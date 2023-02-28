https://ria.ru/20230228/pvo-1854867379.html
Российская ПВО сбила восемь украинских дронов за сутки
Российская ПВО сбила восемь украинских дронов за сутки - РИА Новости, 28.02.2023
Российская ПВО сбила восемь украинских дронов за сутки
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 украинских беспилотников и 6 снарядов РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:30
2023-02-28T15:30
2023-02-28T15:30
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849089308_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_08ba3dba4778ba6a576e39189babc5c5.jpg
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 украинских беспилотников и 6 снарядов РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены в воздухе восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Рубежное, Залиман, Кременная Луганской народной республики, Благовещенка, Никольское, Владимировка, Благодатное Донецкой народной республики и Лесное Запорожской области", - говорится в сообщении. Также в сводке отмечается, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 162 районах. Всего с начала спецоперации было уничтожено 390 украинских военных самолетов, 211 вертолетов, 3256 беспилотных летательных аппаратов, 406 зенитных ракетных комплексов, 8066 танков и других боевых бронированных машин, 1045 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4232 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8583 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849089308_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_41a53cb355268b060ab53ea2ebfd4cc0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Российская ПВО сбила восемь украинских дронов за сутки
Минобороны: российская ПВО сбила восемь украинских дронов за сутки и шесть снарядов HIMARS
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 украинских беспилотников и 6 снарядов РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены в воздухе восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Рубежное
, Залиман, Кременная Луганской народной республики, Благовещенка, Никольское, Владимировка, Благодатное Донецкой народной республики и Лесное Запорожской области", - говорится в сообщении.
Также в сводке отмечается, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 162 районах.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 390 украинских военных самолетов, 211 вертолетов, 3256 беспилотных летательных аппаратов, 406 зенитных ракетных комплексов, 8066 танков и других боевых бронированных машин, 1045 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4232 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8583 единицы специальной военной автомобильной техники.
Решающая битва за Россию назначена на весну