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Минобороны: США попытаются провести провокации на Украине с психотропами - РИА Новости, 28.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:08 28.02.2023 (обновлено: 08:39 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/psikhotropy-1854755245.html
Минобороны: США попытаются провести провокации на Украине с психотропами
Минобороны: США попытаются провести провокации на Украине с психотропами - РИА Новости, 28.02.2023
Минобороны: США попытаются провести провокации на Украине с психотропами
Факты говорят о попытке США провести масштабные провокации на Украине с использованием боевого психотропного отравляющего вещества Би-Зет, которое широко... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T08:08
2023-02-28T08:39
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь кириллов
сша
украина
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Факты говорят о попытке США провести масштабные провокации на Украине с использованием боевого психотропного отравляющего вещества Би-Зет, которое широко применялось американцами во время войны во Вьетнаме, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. "Факты одновременной поставки (на Украину) токсичных химикатов и средств защиты от них свидетельствуют о попытке проведения масштабных провокаций с использованием боевого психотропного отравляющего вещества Би-Зет в ходе конфликта", - сказал Кириллов. Он напомнил, что в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия (КЗХО) вещество Би-Зет является контролируемым химикатом и входит во второй список, его применение запрещено статьей 1 КЗХО. "Данный химикат вызывает острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации, нарушения памяти", - отметил Кириллов. "Вещество Би-Зет является табельным отравляющим веществом армии США и широко применялось во время Вьетнамской войны. Соединенные Штаты и их союзники неоднократно применяли боеприпасы, снаряженные химическими рецептурами, в ходе военных конфликтов в Афганистане, Ираке, Сирии", - добавил он.
https://ria.ru/20230228/artemovsk-1854744621.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), игорь кириллов, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Игорь Кириллов, США, Украина
Минобороны: США попытаются провести провокации на Украине с психотропами

Минобороны: США попытаются провести провокации на Украине с психотропным веществом Би-Зет

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Факты говорят о попытке США провести масштабные провокации на Украине с использованием боевого психотропного отравляющего вещества Би-Зет, которое широко применялось американцами во время войны во Вьетнаме, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"Факты одновременной поставки (на Украину) токсичных химикатов и средств защиты от них свидетельствуют о попытке проведения масштабных провокаций с использованием боевого психотропного отравляющего вещества Би-Зет в ходе конфликта", - сказал Кириллов.
Он напомнил, что в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия (КЗХО) вещество Би-Зет является контролируемым химикатом и входит во второй список, его применение запрещено статьей 1 КЗХО.
"Данный химикат вызывает острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации, нарушения памяти", - отметил Кириллов.
"Вещество Би-Зет является табельным отравляющим веществом армии США и широко применялось во время Вьетнамской войны. Соединенные Штаты и их союзники неоднократно применяли боеприпасы, снаряженные химическими рецептурами, в ходе военных конфликтов в Афганистане, Ираке, Сирии", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь КирилловСШАУкраина
 
 
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