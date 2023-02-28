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Аэропорт Пулково временно прекратил принимать и отправлять самолеты

Аэропорт Пулково временно прекратил принимать и отправлять самолеты - РИА Новости, 28.02.2023

Аэропорт Пулково временно прекратил принимать и отправлять самолеты

Петербургский аэропорт Пулково на время приостановил обслуживание рейсов, сообщило правительство города в Telegram-канале. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T11:09

2023-02-28T11:09

2023-02-28T19:33

новости - туризм

пулково (аэропорт)

санкт-петербург

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Петербургский аэропорт Пулково на время приостановил обслуживание рейсов, сообщило правительство города в Telegram-канале."Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты", — говорится в публикации.Рейсы задерживаются до 12:00 мск, сам аэропорт и его службы работают в штатном режиме, добавили в правительстве.Однако, по информации источника РИА Новости, который сослался на телеграмму Росавиации, воздушное пространство в районе Пулково закрыто до 13:20 мск.Как рассказал РИА Новости один из пассажиров рейса Петербург — Москва, который должен был вылететь в 11:05 мск, причины задержки неизвестны.В авиакомпании "Россия" сообщили, что скорректировали расписание, а рейс FV 6018 Москва — Санкт-Петербург вернули в аэропорт вылета.

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Аэропорт Пулково, который временно не принимает и не отправляет самолеты Аэропорт Пулково, который временно не принимает и не отправляет самолеты 2023-02-28T11:09 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, пулково (аэропорт), санкт-петербург, видео