https://ria.ru/20230228/putin-1854872559.html
Запад никогда не брезговал использовать экстремистов, заявил Путин
Запад никогда не брезговал использовать экстремистов, заявил Путин - РИА Новости, 28.02.2023
Запад никогда не брезговал использовать экстремистов, заявил Путин
Запад никогда не брезговал использовать в своих интересах экстремистов, против России всегда использовали то, что под рукой, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:45
2023-02-28T15:45
2023-02-28T16:07
в мире
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Запад никогда не брезговал использовать в своих интересах экстремистов, против России всегда использовали то, что под рукой, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы знаем, что они никогда не брезговали использовать в своих интересах и радикалов, и экстремистов, несмотря на все громогласные заявления о борьбе с международным терроризмом. Против нас всегда используют то, что под рукой, то, что можно, то и используют. Всегда так было, и сейчас так", - сказал Путин на расширенной коллегии ФСБ.Он отметил, что противодействие террористической угрозе – по-прежнему актуальная задача. За прошедший год количество подобных преступлений выросло, это связано и с попытками киевского режима использовать террористические методы, подчеркнул президент."Столь же активно надо противодействовать экстремизму, число подобных преступлений за прошедший год также выросло", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230228/putin-1854871858.html
https://ria.ru/20230228/bezopasnost-1854871320.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
В мире, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
Запад никогда не брезговал использовать экстремистов, заявил Путин
Президент Путин: Запад всегда использовал против России то, что под рукой