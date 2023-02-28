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Песков: Путин открыт для любых контактов, которые могут помочь России - РИА Новости, 28.02.2023
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Песков: Путин открыт для любых контактов, которые могут помочь России
Песков: Путин открыт для любых контактов, которые могут помочь России - РИА Новости, 28.02.2023
Песков: Путин открыт для любых контактов, которые могут помочь России
Президент РФ Владимир Путин был и остается открытым для любых контактов, которые могут помочь РФ достичь собственных целей теми или иными путями, заявил в... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T00:36
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россия
владимир путин
дмитрий песков
украина
киев
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин был и остается открытым для любых контактов, которые могут помочь РФ достичь собственных целей теми или иными путями, заявил в интервью "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Президент Путин был и остается открытым для любых контактов, которые могут помочь России достичь собственных целей теми или иными путями. Предпочтительно мирными, за столом переговоров, но когда это невозможно, и военными путями, то, что мы видим сейчас", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, готова ли РФ к контактам с Западом в условиях конфликта на Украине.Ранее Путин заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, это Киев сам себе запретил вести диалог.
https://ria.ru/20221226/putin-1841433962.html
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россия, владимир путин, дмитрий песков, украина, киев
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Украина, Киев
00:36 28.02.2023 (обновлено: 01:27 28.02.2023)
 
Песков: Путин открыт для любых контактов, которые могут помочь России

Песков: Путин открыт для любых контактов, которые могут помочь России достичь ее целей

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин был и остается открытым для любых контактов, которые могут помочь РФ достичь собственных целей теми или иными путями, заявил в интервью "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент Путин был и остается открытым для любых контактов, которые могут помочь России достичь собственных целей теми или иными путями. Предпочтительно мирными, за столом переговоров, но когда это невозможно, и военными путями, то, что мы видим сейчас", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, готова ли РФ к контактам с Западом в условиях конфликта на Украине.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря 2022, 15:47
Путин оценил контакты стран СНГ по линии спецслужб
Ранее Путин заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, это Киев сам себе запретил вести диалог.
 
РоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковУкраинаКиев
 
 
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