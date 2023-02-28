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Россиянам напомнили о выходном дне 8 марта - РИА Новости, 28.02.2023
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10:13 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/prazdnik-1854774813.html
Россиянам напомнили о выходном дне 8 марта
Россиянам напомнили о выходном дне 8 марта - РИА Новости, 28.02.2023
Россиянам напомнили о выходном дне 8 марта
Среда, 8 марта, будет нерабочим днем, а накануне рабочий день сокращается на час, сообщили РИА Новости в Роструде. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T10:13
2023-02-28T10:13
общество
россия
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
8 марта
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Среда, 8 марта, будет нерабочим днем, а накануне рабочий день сокращается на час, сообщили РИА Новости в Роструде. "В России Международный женский день является нерабочим праздничным днем. В 2023 году 8 марта приходится на середину рабочей недели, среду. Поэтому в соответствии с производственным календарем на празднование Международного женского дня отводится один день, перенос выходных не предусмотрен", - говорится в сообщении. В Роструде добавили, что, поскольку вторник, 7 марта, является предпраздничным, продолжительность рабочего дня сокращается на один час.
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общество, россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), 8 марта
Общество, Россия, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), 8 марта
Россиянам напомнили о выходном дне 8 марта

Роструд напомнил о нерабочем дне 8 марта

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДевушка с тюльпанами
Девушка с тюльпанами - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Девушка с тюльпанами. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Среда, 8 марта, будет нерабочим днем, а накануне рабочий день сокращается на час, сообщили РИА Новости в Роструде.
России Международный женский день является нерабочим праздничным днем. В 2023 году 8 марта приходится на середину рабочей недели, среду. Поэтому в соответствии с производственным календарем на празднование Международного женского дня отводится один день, перенос выходных не предусмотрен", - говорится в сообщении.
В Роструде добавили, что, поскольку вторник, 7 марта, является предпраздничным, продолжительность рабочего дня сокращается на один час.
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ОбществоРоссияФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)8 марта
 
 
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