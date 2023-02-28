https://ria.ru/20230228/prazdnik-1854774813.html

Россиянам напомнили о выходном дне 8 марта

Россиянам напомнили о выходном дне 8 марта - РИА Новости, 28.02.2023

Россиянам напомнили о выходном дне 8 марта

Среда, 8 марта, будет нерабочим днем, а накануне рабочий день сокращается на час, сообщили РИА Новости в Роструде. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T10:13

2023-02-28T10:13

2023-02-28T10:13

общество

россия

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

8 марта

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Среда, 8 марта, будет нерабочим днем, а накануне рабочий день сокращается на час, сообщили РИА Новости в Роструде. "В России Международный женский день является нерабочим праздничным днем. В 2023 году 8 марта приходится на середину рабочей недели, среду. Поэтому в соответствии с производственным календарем на празднование Международного женского дня отводится один день, перенос выходных не предусмотрен", - говорится в сообщении. В Роструде добавили, что, поскольку вторник, 7 марта, является предпраздничным, продолжительность рабочего дня сокращается на один час.

https://ria.ru/20230223/puteshestviya-1853808402.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), 8 марта