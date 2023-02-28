https://ria.ru/20230228/prazdnik-1854774813.html
Россиянам напомнили о выходном дне 8 марта
Россиянам напомнили о выходном дне 8 марта - РИА Новости, 28.02.2023
Россиянам напомнили о выходном дне 8 марта
Среда, 8 марта, будет нерабочим днем, а накануне рабочий день сокращается на час, сообщили РИА Новости в Роструде. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T10:13
2023-02-28T10:13
2023-02-28T10:13
общество
россия
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
8 марта
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Среда, 8 марта, будет нерабочим днем, а накануне рабочий день сокращается на час, сообщили РИА Новости в Роструде. "В России Международный женский день является нерабочим праздничным днем. В 2023 году 8 марта приходится на середину рабочей недели, среду. Поэтому в соответствии с производственным календарем на празднование Международного женского дня отводится один день, перенос выходных не предусмотрен", - говорится в сообщении. В Роструде добавили, что, поскольку вторник, 7 марта, является предпраздничным, продолжительность рабочего дня сокращается на один час.
https://ria.ru/20230223/puteshestviya-1853808402.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), 8 марта
Общество, Россия, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), 8 марта
Россиянам напомнили о выходном дне 8 марта
Роструд напомнил о нерабочем дне 8 марта