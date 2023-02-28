https://ria.ru/20230228/produkty-1854839732.html
Школы и больницы Приамурья почти полностью перешли на местные продукты
Школы и больницы Приамурья почти полностью перешли на местные продукты - РИА Новости, 28.02.2023
Школы и больницы Приамурья почти полностью перешли на местные продукты
Доля местных продуктов для столовых школ, больниц и других социальных учреждений Приамурья составила 94% , сообщает правительство региона. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T13:43
2023-02-28T13:43
2023-02-28T13:43
амурская область
экономика
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 фев - РИА Новости. Доля местных продуктов для столовых школ, больниц и других социальных учреждений Приамурья составила 94% , сообщает правительство региона. Отмечается, что по сравнению с 2021 годом доля продукции выросла на 18%. По мнению губернатора Амурской области Василия Орлова, это поддерживает местных производителей и является гарантией качества и свежести продукции. "За год объем амурской продукции, которую закупают школьные столовые, больницы и другие социальные учреждения области, вырос практически по всем позициям. На уровне прошлого года остались только поставки в бюджетные учреждения соевого масла. Считаю, что работа организована неплохо, ее нужно продолжать", - сказал Орлов. По данным амурского минэкономразвития, максимальная доля местных производителей представлена в линейке молочной продукции, яйцо куриное. Социальные организации области охотно покупают амурские молоко, кисломолочную продукцию, сметану и творог. Кроме этого, по сравнению с 2021 годом, вырос объем закупок местных овощей: капусты, помидоров, огурцов, моркови и свеклы. Чуть больше стали покупать и кондитерских изделий местного производства. Минимальная доля местной продукции приходится на сыр. По данным регионального минсельхоза, за три последних года выполнен большой объем работы и отмечается положительная динамика по закупкам продукции у аграрных предприятий для бюджетных организаций. "В настоящее время по просьбе минсоцзащиты работаем с молокоперерабатывающими предприятиями на предмет их готовности фасовать кисломолочную продукцию в упаковку вместимостью 200-250 миллилитров. Маленькие пакеты более удобны для жильцов социальных учреждений", - рассказал зампред амурского правительства - министр сельского хозяйства области Олег Турков.
https://ria.ru/20230223/priamure-1853929173.html
https://ria.ru/20230207/opk-1850173600.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, амурская область, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Экономика, Амурская область, Василий Орлов (губернатор)
Школы и больницы Приамурья почти полностью перешли на местные продукты
Доля местных продуктов для школ, больниц и других соцучреждений Приамурья составила 94%
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 фев - РИА Новости. Доля местных продуктов для столовых школ, больниц и других социальных учреждений Приамурья составила 94% , сообщает правительство региона.
Отмечается, что по сравнению с 2021 годом доля продукции выросла на 18%.
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По мнению губернатора Амурской области Василия Орлова
, это поддерживает местных производителей и является гарантией качества и свежести продукции.
"За год объем амурской продукции, которую закупают школьные столовые, больницы и другие социальные учреждения области, вырос практически по всем позициям. На уровне прошлого года остались только поставки в бюджетные учреждения соевого масла. Считаю, что работа организована неплохо, ее нужно продолжать", - сказал Орлов.
По данным амурского минэкономразвития, максимальная доля местных производителей представлена в линейке молочной продукции, яйцо куриное. Социальные организации области охотно покупают амурские молоко, кисломолочную продукцию, сметану и творог.
Кроме этого, по сравнению с 2021 годом, вырос объем закупок местных овощей: капусты, помидоров, огурцов, моркови и свеклы. Чуть больше стали покупать и кондитерских изделий местного производства. Минимальная доля местной продукции приходится на сыр.
По данным регионального минсельхоза, за три последних года выполнен большой объем работы и отмечается положительная динамика по закупкам продукции у аграрных предприятий для бюджетных организаций.
"В настоящее время по просьбе минсоцзащиты работаем с молокоперерабатывающими предприятиями на предмет их готовности фасовать кисломолочную продукцию в упаковку вместимостью 200-250 миллилитров. Маленькие пакеты более удобны для жильцов социальных учреждений", - рассказал зампред амурского правительства - министр сельского хозяйства области Олег Турков.
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