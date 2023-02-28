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Силы ПВО провели тренировку по взаимодействию с гражданскими службами - РИА Новости, 28.02.2023
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12:59 28.02.2023 (обновлено: 13:24 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/pvo-1854824094.html
Силы ПВО провели тренировку по взаимодействию с гражданскими службами
Силы ПВО провели тренировку по взаимодействию с гражданскими службами - РИА Новости, 28.02.2023
Силы ПВО провели тренировку по взаимодействию с гражданскими службами
Военные провели в Западной зоне ответственности тренировку по ПВО вместе с гражданскими органами управления, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T12:59
2023-02-28T13:24
безопасность
россия
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Военные провели в Западной зоне ответственности тренировку по ПВО вместе с гражданскими органами управления, сообщило Минобороны России.В учениях задействовали истребители, которые совершили вылеты "для отработки вопросов перехвата и идентификации условной цели нарушителя".Сегодня в Санкт-Петербурге временно закрывали воздушное пространство над аэропортом "Пулково". Он временно не принимал и не отправлял рейсы, но сама гавань и ее сотрудники продолжал работать в штатном режиме. Сейчас небо над "Пулково" открыто, аэропорт уже принял первые рейсы.
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безопасность, россия
Безопасность, Россия
Силы ПВО провели тренировку по взаимодействию с гражданскими службами

Силы ПВО провели тренировку по взаимодействию с гражданскими органами в западной зоне

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Военные провели в Западной зоне ответственности тренировку по ПВО вместе с гражданскими органами управления, сообщило Минобороны России.
«
"Дежурными силами ПВО отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами и силовыми ведомствами при возникновении чрезвычайной ситуации", — сказали в ведомстве.
В учениях задействовали истребители, которые совершили вылеты "для отработки вопросов перехвата и идентификации условной цели нарушителя".
Сегодня в Санкт-Петербурге временно закрывали воздушное пространство над аэропортом "Пулково". Он временно не принимал и не отправлял рейсы, но сама гавань и ее сотрудники продолжал работать в штатном режиме.
Сейчас небо над "Пулково" открыто, аэропорт уже принял первые рейсы.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
Губернатор Севастополя сообщил о проведении учений сил ПВО
15 февраля, 11:35
 
БезопасностьРоссия
 
 
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