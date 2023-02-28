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Самолету "Уральских авиалиний" разрешили вылет из Пулково - РИА Новости, 28.02.2023
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12:21 28.02.2023 (обновлено: 12:26 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/pulkovo-1854813526.html
Самолету "Уральских авиалиний" разрешили вылет из Пулково
Самолету "Уральских авиалиний" разрешили вылет из Пулково - РИА Новости, 28.02.2023
Самолету "Уральских авиалиний" разрешили вылет из Пулково
Авиакомпания "Уральские авиалинии" получила разрешение на взлет самолета из Санкт-Петербурга, где действовало ограничение воздушного пространства, сообщает... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T12:21
2023-02-28T12:26
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
уральские авиалинии
происшествия
россия
новости - туризм
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 фев – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" получила разрешение на взлет самолета из Санкт-Петербурга, где действовало ограничение воздушного пространства, сообщает пресс-служба перевозчика. Ранее власти Петербурга сообщили, что аэропорт "Пулково" временно не принимает и не отправляет рейсы. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что небо над "Пулково" закрыто из-за обнаружения неизвестного летательного объекта. Позднее источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что ограничение воздушного пространства в Санкт-Петербурге снято. Как подчеркнули РИА Новости в пресс-службе "Уральских авиалиний", на настоящий момент воздушная гавань открыта после ограничения полетов. "Рейс U6-571 по маршруту Санкт-Петербург - Екатеринбург готовится к взлету. Разрешение на вылет получено", - говорится в сообщении. Уточняется, что рейс U6-623 из Екатеринбурга в Санкт-Петербург готовится к посадке в "Пулково" по расписанию.
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санкт-петербург, пулково (аэропорт), уральские авиалинии, происшествия, россия, новости - туризм
Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт), Уральские авиалинии, Происшествия, Россия, Новости - Туризм
Самолету "Уральских авиалиний" разрешили вылет из Пулково

"Уральские авиалинии" сообщили, что получили разрешение на вылет самолета из Пулково

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВывеска на здании терминала международного аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге
Вывеска на здании терминала международного аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вывеска на здании терминала международного аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 фев – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" получила разрешение на взлет самолета из Санкт-Петербурга, где действовало ограничение воздушного пространства, сообщает пресс-служба перевозчика.
Ранее власти Петербурга сообщили, что аэропорт "Пулково" временно не принимает и не отправляет рейсы. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что небо над "Пулково" закрыто из-за обнаружения неизвестного летательного объекта. Позднее источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что ограничение воздушного пространства в Санкт-Петербурге снято.
Как подчеркнули РИА Новости в пресс-службе "Уральских авиалиний", на настоящий момент воздушная гавань открыта после ограничения полетов.
"Рейс U6-571 по маршруту Санкт-Петербург - Екатеринбург готовится к взлету. Разрешение на вылет получено", - говорится в сообщении. Уточняется, что рейс U6-623 из Екатеринбурга в Санкт-Петербург готовится к посадке в "Пулково" по расписанию.
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Несколько вылетевших из Внуково в Петербург рейсов возвращаются в аэропорт
Вчера, 11:48
 
Санкт-ПетербургПулково (аэропорт)Уральские авиалинииПроисшествияРоссияНовости - Туризм
 
 
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