https://ria.ru/20230228/pulkovo-1854800982.html

Воздушное пространство у Пулково закрыли до 13:20, сообщил источник

Воздушное пространство у Пулково закрыли до 13:20, сообщил источник - РИА Новости, 28.02.2023

Воздушное пространство у Пулково закрыли до 13:20, сообщил источник

Воздушное пространство Санкт-Петербурга закрыто до 13:20 мск, сообщил РИА Новости источник со ссылкой на телеграмму Росавиации. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T11:41

2023-02-28T11:41

2023-02-28T11:44

пулково (аэропорт)

происшествия

санкт-петербург

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Воздушное пространство Санкт-Петербурга закрыто до 13:20 мск, сообщил РИА Новости источник со ссылкой на телеграмму Росавиации.Петербургский аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщили ранее во вторник городские власти."Воздушное пространство ограничено до 10.20 UTC (13:20 мск - ред.)", - сказал источник, уточнив, что это данные из телеграммы Росавиации.

https://ria.ru/20230118/pulkovo-1845702137.html

санкт-петербург

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

пулково (аэропорт), происшествия, санкт-петербург