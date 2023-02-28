https://ria.ru/20230228/pvo-1854929836.html
ФРГ поставила Украине две новые ПВО, "оголив" Берлин, заявили в Rheinmetall
ФРГ поставила Украине две новые ПВО, "оголив" Берлин, заявили в Rheinmetall - РИА Новости, 28.02.2023
ФРГ поставила Украине две новые ПВО, "оголив" Берлин, заявили в Rheinmetall
Германия передала Украине две системы ПВО — Skynex и Skyranger, оставив свою столицу незащищенной от атак с воздуха, заявил в интервью изданию Pioneer... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T18:13
2023-02-28T18:13
2023-02-28T18:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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германия
дмитрий песков
сергей лавров
нато
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БЕРЛИН, 28 фев — РИА Новости. Германия передала Украине две системы ПВО — Skynex и Skyranger, оставив свою столицу незащищенной от атак с воздуха, заявил в интервью изданию Pioneer гендиректор немецкого машиностроительного концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер. "У нас было две целых системы, которыми можно было бы наверняка защищать Берлин, но эти системы на данный момент на Украине", — сказал он. Паппергер пояснил, что речь идет о комплексах Skynex и новейшей продукции концерна — самоходной установке ПВО Skyranger. По его словам, четырех таких систем хватило бы, чтобы защитить Берлин, однако сейчас он находится под угрозой.Глава концерна также отметил, что в случае конфликта на территории Германии страна не смогла бы себя защитить без помощи США, так как ей не хватает "всего" и во всех оборонных областях. Также он заявил, что поставляемых Западом танков Украине недостаточно для того, чтобы завоевать потерянные территории. Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230223/mir-1854044788.html
https://ria.ru/20230226/aktsiya-1854417743.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО, Rheinmetall AG
ФРГ поставила Украине две новые ПВО, "оголив" Берлин, заявили в Rheinmetall
Глава Rheinmetall: Германия поставила Украине две новые ПВО в ущерб безопасности Берлина