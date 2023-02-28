https://ria.ru/20230228/putin-1854735011.html

Песков: Путин не делал заявлений о своей кандидатуре на выборах в 2024 году

Песков: Путин не делал заявлений о своей кандидатуре на выборах в 2024 году - РИА Новости, 28.02.2023

Песков: Путин не делал заявлений о своей кандидатуре на выборах в 2024 году

Президент России Владимир Путин пока не делал никаких заявлений, касающихся выдвижения своей кандидатуры на выборах в 2024 году, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T00:24

2023-02-28T00:24

2023-02-28T01:23

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не делал никаких заявлений, касающихся выдвижения своей кандидатуры на выборах в 2024 году, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Глава государства, пока не делал никаких заявлений, касающихся выборов, так как пока еще слишком рано, отметил Песков, призвав набраться терпения.В то же время он напомнил, что есть решение о том, что выборы будут. Песков напомнил, что из-за спецоперации перспективы голосования оказались под вопросом, однако глава государства в своем послании Федеральному Собранию подчеркнул, что выборы должны пройти.

https://ria.ru/20230222/srzp-1853741369.html

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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков