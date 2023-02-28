Липецкие компании представили свою продукцию в Азербайджане
© Фото : пресс служба правительства Липецкой областиЛипецкие компании представили свою продукцию в Азербайджане
Липецкие компании представили свою продукцию в Азербайджане
ЛИПЕЦК, 28 фев – РИА Новости. Липецкие компании - производители металлоконструкций, систем энергосберегающего промышленного отопления и самоклеющихся материалов представили свою продукцию бизнесменам Азербайджана в ходе седьмой бизнес-миссии в эту страну, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Как рассказал глава региона, липецкие бизнесмены побывали на местных предприятиях и представили свои проекты потенциальным партнерам. Особый интерес у азербайджанской стороны вызвала продукция липецкого предприятия, изготавливающего башенные, фасадные и цветочные часы. Торгпредство РФ в Баку и Российский экспортный центр выразили готовность оказать компании поддержку по выходу на местный рынок.
Артамонов отметил, что бизнесмены Липецкой области и Азербайджана поддерживают партнерские отношения с 2017 года. Помимо бизнес-миссии, в этом году липецкие предприниматели планируют принять участие в строительной выставке Baku Build.
"У Липецкой области большой экспортный потенциал, если учитывать количество, разнообразие и качество продукции, выпускаемой на наших предприятиях. Уверен, при грамотной политике и поддержке предпринимателей в вопросах внешнеэкономической деятельности взаимодействие с зарубежными партнерами будет укрепляться и развиваться", – считает Артамонов.