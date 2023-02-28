https://ria.ru/20230228/raskol-1854881833.html

Путин призвал пресечь попытки расколоть российское общество

Путин призвал пресечь попытки расколоть российское общество - РИА Новости, 28.02.2023

Путин призвал пресечь попытки расколоть российское общество

Президент России Владимир Путин на заседании расширенной коллегии ФСБ заявил о необходимости пресечь попытки активизировать "всю эту мразь" - тех, кто пытается... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T16:07

2023-02-28T16:07

2023-02-28T16:31

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

общество

россия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании расширенной коллегии ФСБ заявил о необходимости пресечь попытки активизировать "всю эту мразь" - тех, кто пытается расколоть российское общество.Президент отметил, что должна быть продолжена работа по выявлению и пресечению действий тех, кто использует интернет и социальные сети для пропаганды идеологии терроризма и экстремизма, кто пытается вовлечь в террористические группировки граждан России. Путин подчеркнул, что наиболее уязвимая к такому влиянию категория - молодежь."Столько же активно надо противодействовать экстремизму. Число подобных преступлений также выросло. И, конечно, нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть и ослабить наше общество. Использовать, как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию. Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас попытки, конечно, наиболее активные, попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230228/fsb-1854869882.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о неонацизме: сейчас попытки активизировать эту мразь на нашей земле наиболее активные Путин о неонацизме: сейчас попытки активизировать эту мразь на нашей земле наиболее активные 2023-02-28T16:07 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество, россия