https://ria.ru/20230228/puteshestviya-1854895904.html

Туроператоры прогнозируют рост цен на отдых из-за новых банковских санкций

Туроператоры прогнозируют рост цен на отдых из-за новых банковских санкций - РИА Новости, 28.02.2023

Туроператоры прогнозируют рост цен на отдых из-за новых банковских санкций

Очередные санкции в отношении банков РФ, объявленные в конце февраля, могут привести к росту цен на зарубежные путевки в летнее время, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T17:12

2023-02-28T17:12

2023-02-28T17:12

туризм

туризм

новости - туризм

артур мурадян

банки

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Очередные санкции в отношении банков РФ, объявленные в конце февраля, могут привести к росту цен на зарубежные путевки в летнее время, заявил РИА Новости вице-президент АТОР Артур Мурадян. "То давление, которое оказывается на российский банковский сектор, в первую очередь, влияет на простых граждан. Ведь и карты Union Pay, которые многие так стремились приобрести, также перестают действовать в ряде стран, куда туристы предпочитали летать без наличных. По моему прогнозу, ситуация может ухудшиться к лету и повлиять на конечную стоимость туристического продукта. По всей видимости, дальнейшего роста не избежать", — сказал Мурадян. Нужно посмотреть на всю эту ситуацию прагматично, говорит эксперт. "Платежи за границу, особенно в арабские страны, практически остановлены. По сути, за исключением одного Райффайзенбанка, все остальные, так или иначе, оказались под западными санкциями", — добавил он. Вместе с тем вице-президент АТОР отметил, что за прошедший год большинство туроператоров уже сформировали собственные каналы платежей через Турцию, Ближний Восток и Казахстан. "Это говорит об определенном уровне стабильности, и паниковать туристам не стоит", — добавил он.США и ЕС на прошлой неделе ввели новые ограничения против ряда российских кредитных организаций. Под американские санкции попали в том числе "Уралсиб", "Зенит", "Санкт-Петербург", МТС-банк и Уральский банк реконструкции и развития, а под европейские — Росбанк, Альфа-банк и "Тинькофф".

https://ria.ru/20230228/puteshestviya-1854576474.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Мария Селиванова

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