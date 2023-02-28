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Россия призвала Израиль прекратить вооруженные провокации против Сирии - РИА Новости, 28.02.2023
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20:20 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/provokatsii-1854964951.html
Россия призвала Израиль прекратить вооруженные провокации против Сирии
Россия призвала Израиль прекратить вооруженные провокации против Сирии - РИА Новости, 28.02.2023
Россия призвала Израиль прекратить вооруженные провокации против Сирии
Россия настоятельно призывает Израиль прекратить вооруженные провокации против Сирии, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T20:20
2023-02-28T20:20
в мире
израиль
дмитрий полянский
оон
россия
сирия
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ООН, 28 фев – РИА Новости. Россия настоятельно призывает Израиль прекратить вооруженные провокации против Сирии, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он указал, что продолжаются регулярные произвольные силовые акции Израиля против Сирии. Полянский напомнил, что 19 февраля ВВС Израиля нанесли очередные удары по территории Сирии, было атаковано несколько целей в Дамаске и его окрестностях, одна из ракет попала в жилой дом в районе плотной городской застройки. "Решительно осуждаем предпринятые Израилем силовые действия, которые являются грубым нарушением норм международного права. Настоятельного призываем израильскую сторону прекратить вооруженные провокации в отношении САР и воздерживаться от шагов, чреватых опасными последствиями для всего региона", - подчеркнул он. Как заявил Полянский, Москва исходит из того, что продолжение подобной практики Израилем абсолютно неприемлемо, особенно когда многие страны мира, включая Россию, активно помогают сирийцам в преодолении последствий землетрясения.
https://ria.ru/20230219/siriya-1852977518.html
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в мире, израиль, дмитрий полянский, оон, россия, сирия
В мире, Израиль, Дмитрий Полянский, ООН, Россия, Сирия
Россия призвала Израиль прекратить вооруженные провокации против Сирии

Россия в ООН настоятельно призвала Израиль прекратить вооруженные провокации против Сирии

© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 28 фев – РИА Новости. Россия настоятельно призывает Израиль прекратить вооруженные провокации против Сирии, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Он указал, что продолжаются регулярные произвольные силовые акции Израиля против Сирии. Полянский напомнил, что 19 февраля ВВС Израиля нанесли очередные удары по территории Сирии, было атаковано несколько целей в Дамаске и его окрестностях, одна из ракет попала в жилой дом в районе плотной городской застройки.
«
"В результате погибли 5 человек, еще 15 получили ранения. Один из осколков, перехваченной сирийскими ПВО израильской ракеты, упал в 300 метрах от здания посольства России в Дамаске", - сказал Полянский.
"Решительно осуждаем предпринятые Израилем силовые действия, которые являются грубым нарушением норм международного права. Настоятельного призываем израильскую сторону прекратить вооруженные провокации в отношении САР и воздерживаться от шагов, чреватых опасными последствиями для всего региона", - подчеркнул он.
Как заявил Полянский, Москва исходит из того, что продолжение подобной практики Израилем абсолютно неприемлемо, особенно когда многие страны мира, включая Россию, активно помогают сирийцам в преодолении последствий землетрясения.
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
Сирия рассчитывает, что в ООН осудят авиаудары Израиля по территории страны
19 февраля, 15:37
 
В миреИзраильДмитрий ПолянскийООНРоссияСирия
 
 
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