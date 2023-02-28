https://ria.ru/20230228/pvo-1854824094.html
Силы ПВО провели тренировку по взаимодействию с гражданскими службами
Силы ПВО провели тренировку по взаимодействию с гражданскими службами - РИА Новости, 28.02.2023
Силы ПВО провели тренировку по взаимодействию с гражданскими службами
Военные провели в Западной зоне ответственности тренировку по ПВО вместе с гражданскими органами управления, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T12:59
2023-02-28T12:59
2023-02-28T13:24
безопасность
россия
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Военные провели в Западной зоне ответственности тренировку по ПВО вместе с гражданскими органами управления, сообщило Минобороны России.В учениях задействовали истребители, которые совершили вылеты "для отработки вопросов перехвата и идентификации условной цели нарушителя".Сегодня в Санкт-Петербурге временно закрывали воздушное пространство над аэропортом "Пулково". Он временно не принимал и не отправлял рейсы, но сама гавань и ее сотрудники продолжал работать в штатном режиме. Сейчас небо над "Пулково" открыто, аэропорт уже принял первые рейсы.
https://ria.ru/20230215/ucheniya-1852112932.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия
Силы ПВО провели тренировку по взаимодействию с гражданскими службами
Силы ПВО провели тренировку по взаимодействию с гражданскими органами в западной зоне
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Военные провели в Западной зоне ответственности тренировку по ПВО вместе с гражданскими органами управления, сообщило Минобороны России.
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"Дежурными силами ПВО отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами и силовыми ведомствами при возникновении чрезвычайной ситуации", — сказали в ведомстве.
В учениях задействовали истребители, которые совершили вылеты "для отработки вопросов перехвата и идентификации условной цели нарушителя".
Сегодня в Санкт-Петербурге временно закрывали воздушное пространство над аэропортом "Пулково". Он временно не принимал и не отправлял рейсы, но сама гавань и ее сотрудники продолжал работать в штатном режиме.
Сейчас небо над "Пулково" открыто, аэропорт уже принял первые рейсы.
Губернатор Севастополя сообщил о проведении учений сил ПВО