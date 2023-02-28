https://ria.ru/20230228/pvo-1854824094.html

Силы ПВО провели тренировку по взаимодействию с гражданскими службами

Силы ПВО провели тренировку по взаимодействию с гражданскими службами - РИА Новости, 28.02.2023

Силы ПВО провели тренировку по взаимодействию с гражданскими службами

Военные провели в Западной зоне ответственности тренировку по ПВО вместе с гражданскими органами управления, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T12:59

2023-02-28T12:59

2023-02-28T13:24

безопасность

россия

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Военные провели в Западной зоне ответственности тренировку по ПВО вместе с гражданскими органами управления, сообщило Минобороны России.В учениях задействовали истребители, которые совершили вылеты "для отработки вопросов перехвата и идентификации условной цели нарушителя".Сегодня в Санкт-Петербурге временно закрывали воздушное пространство над аэропортом "Пулково". Он временно не принимал и не отправлял рейсы, но сама гавань и ее сотрудники продолжал работать в штатном режиме. Сейчас небо над "Пулково" открыто, аэропорт уже принял первые рейсы.

https://ria.ru/20230215/ucheniya-1852112932.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия