Столько же активно надо противодействовать экстремизму. Число подобных преступлений также выросло. И, конечно, нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть и ослабить наше общество. Использовать, как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию. Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас попытки, конечно, наиболее активные, попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле", - сказал Путин.
Путин дал поручения по итогам коллегии ФСБ