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Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Донецком направлении
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Донецком направлении - РИА Новости, 28.02.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Донецком направлении
"Южная" группировка войск ВС РФ в ходе активных действий на Донецком направлении за сутки уничтожила около 350 украинских военных, девять единиц техники,... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:21
2023-02-28T15:21
2023-02-28T17:03
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ в ходе активных действий на Донецком направлении за сутки уничтожила около 350 украинских военных, девять единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России.В свою очередь на Херсонском направлении в районе населенного пункта Токарево поражен украинский склад боеприпасов.
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Минобороны РФ о потерях противника на Донецком направлении
"Южная" группировка войск ВС РФ в ходе активных действий на Донецком направлении за сутки уничтожила около 350 украинских военных, девять единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России. "На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено около 350 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.
2023-02-28T15:21
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, В мире
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Донецком направлении
Минобороны: украинские войска за сутки потеряли около 350 военных на Донецком направлении