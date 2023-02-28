https://ria.ru/20230228/produkty-1854839732.html

Школы и больницы Приамурья почти полностью перешли на местные продукты

Школы и больницы Приамурья почти полностью перешли на местные продукты - РИА Новости, 28.02.2023

Школы и больницы Приамурья почти полностью перешли на местные продукты

Доля местных продуктов для столовых школ, больниц и других социальных учреждений Приамурья составила 94% , сообщает правительство региона. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T13:43

2023-02-28T13:43

2023-02-28T13:43

амурская область

экономика

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 фев - РИА Новости. Доля местных продуктов для столовых школ, больниц и других социальных учреждений Приамурья составила 94% , сообщает правительство региона. Отмечается, что по сравнению с 2021 годом доля продукции выросла на 18%. По мнению губернатора Амурской области Василия Орлова, это поддерживает местных производителей и является гарантией качества и свежести продукции. "За год объем амурской продукции, которую закупают школьные столовые, больницы и другие социальные учреждения области, вырос практически по всем позициям. На уровне прошлого года остались только поставки в бюджетные учреждения соевого масла. Считаю, что работа организована неплохо, ее нужно продолжать", - сказал Орлов. По данным амурского минэкономразвития, максимальная доля местных производителей представлена в линейке молочной продукции, яйцо куриное. Социальные организации области охотно покупают амурские молоко, кисломолочную продукцию, сметану и творог. Кроме этого, по сравнению с 2021 годом, вырос объем закупок местных овощей: капусты, помидоров, огурцов, моркови и свеклы. Чуть больше стали покупать и кондитерских изделий местного производства. Минимальная доля местной продукции приходится на сыр. По данным регионального минсельхоза, за три последних года выполнен большой объем работы и отмечается положительная динамика по закупкам продукции у аграрных предприятий для бюджетных организаций. "В настоящее время по просьбе минсоцзащиты работаем с молокоперерабатывающими предприятиями на предмет их готовности фасовать кисломолочную продукцию в упаковку вместимостью 200-250 миллилитров. Маленькие пакеты более удобны для жильцов социальных учреждений", - рассказал зампред амурского правительства - министр сельского хозяйства области Олег Турков.

https://ria.ru/20230223/priamure-1853929173.html

https://ria.ru/20230207/opk-1850173600.html

амурская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, амурская область, василий орлов (губернатор)