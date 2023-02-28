https://ria.ru/20230228/putin-1854882369.html

Путин призвал решительно ответить на террористические угрозы

Путин призвал решительно ответить на террористические угрозы - РИА Новости, 28.02.2023

Путин призвал решительно ответить на террористические угрозы

На террористические угрозы, на использование Западом в своих интересах экстремистов необходимо эффективно ответить, действовать нужно решительно и... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T16:11

2023-02-28T16:11

2023-02-28T16:11

безопасность

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. На террористические угрозы, на использование Западом в своих интересах экстремистов необходимо эффективно ответить, действовать нужно решительно и наступательно, использовать весь арсенал средств, заявил президент РФ Владимир Путин. "Необходимо эффективно ответить на все эти вызовы, вместе с правоохранительными органами и при координации национального антитеррористического комитета действовать решительно и наступательно, использовать весь арсенал оперативных, аналитических и иных средств", - сказал Путин на расширенной коллегии ФСБ.

https://ria.ru/20230228/putin-1854874178.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)