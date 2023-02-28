https://ria.ru/20230228/putin-1854872559.html

Запад никогда не брезговал использовать экстремистов, заявил Путин

Запад никогда не брезговал использовать экстремистов, заявил Путин - РИА Новости, 28.02.2023

Запад никогда не брезговал использовать экстремистов, заявил Путин

Запад никогда не брезговал использовать в своих интересах экстремистов, против России всегда использовали то, что под рукой, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T15:45

2023-02-28T15:45

2023-02-28T16:07

в мире

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Запад никогда не брезговал использовать в своих интересах экстремистов, против России всегда использовали то, что под рукой, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы знаем, что они никогда не брезговали использовать в своих интересах и радикалов, и экстремистов, несмотря на все громогласные заявления о борьбе с международным терроризмом. Против нас всегда используют то, что под рукой, то, что можно, то и используют. Всегда так было, и сейчас так", - сказал Путин на расширенной коллегии ФСБ.Он отметил, что противодействие террористической угрозе – по-прежнему актуальная задача. За прошедший год количество подобных преступлений выросло, это связано и с попытками киевского режима использовать террористические методы, подчеркнул президент."Столь же активно надо противодействовать экстремизму, число подобных преступлений за прошедший год также выросло", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230228/putin-1854871858.html

https://ria.ru/20230228/bezopasnost-1854871320.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия