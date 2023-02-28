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Аэропорт Пулково временно прекратил принимать и отправлять самолеты - РИА Новости, 28.02.2023
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11:09 28.02.2023 (обновлено: 19:33 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/pulkovo-1854790835.html
Аэропорт Пулково временно прекратил принимать и отправлять самолеты
Аэропорт Пулково временно прекратил принимать и отправлять самолеты - РИА Новости, 28.02.2023
Аэропорт Пулково временно прекратил принимать и отправлять самолеты
Петербургский аэропорт Пулково на время приостановил обслуживание рейсов, сообщило правительство города в Telegram-канале. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T11:09
2023-02-28T19:33
новости - туризм
пулково (аэропорт)
санкт-петербург
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Петербургский аэропорт Пулково на время приостановил обслуживание рейсов, сообщило правительство города в Telegram-канале."Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты", — говорится в публикации.Рейсы задерживаются до 12:00 мск, сам аэропорт и его службы работают в штатном режиме, добавили в правительстве.Однако, по информации источника РИА Новости, который сослался на телеграмму Росавиации, воздушное пространство в районе Пулково закрыто до 13:20 мск.Как рассказал РИА Новости один из пассажиров рейса Петербург — Москва, который должен был вылететь в 11:05 мск, причины задержки неизвестны.В авиакомпании "Россия" сообщили, что скорректировали расписание, а рейс FV 6018 Москва — Санкт-Петербург вернули в аэропорт вылета.
санкт-петербург
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Аэропорт Пулково, который временно не принимает и не отправляет самолеты
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новости - туризм, пулково (аэропорт), санкт-петербург, видео
Новости - Туризм, Пулково (аэропорт), Санкт-Петербург
Аэропорт Пулково временно прекратил принимать и отправлять самолеты
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Петербургский аэропорт Пулково на время приостановил обслуживание рейсов, сообщило правительство города в Telegram-канале.
2023-02-28T11:09
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Аэропорт Пулково временно прекратил принимать и отправлять самолеты

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно прекратил принимать и отправлять самолеты

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Петербургский аэропорт Пулково на время приостановил обслуживание рейсов, сообщило правительство города в Telegram-канале.
"Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты", — говорится в публикации.
Рейсы задерживаются до 12:00 мск, сам аэропорт и его службы работают в штатном режиме, добавили в правительстве.
Однако, по информации источника РИА Новости, который сослался на телеграмму Росавиации, воздушное пространство в районе Пулково закрыто до 13:20 мск.
Как рассказал РИА Новости один из пассажиров рейса ПетербургМосква, который должен был вылететь в 11:05 мск, причины задержки неизвестны.
В авиакомпании "Россия" сообщили, что скорректировали расписание, а рейс FV 6018 Москва — Санкт-Петербург вернули в аэропорт вылета.
 
Новости - ТуризмПулково (аэропорт)Санкт-Петербург
 
 
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