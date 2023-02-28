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Российская ПВО сбила восемь украинских дронов за сутки - РИА Новости, 28.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:30 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/pvo-1854867379.html
Российская ПВО сбила восемь украинских дронов за сутки
Российская ПВО сбила восемь украинских дронов за сутки - РИА Новости, 28.02.2023
Российская ПВО сбила восемь украинских дронов за сутки
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 украинских беспилотников и 6 снарядов РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:30
2023-02-28T15:30
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 украинских беспилотников и 6 снарядов РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены в воздухе восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Рубежное, Залиман, Кременная Луганской народной республики, Благовещенка, Никольское, Владимировка, Благодатное Донецкой народной республики и Лесное Запорожской области", - говорится в сообщении. Также в сводке отмечается, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 162 районах. Всего с начала спецоперации было уничтожено 390 украинских военных самолетов, 211 вертолетов, 3256 беспилотных летательных аппаратов, 406 зенитных ракетных комплексов, 8066 танков и других боевых бронированных машин, 1045 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4232 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8583 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Российская ПВО сбила восемь украинских дронов за сутки

Минобороны: российская ПВО сбила восемь украинских дронов за сутки и шесть снарядов HIMARS

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота противовоздушной обороны России на Запорожском направлении
Работа противовоздушной обороны России на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа противовоздушной обороны России на Запорожском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 украинских беспилотников и 6 снарядов РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены в воздухе восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Рубежное, Залиман, Кременная Луганской народной республики, Благовещенка, Никольское, Владимировка, Благодатное Донецкой народной республики и Лесное Запорожской области", - говорится в сообщении.
Также в сводке отмечается, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 162 районах.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 390 украинских военных самолетов, 211 вертолетов, 3256 беспилотных летательных аппаратов, 406 зенитных ракетных комплексов, 8066 танков и других боевых бронированных машин, 1045 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4232 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8583 единицы специальной военной автомобильной техники.
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