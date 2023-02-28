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Липецкие компании представили свою продукцию в Азербайджане - РИА Новости, 28.02.2023
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Липецкая область
 
16:06 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/produktsiya-1854878381.html
Липецкие компании представили свою продукцию в Азербайджане
Липецкие компании представили свою продукцию в Азербайджане - РИА Новости, 28.02.2023
Липецкие компании представили свою продукцию в Азербайджане
Липецкие компании - производители металлоконструкций, систем энергосберегающего промышленного отопления и самоклеющихся материалов представили свою продукцию... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T16:06
2023-02-28T16:06
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
россия
российский экспортный центр (рэц)
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ЛИПЕЦК, 28 фев – РИА Новости. Липецкие компании - производители металлоконструкций, систем энергосберегающего промышленного отопления и самоклеющихся материалов представили свою продукцию бизнесменам Азербайджана в ходе седьмой бизнес-миссии в эту страну, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Как рассказал глава региона, липецкие бизнесмены побывали на местных предприятиях и представили свои проекты потенциальным партнерам. Особый интерес у азербайджанской стороны вызвала продукция липецкого предприятия, изготавливающего башенные, фасадные и цветочные часы. Торгпредство РФ в Баку и Российский экспортный центр выразили готовность оказать компании поддержку по выходу на местный рынок.Артамонов отметил, что бизнесмены Липецкой области и Азербайджана поддерживают партнерские отношения с 2017 года. Помимо бизнес-миссии, в этом году липецкие предприниматели планируют принять участие в строительной выставке Baku Build."У Липецкой области большой экспортный потенциал, если учитывать количество, разнообразие и качество продукции, выпускаемой на наших предприятиях. Уверен, при грамотной политике и поддержке предпринимателей в вопросах внешнеэкономической деятельности взаимодействие с зарубежными партнерами будет укрепляться и развиваться", – считает Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов, россия, российский экспортный центр (рэц)
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Липецкие компании представили свою продукцию в Азербайджане

© Фото : пресс служба правительства Липецкой областиЛипецкие компании представили свою продукцию в Азербайджане
Липецкие компании представили свою продукцию в Азербайджане - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© Фото : пресс служба правительства Липецкой области
Липецкие компании представили свою продукцию в Азербайджане
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ЛИПЕЦК, 28 фев – РИА Новости. Липецкие компании - производители металлоконструкций, систем энергосберегающего промышленного отопления и самоклеющихся материалов представили свою продукцию бизнесменам Азербайджана в ходе седьмой бизнес-миссии в эту страну, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Как рассказал глава региона, липецкие бизнесмены побывали на местных предприятиях и представили свои проекты потенциальным партнерам. Особый интерес у азербайджанской стороны вызвала продукция липецкого предприятия, изготавливающего башенные, фасадные и цветочные часы. Торгпредство РФ в Баку и Российский экспортный центр выразили готовность оказать компании поддержку по выходу на местный рынок.
Артамонов отметил, что бизнесмены Липецкой области и Азербайджана поддерживают партнерские отношения с 2017 года. Помимо бизнес-миссии, в этом году липецкие предприниматели планируют принять участие в строительной выставке Baku Build.
"У Липецкой области большой экспортный потенциал, если учитывать количество, разнообразие и качество продукции, выпускаемой на наших предприятиях. Уверен, при грамотной политике и поддержке предпринимателей в вопросах внешнеэкономической деятельности взаимодействие с зарубежными партнерами будет укрепляться и развиваться", – считает Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с послом Республики Уганда в России Мозесом Кизиге Каваалууко - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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