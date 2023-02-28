https://ria.ru/20230228/pokhischenie-1854965408.html

В ДР Конго бандиты похитили 25 подростков

В ДР Конго бандиты похитили 25 подростков - РИА Новости, 28.02.2023

В ДР Конго бандиты похитили 25 подростков

Бандиты похитили не менее 25 подростков, в том числе семь девочек, на севере Демократической Республики Конго (ДРК), передает агентство Франс Пресс со ссылкой... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T20:22

2023-02-28T20:22

2023-02-28T20:22

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Бандиты похитили не менее 25 подростков, в том числе семь девочек, на севере Демократической Республики Конго (ДРК), передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти. В ночь на вторник семь неизвестных с оружием армейского образца напали поочередно на деревни Намангу, Замой и Банда, сообщил агентству Марселен Мазале Лекабусья, администратор территории Анго в провинции Нижнее Уэле. По его словам, похищенным подросткам от 12 до 18 лет. Напавшие также разграбили около десяти домов и магазин. Провинция Нижнее Уэле с начала 2000-х годов подвергалась атакам со стороны угандийской группировки "Армия сопротивления Господа" (LRA). Она была основана в 1980-х годах бывшим алтарным мальчиком Жозефом Кони, пытавшимся установить режим, основанный на принципах христианского фундаментализма. Боевики группировки на протяжении 30 лет терроризировали районы центральной Африки, похищая детей и порабощая женщин. "Эта группировка очень давно не орудовала в нашем районе", - сказал Лекабусья.

https://ria.ru/20230116/kongo-1845075078.html

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