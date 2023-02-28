https://ria.ru/20230228/psikhotropy-1854755245.html

Минобороны: США попытаются провести провокации на Украине с психотропами

Минобороны: США попытаются провести провокации на Украине с психотропами - РИА Новости, 28.02.2023

Минобороны: США попытаются провести провокации на Украине с психотропами

Факты говорят о попытке США провести масштабные провокации на Украине с использованием боевого психотропного отравляющего вещества Би-Зет, которое широко... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T08:08

2023-02-28T08:08

2023-02-28T08:39

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь кириллов

сша

украина

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Факты говорят о попытке США провести масштабные провокации на Украине с использованием боевого психотропного отравляющего вещества Би-Зет, которое широко применялось американцами во время войны во Вьетнаме, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. "Факты одновременной поставки (на Украину) токсичных химикатов и средств защиты от них свидетельствуют о попытке проведения масштабных провокаций с использованием боевого психотропного отравляющего вещества Би-Зет в ходе конфликта", - сказал Кириллов. Он напомнил, что в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия (КЗХО) вещество Би-Зет является контролируемым химикатом и входит во второй список, его применение запрещено статьей 1 КЗХО. "Данный химикат вызывает острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации, нарушения памяти", - отметил Кириллов. "Вещество Би-Зет является табельным отравляющим веществом армии США и широко применялось во время Вьетнамской войны. Соединенные Штаты и их союзники неоднократно применяли боеприпасы, снаряженные химическими рецептурами, в ходе военных конфликтов в Афганистане, Ираке, Сирии", - добавил он.

https://ria.ru/20230228/artemovsk-1854744621.html

сша

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), игорь кириллов, сша, украина