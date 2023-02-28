https://ria.ru/20230228/provokatsii-1854964951.html

Россия призвала Израиль прекратить вооруженные провокации против Сирии

Россия призвала Израиль прекратить вооруженные провокации против Сирии - РИА Новости, 28.02.2023

Россия призвала Израиль прекратить вооруженные провокации против Сирии

Россия настоятельно призывает Израиль прекратить вооруженные провокации против Сирии, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T20:20

2023-02-28T20:20

2023-02-28T20:20

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израиль

дмитрий полянский

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ООН, 28 фев – РИА Новости. Россия настоятельно призывает Израиль прекратить вооруженные провокации против Сирии, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он указал, что продолжаются регулярные произвольные силовые акции Израиля против Сирии. Полянский напомнил, что 19 февраля ВВС Израиля нанесли очередные удары по территории Сирии, было атаковано несколько целей в Дамаске и его окрестностях, одна из ракет попала в жилой дом в районе плотной городской застройки. "Решительно осуждаем предпринятые Израилем силовые действия, которые являются грубым нарушением норм международного права. Настоятельного призываем израильскую сторону прекратить вооруженные провокации в отношении САР и воздерживаться от шагов, чреватых опасными последствиями для всего региона", - подчеркнул он. Как заявил Полянский, Москва исходит из того, что продолжение подобной практики Израилем абсолютно неприемлемо, особенно когда многие страны мира, включая Россию, активно помогают сирийцам в преодолении последствий землетрясения.

https://ria.ru/20230219/siriya-1852977518.html

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в мире, израиль, дмитрий полянский, оон, россия, сирия