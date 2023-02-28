https://ria.ru/20230228/post-1854909052.html
В РПЦ рассказали об ограничениях для военных во время Великого поста
В РПЦ рассказали об ограничениях для военных во время Великого поста - РИА Новости, 28.02.2023
В РПЦ рассказали об ограничениях для военных во время Великого поста
Постные ограничения для верующих военнослужащих, пребывающих, например, в окопах и штабах, могут отличаться, важно ориентироваться не на статус военного, а на... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T17:17
2023-02-28T17:17
2023-02-28T17:17
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Постные ограничения для верующих военнослужащих, пребывающих, например, в окопах и штабах, могут отличаться, важно ориентироваться не на статус военного, а на свою совесть и реальную возможность соблюдать пост, рассказал РИА Новости председатель учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов. Великий пост в 2023 году пройдет с 27 февраля по 15 апреля - если считать вместе со Страстной седмицей. Это время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 16 апреля. В Церкви в период поста читают особые покаянные молитвы, реже совершается литургия, меняется облачение духовенства. Пост длится 40 дней, после чего следует Страстная седмица (неделя), во время которой за богослужением вспоминают о событиях перед казнью и казнь Иисуса Христа, его погребение, сошествие в ад. Страстная седмица не входит в Великий пост, но ограничения в пище в эту неделю – самые строгие. В период с начала Великого поста до окончания Страстной седмицы за исключением некоторых дней Церковь предписывает отказ от мяса, молочных продуктов, алкоголя, рыбы и ряда других продуктов. "Еще в императорской России для военнослужащих пост не применялся, не применяются и сейчас, если выбор меню не зависит от воли человека, а связан с его деятельностью и обстановкой. Военные, беременные, кормящие мамы, заключенные и так далее – питаются тем, что им возможно и необходимо. А для болеющих ограничения, которые вытекают из болезни, уже есть пост, и дополнительно самочинно на себя накладывать ничего не стоит", - сказал Козлов. Вместе с тем он заметил, что не все военнослужащие сидят в окопах и подлодках, а кто-то может даже выбирать меню. "Когда, например, военнослужащий пребывает в штабе, когда может обеспечить себя постной пищей, которая не лишит его сил и возможности исполнять служебный долг, тут оправдывать себя нахождением на воинской службе не нужно. Критерием будет честность и совесть самого человека", - пояснил священник. Он подчеркнул, что от поста освобождает не формальное нахождение в том или ином статусе, а "реальная невозможность его соблюдать". "Например, древние правила Церкви говорят, что находящиеся в путешествии имеют послабления в посте. Но одно дело, когда ты путешествуешь, как раньше было – на протяжении недель и месяцев, другое - когда едешь на "Сапсане" из Петербурга в Москву или летишь куда-то", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230227/post-1853698888.html
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россия, санкт-петербург, москва, иисус христос, русская православная церковь
Религия, Россия, Санкт-Петербург, Москва, Иисус Христос, Русская православная церковь
В РПЦ рассказали об ограничениях для военных во время Великого поста
Протоиерей Максим Козлов: ограничения в пост для военных в окопах и штабах разные
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Постные ограничения для верующих военнослужащих, пребывающих, например, в окопах и штабах, могут отличаться, важно ориентироваться не на статус военного, а на свою совесть и реальную возможность соблюдать пост, рассказал РИА Новости председатель учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.
Великий пост в 2023 году пройдет с 27 февраля по 15 апреля - если считать вместе со Страстной седмицей. Это время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 16 апреля. В Церкви в период поста читают особые покаянные молитвы, реже совершается литургия, меняется облачение духовенства. Пост длится 40 дней, после чего следует Страстная седмица (неделя), во время которой за богослужением вспоминают о событиях перед казнью и казнь Иисуса Христа, его погребение, сошествие в ад. Страстная седмица не входит в Великий пост, но ограничения в пище в эту неделю – самые строгие.
Великий пост по православному календарю
В период с начала Великого поста до окончания Страстной седмицы за исключением некоторых дней Церковь предписывает отказ от мяса, молочных продуктов, алкоголя, рыбы и ряда других продуктов.
"Еще в императорской России для военнослужащих пост не применялся, не применяются и сейчас, если выбор меню не зависит от воли человека, а связан с его деятельностью и обстановкой. Военные, беременные, кормящие мамы, заключенные и так далее – питаются тем, что им возможно и необходимо. А для болеющих ограничения, которые вытекают из болезни, уже есть пост, и дополнительно самочинно на себя накладывать ничего не стоит", - сказал Козлов.
Вместе с тем он заметил, что не все военнослужащие сидят в окопах и подлодках, а кто-то может даже выбирать меню. "Когда, например, военнослужащий пребывает в штабе, когда может обеспечить себя постной пищей, которая не лишит его сил и возможности исполнять служебный долг, тут оправдывать себя нахождением на воинской службе не нужно. Критерием будет честность и совесть самого человека", - пояснил священник.
Он подчеркнул, что от поста освобождает не формальное нахождение в том или ином статусе, а "реальная невозможность его соблюдать". "Например, древние правила Церкви говорят, что находящиеся в путешествии имеют послабления в посте. Но одно дело, когда ты путешествуешь, как раньше было – на протяжении недель и месяцев, другое - когда едешь на "Сапсане" из Петербурга в Москву или летишь куда-то", - заключил собеседник агентства.
Священник объяснил разницу между справедливостью и милосердием