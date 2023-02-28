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Туроператоры прогнозируют рост цен на отдых из-за новых банковских санкций - РИА Новости, 28.02.2023
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Туризм
 
17:12 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/puteshestviya-1854895904.html
Туроператоры прогнозируют рост цен на отдых из-за новых банковских санкций
Туроператоры прогнозируют рост цен на отдых из-за новых банковских санкций - РИА Новости, 28.02.2023
Туроператоры прогнозируют рост цен на отдых из-за новых банковских санкций
Очередные санкции в отношении банков РФ, объявленные в конце февраля, могут привести к росту цен на зарубежные путевки в летнее время, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T17:12
2023-02-28T17:12
туризм
туризм
новости - туризм
артур мурадян
банки
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Очередные санкции в отношении банков РФ, объявленные в конце февраля, могут привести к росту цен на зарубежные путевки в летнее время, заявил РИА Новости вице-президент АТОР Артур Мурадян. "То давление, которое оказывается на российский банковский сектор, в первую очередь, влияет на простых граждан. Ведь и карты Union Pay, которые многие так стремились приобрести, также перестают действовать в ряде стран, куда туристы предпочитали летать без наличных. По моему прогнозу, ситуация может ухудшиться к лету и повлиять на конечную стоимость туристического продукта. По всей видимости, дальнейшего роста не избежать", — сказал Мурадян. Нужно посмотреть на всю эту ситуацию прагматично, говорит эксперт. "Платежи за границу, особенно в арабские страны, практически остановлены. По сути, за исключением одного Райффайзенбанка, все остальные, так или иначе, оказались под западными санкциями", — добавил он. Вместе с тем вице-президент АТОР отметил, что за прошедший год большинство туроператоров уже сформировали собственные каналы платежей через Турцию, Ближний Восток и Казахстан. "Это говорит об определенном уровне стабильности, и паниковать туристам не стоит", — добавил он.США и ЕС на прошлой неделе ввели новые ограничения против ряда российских кредитных организаций. Под американские санкции попали в том числе "Уралсиб", "Зенит", "Санкт-Петербург", МТС-банк и Уральский банк реконструкции и развития, а под европейские — Росбанк, Альфа-банк и "Тинькофф".
https://ria.ru/20230228/puteshestviya-1854576474.html
РИА Новости
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туризм, новости - туризм, артур мурадян, банки, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Артур Мурадян, Банки, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Туроператоры прогнозируют рост цен на отдых из-за новых банковских санкций

АТОР: санкции в отношении банков могут привести к росту цен на зарубежные путевки

© Depositphotos.com / slava296Пляж на турецком курорте Бодрум
Пляж на турецком курорте Бодрум - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© Depositphotos.com / slava296
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Очередные санкции в отношении банков РФ, объявленные в конце февраля, могут привести к росту цен на зарубежные путевки в летнее время, заявил РИА Новости вице-президент АТОР Артур Мурадян.
"То давление, которое оказывается на российский банковский сектор, в первую очередь, влияет на простых граждан. Ведь и карты Union Pay, которые многие так стремились приобрести, также перестают действовать в ряде стран, куда туристы предпочитали летать без наличных. По моему прогнозу, ситуация может ухудшиться к лету и повлиять на конечную стоимость туристического продукта. По всей видимости, дальнейшего роста не избежать", — сказал Мурадян.
Нужно посмотреть на всю эту ситуацию прагматично, говорит эксперт. "Платежи за границу, особенно в арабские страны, практически остановлены. По сути, за исключением одного Райффайзенбанка, все остальные, так или иначе, оказались под западными санкциями", — добавил он.
Вместе с тем вице-президент АТОР отметил, что за прошедший год большинство туроператоров уже сформировали собственные каналы платежей через Турцию, Ближний Восток и Казахстан. "Это говорит об определенном уровне стабильности, и паниковать туристам не стоит", — добавил он.
США и ЕС на прошлой неделе ввели новые ограничения против ряда российских кредитных организаций. Под американские санкции попали в том числе "Уралсиб", "Зенит", "Санкт-Петербург", МТС-банк и Уральский банк реконструкции и развития, а под европейские — Росбанк, Альфа-банк и "Тинькофф".
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмАртур МурадянБанкиАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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