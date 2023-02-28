https://ria.ru/20230228/pulkovo-1854813526.html

Самолету "Уральских авиалиний" разрешили вылет из Пулково

Самолету "Уральских авиалиний" разрешили вылет из Пулково - РИА Новости, 28.02.2023

Самолету "Уральских авиалиний" разрешили вылет из Пулково

Авиакомпания "Уральские авиалинии" получила разрешение на взлет самолета из Санкт-Петербурга, где действовало ограничение воздушного пространства, сообщает... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T12:21

2023-02-28T12:21

2023-02-28T12:26

санкт-петербург

пулково (аэропорт)

уральские авиалинии

происшествия

россия

новости - туризм

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 фев – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" получила разрешение на взлет самолета из Санкт-Петербурга, где действовало ограничение воздушного пространства, сообщает пресс-служба перевозчика. Ранее власти Петербурга сообщили, что аэропорт "Пулково" временно не принимает и не отправляет рейсы. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что небо над "Пулково" закрыто из-за обнаружения неизвестного летательного объекта. Позднее источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что ограничение воздушного пространства в Санкт-Петербурге снято. Как подчеркнули РИА Новости в пресс-службе "Уральских авиалиний", на настоящий момент воздушная гавань открыта после ограничения полетов. "Рейс U6-571 по маршруту Санкт-Петербург - Екатеринбург готовится к взлету. Разрешение на вылет получено", - говорится в сообщении. Уточняется, что рейс U6-623 из Екатеринбурга в Санкт-Петербург готовится к посадке в "Пулково" по расписанию.

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Кирилл Волков

санкт-петербург, пулково (аэропорт), уральские авиалинии, происшествия, россия, новости - туризм