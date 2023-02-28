https://ria.ru/20230228/polsha-1854747619.html

В Польше разгорелся скандал из-за антиукраинского баннера

В Польше разгорелся скандал из-за антиукраинского баннера - РИА Новости, 28.02.2023

В Польше разгорелся скандал из-за антиукраинского баннера

Польские болельщики вывесили "скандальный" антиукраинский баннер на стадионе во Вроцлаве во время футбольного матча местного клуба "Шленск", сообщило издание... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T04:46

2023-02-28T04:46

2023-02-28T10:33

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вроцлав

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Польские болельщики вывесили "скандальный" антиукраинский баннер на стадионе во Вроцлаве во время футбольного матча местного клуба "Шленск", сообщило издание Gazeta Wroclawska.Как пишет газета, баннер с надписью "Это не наша война" и перечеркнутым тризубом украинских националистов появился за воротами гостевой команды примерно спустя час после начала игры.Акция болельщиков "удивительна", так как клуб с начала конфликта на Украине участвовал в сборе гуманитарной помощи для украинцев, а менеджер клубного журнала — уроженка соседней страны, говорится в статье. При этом само издание напоминает, что это не "первый подобный скандал": осенью прошлого года фанаты "Шленска" во время матча вывесили баннер с надписью "Нет украинизации Польши", что вызвало резонанс в местных СМИ.По данным польских властей, в стране на данный момент остаются 950 тысяч беженцев с Украины, а всего в Польше проживают 2,3 миллиона украинцев.

https://ria.ru/20230224/polsha-1854111146.html

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украина

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в мире, польша, украина, вроцлав