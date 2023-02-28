https://ria.ru/20230228/pulkovo-1854790835.html
Аэропорт Пулково временно прекратил принимать и отправлять самолеты
Аэропорт Пулково временно прекратил принимать и отправлять самолеты - РИА Новости, 28.02.2023
Аэропорт Пулково временно прекратил принимать и отправлять самолеты
Петербургский аэропорт Пулково на время приостановил обслуживание рейсов, сообщило правительство города в Telegram-канале. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T11:09
2023-02-28T11:09
2023-02-28T19:33
новости - туризм
пулково (аэропорт)
санкт-петербург
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Петербургский аэропорт Пулково на время приостановил обслуживание рейсов, сообщило правительство города в Telegram-канале."Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты", — говорится в публикации.Рейсы задерживаются до 12:00 мск, сам аэропорт и его службы работают в штатном режиме, добавили в правительстве.Однако, по информации источника РИА Новости, который сослался на телеграмму Росавиации, воздушное пространство в районе Пулково закрыто до 13:20 мск.Как рассказал РИА Новости один из пассажиров рейса Петербург — Москва, который должен был вылететь в 11:05 мск, причины задержки неизвестны.В авиакомпании "Россия" сообщили, что скорректировали расписание, а рейс FV 6018 Москва — Санкт-Петербург вернули в аэропорт вылета.
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854800760_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_494c71b978df51fc6123b1f990b8b4b6.png
Аэропорт Пулково, который временно не принимает и не отправляет самолеты
Аэропорт Пулково, который временно не принимает и не отправляет самолеты
2023-02-28T11:09
true
PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, пулково (аэропорт), санкт-петербург, видео
Новости - Туризм, Пулково (аэропорт), Санкт-Петербург
Аэропорт Пулково временно прекратил принимать и отправлять самолеты
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно прекратил принимать и отправлять самолеты
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости.
Петербургский аэропорт Пулково на время приостановил обслуживание рейсов, сообщило правительство города
в Telegram-канале.
"Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты", — говорится в публикации.
Рейсы задерживаются до 12:00 мск, сам аэропорт и его службы работают в штатном режиме, добавили в правительстве.
Однако, по информации источника РИА Новости, который сослался на телеграмму Росавиации, воздушное пространство в районе Пулково закрыто до 13:20 мск.
Как рассказал РИА Новости один из пассажиров рейса Петербург
— Москва
, который должен был вылететь в 11:05 мск, причины задержки неизвестны.
В авиакомпании "Россия" сообщили, что скорректировали расписание, а рейс FV 6018 Москва — Санкт-Петербург вернули в аэропорт вылета.