https://ria.ru/20230228/putin-1854882369.html
Путин призвал решительно ответить на террористические угрозы
Путин призвал решительно ответить на террористические угрозы - РИА Новости, 28.02.2023
Путин призвал решительно ответить на террористические угрозы
На террористические угрозы, на использование Западом в своих интересах экстремистов необходимо эффективно ответить, действовать нужно решительно и... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T16:11
2023-02-28T16:11
2023-02-28T16:11
безопасность
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. На террористические угрозы, на использование Западом в своих интересах экстремистов необходимо эффективно ответить, действовать нужно решительно и наступательно, использовать весь арсенал средств, заявил президент РФ Владимир Путин. "Необходимо эффективно ответить на все эти вызовы, вместе с правоохранительными органами и при координации национального антитеррористического комитета действовать решительно и наступательно, использовать весь арсенал оперативных, аналитических и иных средств", - сказал Путин на расширенной коллегии ФСБ.
https://ria.ru/20230228/putin-1854874178.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин призвал решительно ответить на террористические угрозы
Путин призвал эффективно ответить на террористические угрозы, действовать решительно