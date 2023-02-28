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В Польше разгорелся скандал из-за антиукраинского баннера - РИА Новости, 28.02.2023
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04:46 28.02.2023 (обновлено: 10:33 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/polsha-1854747619.html
В Польше разгорелся скандал из-за антиукраинского баннера
В Польше разгорелся скандал из-за антиукраинского баннера - РИА Новости, 28.02.2023
В Польше разгорелся скандал из-за антиукраинского баннера
Польские болельщики вывесили "скандальный" антиукраинский баннер на стадионе во Вроцлаве во время футбольного матча местного клуба "Шленск", сообщило издание... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T04:46
2023-02-28T10:33
в мире
польша
украина
вроцлав
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Польские болельщики вывесили "скандальный" антиукраинский баннер на стадионе во Вроцлаве во время футбольного матча местного клуба "Шленск", сообщило издание Gazeta Wroclawska.Как пишет газета, баннер с надписью "Это не наша война" и перечеркнутым тризубом украинских националистов появился за воротами гостевой команды примерно спустя час после начала игры.Акция болельщиков "удивительна", так как клуб с начала конфликта на Украине участвовал в сборе гуманитарной помощи для украинцев, а менеджер клубного журнала — уроженка соседней страны, говорится в статье. При этом само издание напоминает, что это не "первый подобный скандал": осенью прошлого года фанаты "Шленска" во время матча вывесили баннер с надписью "Нет украинизации Польши", что вызвало резонанс в местных СМИ.По данным польских властей, в стране на данный момент остаются 950 тысяч беженцев с Украины, а всего в Польше проживают 2,3 миллиона украинцев.
https://ria.ru/20230224/polsha-1854111146.html
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РИА Новости
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в мире, польша, украина, вроцлав
В мире, Польша, Украина, Вроцлав
В Польше разгорелся скандал из-за антиукраинского баннера

WP: польские болельщики вывесили антиукраинский баннер на футбольном матче

Кадр трансляции футбольного матча клуба "Шленск" во Вроцлаве
Кадр трансляции футбольного матча клуба Шленск во Вроцлаве
Кадр трансляции футбольного матча клуба "Шленск" во Вроцлаве
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Польские болельщики вывесили "скандальный" антиукраинский баннер на стадионе во Вроцлаве во время футбольного матча местного клуба "Шленск", сообщило издание Gazeta Wroclawska.
Как пишет газета, баннер с надписью "Это не наша война" и перечеркнутым тризубом украинских националистов появился за воротами гостевой команды примерно спустя час после начала игры.
Акция болельщиков "удивительна", так как клуб с начала конфликта на Украине участвовал в сборе гуманитарной помощи для украинцев, а менеджер клубного журнала — уроженка соседней страны, говорится в статье. При этом само издание напоминает, что это не "первый подобный скандал": осенью прошлого года фанаты "Шленска" во время матча вывесили баннер с надписью "Нет украинизации Польши", что вызвало резонанс в местных СМИ.
По данным польских властей, в стране на данный момент остаются 950 тысяч беженцев с Украины, а всего в Польше проживают 2,3 миллиона украинцев.
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