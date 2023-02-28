https://ria.ru/20230228/pulkovo-1854795056.html

В аэропорту Пулково объявили задержку рейсов до 12 часов

В аэропорту Пулково объявили задержку рейсов до 12 часов - РИА Новости, 28.02.2023

В аэропорту Пулково объявили задержку рейсов до 12 часов

В аэропорту "Пулково", который временно не принимает и не отправляет самолеты, объявлена задержка рейсов до 12 часов, сообщили городские власти. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T11:18

2023-02-28T11:18

2023-02-28T15:17

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новости - туризм

санкт-петербург

пулково (аэропорт)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев – РИА Новости. В аэропорту "Пулково", который временно не принимает и не отправляет самолеты, объявлена задержка рейсов до 12 часов, сообщили городские власти."В аэропорту Пулково объявлена задержка рейсов до 12 часов. Аэропорт и его службы работают в штатном режиме", – информирует страница правительства Петербурга в "ВКонтакте".Как рассказал РИА Новости один из пассажиров рейса Петербург-Москва, его вылет должен был состояться в 11.05 мск. "Мы все сидим в самолете, причины задержки нам не объяснили", - сказал собеседник агентства.

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Аэропорт Пулково, который временно не принимает и не отправляет самолеты Аэропорт Пулково, который временно не принимает и не отправляет самолеты 2023-02-28T11:18 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, санкт-петербург, пулково (аэропорт), видео