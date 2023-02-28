https://ria.ru/20230228/putin-1854736247.html
Песков: Путин открыт для любых контактов, которые могут помочь России
Песков: Путин открыт для любых контактов, которые могут помочь России - РИА Новости, 28.02.2023
Песков: Путин открыт для любых контактов, которые могут помочь России
Президент РФ Владимир Путин был и остается открытым для любых контактов, которые могут помочь РФ достичь собственных целей теми или иными путями, заявил в... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T00:36
2023-02-28T00:36
2023-02-28T01:27
россия
владимир путин
дмитрий песков
украина
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853424710_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_a6fdd271fcc09729b18b3d96d8babc9e.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин был и остается открытым для любых контактов, которые могут помочь РФ достичь собственных целей теми или иными путями, заявил в интервью "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Президент Путин был и остается открытым для любых контактов, которые могут помочь России достичь собственных целей теми или иными путями. Предпочтительно мирными, за столом переговоров, но когда это невозможно, и военными путями, то, что мы видим сейчас", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, готова ли РФ к контактам с Западом в условиях конфликта на Украине.Ранее Путин заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, это Киев сам себе запретил вести диалог.
https://ria.ru/20221226/putin-1841433962.html
россия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853424710_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_649bfadc787c66a1c20ea226594d657f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, дмитрий песков, украина, киев
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Украина, Киев
00:36 28.02.2023 (обновлено: 01:27 28.02.2023)
Песков: Путин открыт для любых контактов, которые могут помочь России
Песков: Путин открыт для любых контактов, которые могут помочь России достичь ее целей