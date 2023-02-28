https://ria.ru/20230228/rabota-1854746893.html

Опрос выявил сложности с поиском работы у россиян старше 40 лет

Опрос выявил сложности с поиском работы у россиян старше 40 лет - РИА Новости, 28.02.2023

Опрос выявил сложности с поиском работы у россиян старше 40 лет

Три четверти россиян старше 40 лет испытывают сложности при поиске работы, при этом 40% респондентов отмечают, что за последний год их стали охотнее приглашать... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T04:23

2023-02-28T04:23

2023-02-28T04:23

общество

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Три четверти россиян старше 40 лет испытывают сложности при поиске работы, при этом 40% респондентов отмечают, что за последний год их стали охотнее приглашать на собеседования и предлагать трудоустройство, говорится в материалах исследовательского центра "Зарплаты.ру", результаты которого есть у РИА Новости. Говоря о трудностях, которые испытывают соискатели в возрасте 40 лет и старше, опрошенные чаще всего отмечают, что им сложно найти работу с достойной оплатой (эту причину назвали 78% опрошенных). 11% респондентов сообщали также, что им труднее, чем молодым кандидатам, ориентироваться в автоматизированных рабочих процессах, а еще 7% говорили, что им тяжело устроится работать по специальности. "Своими сильными сторонами в сравнении с молодежью старшие сотрудники считают: наличие более ценного опыта и багажа знаний (53%), заинтересованность в долгосрочной занятости (17%), более ответственный подход к работе (14%), возможность стать наставником и обучить более молодых коллег (14%), адекватные зарплатные ожидания в сравнении с молодыми (2%)", - отмечается в исследовании.

https://ria.ru/20221108/rabota-1830068993.html

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общество