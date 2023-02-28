https://ria.ru/20230228/produktsiya-1854878381.html

Липецкие компании представили свою продукцию в Азербайджане

Липецкие компании представили свою продукцию в Азербайджане - РИА Новости, 28.02.2023

Липецкие компании представили свою продукцию в Азербайджане

Липецкие компании - производители металлоконструкций, систем энергосберегающего промышленного отопления и самоклеющихся материалов представили свою продукцию... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T16:06

2023-02-28T16:06

2023-02-28T16:06

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

россия

российский экспортный центр (рэц)

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ЛИПЕЦК, 28 фев – РИА Новости. Липецкие компании - производители металлоконструкций, систем энергосберегающего промышленного отопления и самоклеющихся материалов представили свою продукцию бизнесменам Азербайджана в ходе седьмой бизнес-миссии в эту страну, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Как рассказал глава региона, липецкие бизнесмены побывали на местных предприятиях и представили свои проекты потенциальным партнерам. Особый интерес у азербайджанской стороны вызвала продукция липецкого предприятия, изготавливающего башенные, фасадные и цветочные часы. Торгпредство РФ в Баку и Российский экспортный центр выразили готовность оказать компании поддержку по выходу на местный рынок.Артамонов отметил, что бизнесмены Липецкой области и Азербайджана поддерживают партнерские отношения с 2017 года. Помимо бизнес-миссии, в этом году липецкие предприниматели планируют принять участие в строительной выставке Baku Build."У Липецкой области большой экспортный потенциал, если учитывать количество, разнообразие и качество продукции, выпускаемой на наших предприятиях. Уверен, при грамотной политике и поддержке предпринимателей в вопросах внешнеэкономической деятельности взаимодействие с зарубежными партнерами будет укрепляться и развиваться", – считает Артамонов.

https://ria.ru/20230221/sotrudnichestvo-1853398157.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, россия, российский экспортный центр (рэц)