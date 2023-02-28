https://ria.ru/20230228/pvo-1854867379.html

Российская ПВО сбила восемь украинских дронов за сутки

Российская ПВО сбила восемь украинских дронов за сутки - РИА Новости, 28.02.2023

Российская ПВО сбила восемь украинских дронов за сутки

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 украинских беспилотников и 6 снарядов РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T15:30

2023-02-28T15:30

2023-02-28T15:30

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 украинских беспилотников и 6 снарядов РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены в воздухе восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Рубежное, Залиман, Кременная Луганской народной республики, Благовещенка, Никольское, Владимировка, Благодатное Донецкой народной республики и Лесное Запорожской области", - говорится в сообщении. Также в сводке отмечается, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 162 районах. Всего с начала спецоперации было уничтожено 390 украинских военных самолетов, 211 вертолетов, 3256 беспилотных летательных аппаратов, 406 зенитных ракетных комплексов, 8066 танков и других боевых бронированных машин, 1045 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4232 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8583 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф