https://ria.ru/20230228/putin-1854736247.html

Песков: Путин открыт для любых контактов, которые могут помочь России

Песков: Путин открыт для любых контактов, которые могут помочь России - РИА Новости, 28.02.2023

Песков: Путин открыт для любых контактов, которые могут помочь России

Президент РФ Владимир Путин был и остается открытым для любых контактов, которые могут помочь РФ достичь собственных целей теми или иными путями, заявил в... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T00:36

2023-02-28T00:36

2023-02-28T01:27

россия

владимир путин

дмитрий песков

украина

киев

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин был и остается открытым для любых контактов, которые могут помочь РФ достичь собственных целей теми или иными путями, заявил в интервью "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Президент Путин был и остается открытым для любых контактов, которые могут помочь России достичь собственных целей теми или иными путями. Предпочтительно мирными, за столом переговоров, но когда это невозможно, и военными путями, то, что мы видим сейчас", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, готова ли РФ к контактам с Западом в условиях конфликта на Украине.Ранее Путин заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, это Киев сам себе запретил вести диалог.

https://ria.ru/20221226/putin-1841433962.html

россия

украина

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россия, владимир путин, дмитрий песков, украина, киев