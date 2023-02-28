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Воздушное пространство у Пулково закрыли до 13:20, сообщил источник - РИА Новости, 28.02.2023
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11:41 28.02.2023 (обновлено: 11:44 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/pulkovo-1854800982.html
Воздушное пространство у Пулково закрыли до 13:20, сообщил источник
Воздушное пространство у Пулково закрыли до 13:20, сообщил источник - РИА Новости, 28.02.2023
Воздушное пространство у Пулково закрыли до 13:20, сообщил источник
Воздушное пространство Санкт-Петербурга закрыто до 13:20 мск, сообщил РИА Новости источник со ссылкой на телеграмму Росавиации. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T11:41
2023-02-28T11:44
пулково (аэропорт)
происшествия
санкт-петербург
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Воздушное пространство Санкт-Петербурга закрыто до 13:20 мск, сообщил РИА Новости источник со ссылкой на телеграмму Росавиации.Петербургский аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщили ранее во вторник городские власти."Воздушное пространство ограничено до 10.20 UTC (13:20 мск - ред.)", - сказал источник, уточнив, что это данные из телеграммы Росавиации.
https://ria.ru/20230118/pulkovo-1845702137.html
санкт-петербург
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пулково (аэропорт), происшествия, санкт-петербург
Пулково (аэропорт), Происшествия, Санкт-Петербург
Воздушное пространство у Пулково закрыли до 13:20, сообщил источник

Воздушное пространство в районе аэропорта Пулково закрыли до 13:20

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Воздушное пространство Санкт-Петербурга закрыто до 13:20 мск, сообщил РИА Новости источник со ссылкой на телеграмму Росавиации.
Петербургский аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщили ранее во вторник городские власти.
"Воздушное пространство ограничено до 10.20 UTC (13:20 мск - ред.)", - сказал источник, уточнив, что это данные из телеграммы Росавиации.
Пассажиры регистрируются на рейс в аэропорту Пулково - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Пулково впервые стал вторым аэропортом России по объему пассажиропотока
18 января, 13:11
 
Пулково (аэропорт)ПроисшествияСанкт-Петербург
 
 
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