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В аэропорту Пулково объявили задержку рейсов до 12 часов - РИА Новости, 28.02.2023
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Туризм
 
11:18 28.02.2023 (обновлено: 15:17 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/pulkovo-1854795056.html
В аэропорту Пулково объявили задержку рейсов до 12 часов
В аэропорту Пулково объявили задержку рейсов до 12 часов - РИА Новости, 28.02.2023
В аэропорту Пулково объявили задержку рейсов до 12 часов
В аэропорту "Пулково", который временно не принимает и не отправляет самолеты, объявлена задержка рейсов до 12 часов, сообщили городские власти. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T11:18
2023-02-28T15:17
туризм
новости - туризм
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев – РИА Новости. В аэропорту "Пулково", который временно не принимает и не отправляет самолеты, объявлена задержка рейсов до 12 часов, сообщили городские власти."В аэропорту Пулково объявлена задержка рейсов до 12 часов. Аэропорт и его службы работают в штатном режиме", – информирует страница правительства Петербурга в "ВКонтакте".Как рассказал РИА Новости один из пассажиров рейса Петербург-Москва, его вылет должен был состояться в 11.05 мск. "Мы все сидим в самолете, причины задержки нам не объяснили", - сказал собеседник агентства.
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Аэропорт Пулково, который временно не принимает и не отправляет самолеты
Аэропорт Пулково, который временно не принимает и не отправляет самолеты
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новости - туризм, санкт-петербург, пулково (аэропорт), видео
Туризм, Новости - Туризм, Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт)
В аэропорту Пулково объявили задержку рейсов до 12 часов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев – РИА Новости. В аэропорту "Пулково", который временно не принимает и не отправляет самолеты, объявлена задержка рейсов до 12 часов, сообщили городские власти.
2023-02-28T11:18
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В аэропорту Пулково объявили задержку рейсов до 12 часов

В Пулково объявили задержку рейсов до 12 часов, аэропорт при этом работает штатно

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкТабло прилетов и вылетов в аэропорту Пулково-1
Табло прилетов и вылетов в аэропорту Пулково-1 - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Табло прилетов и вылетов в аэропорту Пулково-1. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев – РИА Новости. В аэропорту "Пулково", который временно не принимает и не отправляет самолеты, объявлена задержка рейсов до 12 часов, сообщили городские власти.
"В аэропорту Пулково объявлена задержка рейсов до 12 часов. Аэропорт и его службы работают в штатном режиме", – информирует страница правительства Петербурга в "ВКонтакте".
Как рассказал РИА Новости один из пассажиров рейса Петербург-Москва, его вылет должен был состояться в 11.05 мск. "Мы все сидим в самолете, причины задержки нам не объяснили", - сказал собеседник агентства.
 
ТуризмНовости - ТуризмСанкт-ПетербургПулково (аэропорт)
 
 
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