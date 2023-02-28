https://ria.ru/20230228/provokatsiya-1854755027.html

В США считают, что бои прикроют провокацию на Украине, заявило Минобороны

В США считают, что бои прикроют провокацию на Украине, заявило Минобороны - РИА Новости, 28.02.2023

В США считают, что бои прикроют провокацию на Украине, заявило Минобороны

США рассчитывают, что в условиях боевых действий не будет возможности эффективно расследовать их химическую провокацию на Украине, заявил во вторник начальник... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T08:06

2023-02-28T08:06

2023-02-28T08:06

специальная военная операция на украине

россия

сша

украина

игорь кириллов

войска рхбз

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854370424_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_9b9eac7bb527f1a8aac4a4dfb1c3b267.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. США рассчитывают, что в условиях боевых действий не будет возможности эффективно расследовать их химическую провокацию на Украине, заявил во вторник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов. "Они рассчитывают, что в условиях боевых действий международное сообщество не сможет организовать эффективное расследование", - сказал Кириллов на брифинге. В результате этого, по его словам, реальные организаторы и исполнители могут избежать ответственности, а вина будет возложена на Россию.

https://ria.ru/20230228/spetsoperatsiya-1854754380.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, украина, игорь кириллов, войска рхбз, безопасность