https://ria.ru/20230228/pulkovo-1854813526.html
Самолету "Уральских авиалиний" разрешили вылет из Пулково
Самолету "Уральских авиалиний" разрешили вылет из Пулково - РИА Новости, 28.02.2023
Самолету "Уральских авиалиний" разрешили вылет из Пулково
Авиакомпания "Уральские авиалинии" получила разрешение на взлет самолета из Санкт-Петербурга, где действовало ограничение воздушного пространства, сообщает... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T12:21
2023-02-28T12:21
2023-02-28T12:26
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
уральские авиалинии
происшествия
россия
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854804465_0:341:3033:2047_1920x0_80_0_0_eb599eaa1afc6a03cc03f6de54b08d8f.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 фев – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" получила разрешение на взлет самолета из Санкт-Петербурга, где действовало ограничение воздушного пространства, сообщает пресс-служба перевозчика. Ранее власти Петербурга сообщили, что аэропорт "Пулково" временно не принимает и не отправляет рейсы. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что небо над "Пулково" закрыто из-за обнаружения неизвестного летательного объекта. Позднее источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что ограничение воздушного пространства в Санкт-Петербурге снято. Как подчеркнули РИА Новости в пресс-службе "Уральских авиалиний", на настоящий момент воздушная гавань открыта после ограничения полетов. "Рейс U6-571 по маршруту Санкт-Петербург - Екатеринбург готовится к взлету. Разрешение на вылет получено", - говорится в сообщении. Уточняется, что рейс U6-623 из Екатеринбурга в Санкт-Петербург готовится к посадке в "Пулково" по расписанию.
https://ria.ru/20230228/vnukovo-1854802654.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854804465_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f41e9ecf46e6a6671d515dd76877a0c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, пулково (аэропорт), уральские авиалинии, происшествия, россия, новости - туризм
Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт), Уральские авиалинии, Происшествия, Россия, Новости - Туризм
Самолету "Уральских авиалиний" разрешили вылет из Пулково
"Уральские авиалинии" сообщили, что получили разрешение на вылет самолета из Пулково
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 фев – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" получила разрешение на взлет самолета из Санкт-Петербурга, где действовало ограничение воздушного пространства, сообщает пресс-служба перевозчика.
Ранее власти Петербурга сообщили, что аэропорт "Пулково" временно не принимает и не отправляет рейсы. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что небо над "Пулково" закрыто из-за обнаружения неизвестного летательного объекта. Позднее источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что ограничение воздушного пространства в Санкт-Петербурге снято.
Как подчеркнули РИА Новости в пресс-службе "Уральских авиалиний", на настоящий момент воздушная гавань открыта после ограничения полетов.
"Рейс U6-571 по маршруту Санкт-Петербург - Екатеринбург
готовится к взлету. Разрешение на вылет получено", - говорится в сообщении. Уточняется, что рейс U6-623 из Екатеринбурга в Санкт-Петербург готовится к посадке в "Пулково" по расписанию.
Несколько вылетевших из Внуково в Петербург рейсов возвращаются в аэропорт