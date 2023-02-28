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Запад никогда не брезговал использовать экстремистов, заявил Путин - РИА Новости, 28.02.2023
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15:45 28.02.2023 (обновлено: 16:07 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/putin-1854872559.html
Запад никогда не брезговал использовать экстремистов, заявил Путин
Запад никогда не брезговал использовать экстремистов, заявил Путин - РИА Новости, 28.02.2023
Запад никогда не брезговал использовать экстремистов, заявил Путин
Запад никогда не брезговал использовать в своих интересах экстремистов, против России всегда использовали то, что под рукой, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:45
2023-02-28T16:07
в мире
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Запад никогда не брезговал использовать в своих интересах экстремистов, против России всегда использовали то, что под рукой, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы знаем, что они никогда не брезговали использовать в своих интересах и радикалов, и экстремистов, несмотря на все громогласные заявления о борьбе с международным терроризмом. Против нас всегда используют то, что под рукой, то, что можно, то и используют. Всегда так было, и сейчас так", - сказал Путин на расширенной коллегии ФСБ.Он отметил, что противодействие террористической угрозе – по-прежнему актуальная задача. За прошедший год количество подобных преступлений выросло, это связано и с попытками киевского режима использовать террористические методы, подчеркнул президент."Столь же активно надо противодействовать экстремизму, число подобных преступлений за прошедший год также выросло", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230228/putin-1854871858.html
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в мире, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
В мире, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
Запад никогда не брезговал использовать экстремистов, заявил Путин

Президент Путин: Запад всегда использовал против России то, что под рукой

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Запад никогда не брезговал использовать в своих интересах экстремистов, против России всегда использовали то, что под рукой, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы знаем, что они никогда не брезговали использовать в своих интересах и радикалов, и экстремистов, несмотря на все громогласные заявления о борьбе с международным терроризмом. Против нас всегда используют то, что под рукой, то, что можно, то и используют. Всегда так было, и сейчас так", - сказал Путин на расширенной коллегии ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Путин призвал выявлять тех, кто пытается расколоть общество
Вчера, 15:42
Он отметил, что противодействие террористической угрозе – по-прежнему актуальная задача. За прошедший год количество подобных преступлений выросло, это связано и с попытками киевского режима использовать террористические методы, подчеркнул президент.
"Столь же активно надо противодействовать экстремизму, число подобных преступлений за прошедший год также выросло", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Путин призвал уделять серьезное внимание экономической безопасности
Вчера, 15:40
 
В миреВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
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