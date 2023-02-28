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Пентагон сообщил о жалобах на нецелевое использование военной помощи Киеву
Пентагон сообщил о жалобах на нецелевое использование военной помощи Киеву - РИА Новости, 28.02.2023
Пентагон сообщил о жалобах на нецелевое использование военной помощи Киеву
Вашингтон получает сообщения о ненадлежащем использовании военной помощи Киеву, заявил генеральный инспектор министерства обороны США Роберт Сторч на слушаниях... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T18:37
2023-02-28T18:37
2023-02-28T19:14
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ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Вашингтон получает сообщения о ненадлежащем использовании военной помощи Киеву, заявил генеральный инспектор министерства обороны США Роберт Сторч на слушаниях в конгрессе.Во время выступления ему задали вопрос о работе "горячей линии" Пентагона по этой проблеме.В свою очередь, заместитель министра обороны США Колин Кал отметил, что Вашингтон признает проблему коррупции на Украине, но считает, что поставляемое оружие используется "по назначению".На прошлой неделе журналисты издания The Hill подсчитали, что совокупные расходы США на поддержку Киева с января 2022 года по январь 2023 года достигли 77,5 миллиарда долларов. Из указанной суммы 29,3 миллиарда долларов — это прямая военная помощь с начала российской специальной военной операции. Еще 45 миллиардов Вашингтон выделил в виде дополнительных экстренных средств для усиления "общей безопасности Украины, экономического восстановления, энергетической безопасности и возможности бороться с продолжающимся гуманитарным кризисом". Отдельно 1,9 миллиарда указаны в виде ассигнований на гуманитарную поддержку беженцев как внутри Украины, так и за ее пределами.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для России. По словам дипломата, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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в мире, сша, министерство обороны сша, украина, нато
В мире, США, Министерство обороны США, Украина, НАТО
Пентагон сообщил о жалобах на нецелевое использование военной помощи Киеву
Пентагон: США оценят сообщения о ненадлежащем использовании военной помощи Украине
ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Вашингтон получает сообщения о ненадлежащем использовании военной помощи Киеву, заявил генеральный инспектор министерства обороны США Роберт Сторч на слушаниях в конгрессе.
Во время выступления ему задали вопрос о работе "горячей линии" Пентагона по этой проблеме.
«
"Цель заключается в предоставлении возможности людям сообщить о том, что, по их мнению, может быть неправильным. Мы получаем все виды обвинений и продолжаем их оценивать", — сказал Сторч.
В свою очередь, заместитель министра обороны США Колин Кал отметил, что Вашингтон признает проблему коррупции на Украине, но считает, что поставляемое оружие используется "по назначению".
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На прошлой неделе журналисты издания The Hill подсчитали, что совокупные расходы США на поддержку Киева с января 2022 года по январь 2023 года достигли 77,5 миллиарда долларов. Из указанной суммы 29,3 миллиарда долларов — это прямая военная помощь с начала российской специальной военной операции. Еще 45 миллиардов Вашингтон выделил в виде дополнительных экстренных средств для усиления "общей безопасности Украины, экономического восстановления, энергетической безопасности и возможности бороться с продолжающимся гуманитарным кризисом". Отдельно 1,9 миллиарда указаны в виде ассигнований на гуманитарную поддержку беженцев как внутри Украины, так и за ее пределами.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО
ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для России. По словам дипломата, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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