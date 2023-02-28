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В США считают, что бои прикроют провокацию на Украине, заявило Минобороны - РИА Новости, 28.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:06 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/provokatsiya-1854755027.html
В США считают, что бои прикроют провокацию на Украине, заявило Минобороны
В США считают, что бои прикроют провокацию на Украине, заявило Минобороны - РИА Новости, 28.02.2023
В США считают, что бои прикроют провокацию на Украине, заявило Минобороны
США рассчитывают, что в условиях боевых действий не будет возможности эффективно расследовать их химическую провокацию на Украине, заявил во вторник начальник... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T08:06
2023-02-28T08:06
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
игорь кириллов
войска рхбз
безопасность
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. США рассчитывают, что в условиях боевых действий не будет возможности эффективно расследовать их химическую провокацию на Украине, заявил во вторник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов. "Они рассчитывают, что в условиях боевых действий международное сообщество не сможет организовать эффективное расследование", - сказал Кириллов на брифинге. В результате этого, по его словам, реальные организаторы и исполнители могут избежать ответственности, а вина будет возложена на Россию.
https://ria.ru/20230228/spetsoperatsiya-1854754380.html
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россия, сша, украина, игорь кириллов, войска рхбз, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Безопасность
В США считают, что бои прикроют провокацию на Украине, заявило Минобороны

Минобороны: США рассчитывают, что бои прикроют химпровокацию на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. США рассчитывают, что в условиях боевых действий не будет возможности эффективно расследовать их химическую провокацию на Украине, заявил во вторник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.
"Они рассчитывают, что в условиях боевых действий международное сообщество не сможет организовать эффективное расследование", - сказал Кириллов на брифинге.
В результате этого, по его словам, реальные организаторы и исполнители могут избежать ответственности, а вина будет возложена на Россию.
Брифинг начальника войск РХБЗ И.Кириллова - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
США готовят на Украине провокацию с химикатами, заявили в Минобороны
Вчера, 08:03
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаИгорь КирилловВойска РХБЗБезопасность
 
 
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