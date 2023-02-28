Туроператоры прогнозируют рост цен на отдых из-за новых банковских санкций
АТОР: санкции в отношении банков могут привести к росту цен на зарубежные путевки
© Depositphotos.com / slava296Пляж на турецком курорте Бодрум
© Depositphotos.com / slava296
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Очередные санкции в отношении банков РФ, объявленные в конце февраля, могут привести к росту цен на зарубежные путевки в летнее время, заявил РИА Новости вице-президент АТОР Артур Мурадян.
"То давление, которое оказывается на российский банковский сектор, в первую очередь, влияет на простых граждан. Ведь и карты Union Pay, которые многие так стремились приобрести, также перестают действовать в ряде стран, куда туристы предпочитали летать без наличных. По моему прогнозу, ситуация может ухудшиться к лету и повлиять на конечную стоимость туристического продукта. По всей видимости, дальнейшего роста не избежать", — сказал Мурадян.
Нужно посмотреть на всю эту ситуацию прагматично, говорит эксперт. "Платежи за границу, особенно в арабские страны, практически остановлены. По сути, за исключением одного Райффайзенбанка, все остальные, так или иначе, оказались под западными санкциями", — добавил он.
Вместе с тем вице-президент АТОР отметил, что за прошедший год большинство туроператоров уже сформировали собственные каналы платежей через Турцию, Ближний Восток и Казахстан. "Это говорит об определенном уровне стабильности, и паниковать туристам не стоит", — добавил он.
США и ЕС на прошлой неделе ввели новые ограничения против ряда российских кредитных организаций. Под американские санкции попали в том числе "Уралсиб", "Зенит", "Санкт-Петербург", МТС-банк и Уральский банк реконструкции и развития, а под европейские — Росбанк, Альфа-банк и "Тинькофф".